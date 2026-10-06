Η Kylie Jenner μεταμορφώνεται σε νύφη σε ένα αδίστακτο thriller που θα καθηλώσει τη μικρή οθόνη

Με μια ματιά Η Kylie Jenner θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά thriller του Hulu με τίτλο «Bachelorette Weekend».

Η σειρά, παραγωγής Kim Kardashian, βασίζεται σε αδημοσίευτο μυθιστόρημα για ένα bachelor πάρτι που γίνεται εφιάλτης.

Η Kylie Jenner θα υποδυθεί τη νύφη, η οποία βρίσκεται δολοφονημένη, με τις φίλες της να γίνονται ύποπτες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Kylie Jenner ενσαρκώνει έναν ολοκληρωμένο μυθοπλαστικό χαρακτήρα, πέρα από cameo εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η οικογένεια Kardashian-Jenner είχε εξαντλήσει κάθε πιθανό πεδίο επιχειρηματικής και τηλεοπτικής δραστηριότητας, η τελευταία είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έρχεται να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Η 29χρονη Kylie Jenner ετοιμάζεται να κάνει το πιο θεαματικό και απρόσμενο βήμα στην καριέρα της, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις αυτοκρατορίες καλλυντικών και τα reality shows για χάρη της μυθοπλασίας. Η είσοδός της στον κόσμο της υποκριτικής δεν γίνεται μάλιστα με κάποιον διακριτικό τρόπο, αλλά με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ολοκαίνουργια σειρά thriller που αναμένεται να συζητηθεί όσο καμία άλλη.

Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα φέρει τη σφραγίδα του Hulu και τιτλοφορείται «Bachelorette Weekend», έχοντας ήδη εξασφαλίσει απευθείας παραγγελία για ολόκληρη σεζόν. Πίσω από την παραγωγή βρίσκεται η μεγαλύτερη αδελφή της, Kim Kardashian, η οποία φαίνεται πως αναλαμβάνει ρόλο «πνευματικής μητέρας» και σε αυτή τη νέα επαγγελματική στροφή της Kylie Jenner. Μετά από τις μικρές cameo εμφανίσεις της σε ταινίες όπως το «Ocean’s Eight» και το «The Moment» όπου υποδυόταν απλώς τον εαυτό της, αυτή είναι η πρώτη φορά που η νεαρή σταρ καλείται να ενσαρκώσει έναν ολοκληρωμένο μυθοπλαστικό χαρακτήρα.

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Kylie Jenner βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, σχολιάζοντας ανοιχτά τις αντιδράσεις γύρω από τον τίτλο της «self-made» δισεκατομμυριούχου που της έχει αποδοθεί. Ωστόσο, η μεταπήδησή της στην υποκριτική αποδεικνύει ότι δεν επαναπαύεται ποτέ στις δάφνες της, αναζητώντας συνεχώς νέες προκλήσεις που θα διευρύνουν την επιρροή της. Ετοιμάσου να μάθεις τα πάντα για το παρασκήνιο αυτής της συμφωνίας, την υπόθεση που κόβει την ανάσα και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Kim Kardashian στην απόφαση της αδελφής της.

Η σκοτεινή υπόθεση του Bachelorette Weekend που θα σε καθηλώσει

Η νέα σειρά βασίζεται στο ακόμη αδημοσίευτο μυθιστόρημα της Flora Collins, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία StoryGiants της Lauren Oliver – της γνωστής συγγραφέως μπεστ σέλερ όπως το «Panic», το «Before I Fall» και η τριλογία «Delirium». Η Lauren Oliver υπογράφει και την τηλεοπτική προσαρμογή του σεναρίου, όπου η πλοκή επικεντρώνεται σε ένα bachelor πάρτι που μετατρέπεται σε εφιάλτη. Η νύφη, την οποία υποδύεται η Kylie Jenner, βρισκεται δολοφονημένη μέσα στην πισίνα, μετατρέποντας αμέσως τις κοντινές της φίλες σε βασικές υπόπτες. Ο χαρακτήρας της Kylie Jenner περιγράφεται ως η «πυξίδα» της σειράς, καθώς μέσα από αναδρομές συντίθενται τα κομμάτια του παζλ που οδήγησαν στο έγκλημα.

Η ματιά της Kim Kardashian και το deal με την 20th Television

Πίσω από αυτή τη θεαματική επιλογή βρίσκεται η Kim Kardashian, η οποία εντόπισε πρώτη την προοπτική του σεναρίου. Έχοντας υπογράψει συμφωνία πρώτης ματιάς («first look deal») με την 20th Television – η οποία ανήκει στον ίδιο μητρικό όμιλο με το Hulu – η Kim διαβάζει διαρκώς νέα projects. Όταν το σενάριο του «Bachelorette Weekend» έφτασε στα χέρια της, έκρινε αμέσως ότι αποτελεί το ιδανικό όχημα για να αναδείξει την Kylie Jenner ως πρωταγωνίστρια. Πρότεινε το project στην αφοσιωμένη αδελφή της και πολύ γρήγορα και οι δύο πήραν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν την παραγωγή.

Το μεγάλο στοίχημα της Kylie Jenner στην υποκριτική

Αυτή η σειρά αποτελεί ένα τεράστιο στοίχημα για την Kylie Jenner, η οποία καλείται να αποδείξει ότι διαθέτει το ταλέντο να σταθεί ως κεντρικός πυλώνας σε ένα απαιτητικό thriller. Η μετάβασή της από τον κόσμο της ομορφιάς και των social media στην prime time τηλεοπτική μυθοπλασία παρακολουθείται με τεράστιο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία του θεάματος. Με τη στήριξη της Kim Kardashian στην παραγωγή και ένα έμπειρο συγγραφικό team, η Kylie Jenner ετοιμάζεται να αποδείξει ότι η παρουσία της στην οθόνη μπορεί να είναι εξίσου καθηλωτική όσο και η επιχειρηματική της διαδρομή.

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