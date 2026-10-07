Anne Hathaway: Τρίτο Νο1 μέσα σε μία χρονιά – Το «Verity» απογειώθηκε στο box office

Με μια ματιά Το «Verity» με την Anne Hathaway κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office με 32,6 εκατομμύρια δολάρια.

Είναι η τρίτη ταινία της Anne Hathaway το 2026 που φτάνει στο Νο1 του box office.

Οι προηγούμενες επιτυχίες της ήταν το «The Devil Wears Prada 2» και το «The Odyssey».

Η Anne Hathaway έχει συνολικά πέντε ταινίες φέτος, τρεις εκ των οποίων είναι στο Νο1. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Anne Hathaway φαίνεται πως έχει βαλθεί να κάνει το 2026 προσωπική της χρονιά στο box office και, μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Η δημοφιλής ηθοποιός κατάφερε με το «Verity» να κατακτήσει για τρίτη φορά μέσα στην ίδια χρονιά την κορυφή του αμερικανικού box office, επιβεβαιώνοντας πως το όνομά της εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό κινηματογραφικό χαρτί. Η νέα ταινία έκανε ντεμπούτο με 32,6 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά και άφησε πίσω της τον ανταγωνισμό, προσθέτοντας ακόμη μία μεγάλη επιτυχία σε μια χρονιά που για την Hathaway εξελίσσεται σε πραγματικό hat trick.

Το «Verity» έκανε άνοιγμα 32,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο εγχώριο box office, αρκετό για να του χαρίσει την πρώτη θέση στο κινηματογραφικό τοπίο του Σαββατοκύριακου. Η ταινία βρέθηκε πάνω από το «Resident Evil», το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ ακολούθησαν το «Heart of the Beast» στην τρίτη, το «Primetime» στην τέταρτη και το «Digger» στην πέμπτη θέση. Με άλλα λόγια, η Anne Hathaway δεν χρειάστηκε χρόνο για να βρει τα πατήματά της. Το «Verity» έκανε την εμφάνισή του στις αίθουσες και πήρε κατευθείαν το χρυσό εισιτήριο για την κορυφή.

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Το εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η επίδοση του «Verity». Είναι το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη ταινία της Anne Hathaway μέσα στο 2026 που κάνει ντεμπούτο στο Νο1 του box office. Η αρχή έγινε με το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2», μια ταινία που από μόνη της είχε δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον χάρη στην επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά σύμπαντα των τελευταίων ετών. Στη συνέχεια, η Hathaway βρέθηκε στην κορυφή και με το «The Odyssey», προσθέτοντας ακόμη μία μεγάλη εμπορική επιτυχία στο ενεργητικό της. Και τώρα ήρθε η σειρά του «Verity» να ολοκληρώσει το εντυπωσιακό τρίπτυχο.

Το 2026 είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο για την Anne Hathaway αν συνυπολογίσεις το γεγονός ότι η ηθοποιός έχει συνολικά πέντε κινηματογραφικές κυκλοφορίες μέσα στη χρονιά. Από αυτές, οι τρεις έχουν ήδη βρεθεί στην κορυφή του box office, ενώ οι άλλες δύο είναι το «Mother Mary» και το «The End of Oak Street». Έτσι, το όνομα της Anne Hathaway βρίσκεται ξανά και ξανά στο επίκεντρο της κινηματογραφικής επικαιρότητας. Και δεν είναι μόνο η παρουσία της σε μεγάλες παραγωγές που ξεχωρίζει, αλλά και η εμπορική δυναμική που φαίνεται να συνοδεύει τις ταινίες της.

Αν κάτι δείχνουν μέχρι στιγμής τα δεδομένα, είναι πως η Anne Hathaway διανύει μια χρονιά που δύσκολα θα ξεχάσει. Τρεις διαφορετικές ταινίες, τρεις πρωτιές στο box office και συνολικά πέντε κυκλοφορίες συνθέτουν ένα κινηματογραφικό 2026 γεμάτο ένταση και επιτυχίες. Το «Verity» έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία, ανοίγοντας με 32,6 εκατομμύρια δολάρια και κατακτώντας την πρώτη θέση. Και κάπως έτσι, η χρονιά της Anne Hathaway αποκτά ακόμη ένα κεφάλαιο. Με το «The Devil Wears Prada 2», το «The Odyssey» και πλέον το «Verity» να έχουν περάσει από την κορυφή, η ηθοποιός έχει κάθε λόγο να χαμογελά.

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