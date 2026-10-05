Celeb World 05.10.2026

Céline Dion: Τα 8 macarons που διάλεξε προσωπικά για τη συνεργασία της με τον Pierre Hermé

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Η Celine Dion επέλεξε 8 macarons για τη συνεργασία της με τον Pierre Hermé, ανακάλυψε τις γεύσεις που θυμίζουν αναμνήσεις σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Céline Dion συνεργάστηκε με τον Pierre Hermé για μια συλλογή macarons.
  • Η τραγουδίστρια επέλεξε προσωπικά οκτώ γεύσεις, βασιζόμενη σε συναισθήματα και αναμνήσεις.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει κλασικές και πιο αναπάντεχες γεύσεις, όπως Chaï Latte και μανταρίνι με ελαιόλαδο.
  • Τα macarons διατίθενται σε ειδικές συσκευασίες με τιμές από 22 έως 38 ευρώ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Céline Dion γιορτάζει την επιστροφή της στη σκηνή του Παρισιού με μια μοναδική συνεργασία που συνδυάζει τον κόσμο της μουσικής με την υψηλή γαλλική ζαχαροπλαστική. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια ένωσε τις δυνάμεις της με τον διάσημο ζαχαροπλάστη Pierre Hermé για τη δημιουργία μιας περιορισμένης έκδοσης macarons, όπου η ίδια επέλεξε οκτώ ξεχωριστές γεύσεις από τις δημιουργίες του οίκου.

Η Céline Dion χαμογελάει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Παρίσι, ενθουσιάζοντας τους fans με την παρουσία της.
https://www.instagram.com/celinedion/

Η συλλογή αυτή δεν είναι απλώς μια εμπορική κίνηση με το όνομα της Dion στη συσκευασία. Σύμφωνα με τον οίκο Pierre Hermé Paris, η Céline Dion επέλεξε προσωπικά τις γεύσεις, βασιζόμενη όχι μόνο στις γευστικές της προτιμήσεις, αλλά και στα συναισθήματα και τις αναμνήσεις που κάθε macaron της προκαλεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύνδεση που κάνει η ίδια για τη γεύση Ispahan, μια κλασική δημιουργία του Hermé με τριαντάφυλλο, λίτσι και βατόμουρο, με την ατμόσφαιρα του Παρισιού.

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Οι 8 επιλογές της Céline Dion εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα γεύσεων, αποκαλύπτοντας την ποικιλομορφία των προτιμήσεών της. Δίπλα σε αναγνωρισμένες δημιουργίες του οίκου, βρίσκονται συνδυασμοί που προκαλούν την περιέργεια, όπως φρούτα, ξηροί καρποί, εξωτικά μπαχαρικά, ακόμα και αναπάντεχες γευστικές συναντήσεις.

Η Celine Dion με εντυπωσιακό φόρεμα γιορτάζει την επερχόμενη επιστροφή της στο Παρίσι, περιτριγυρισμένη από λουλούδια.
https://www.instagram.com/celinedion/

Ανάμεσα στις επιλογές περιλαμβάνεται το Ispahan, ένας εμβληματικός συνδυασμός τριαντάφυλλου, λίτσι και βατόμουρου. Το Infiniment Framboise εστιάζει στην έντονη γεύση του βατόμουρου, ενώ το Infiniment Fruit de la Passion προσφέρει μια πιο τροπική νότα με passion fruit.

https://www.instagram.com/pierrehermeofficial
https://www.instagram.com/pierrehermeofficial

Για τους λάτρεις των ξηρών καρπών, το Infiniment Praliné Pistache προσφέρει την πλούσια γεύση του φιστικιού σε συνδυασμό με πραλίνα. Η γεύση Infiniment Caramel κινείται σε πιο πλούσια, γλυκόξινα μονοπάτια, με βάση την καραμέλα και το αλατισμένο βούτυρο.

https://www.instagram.com/pierrehermeofficial
https://www.instagram.com/pierrehermeofficial

Η πιο αναπάντεχη επιλογή, ωστόσο, είναι το Infiniment Chaï Latte. Η γέμισή του είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός τζίντζερ, κάρδαμου, μοσχοκάρυδου, γαρίφαλου, κανέλας Κεϋλάνης και μαύρου τσαγιού Earl Grey, που απομακρύνεται από την κλασική αντίληψη ενός macaron.

https://www.instagram.com/pierrehermeofficial
https://www.instagram.com/pierrehermeofficial

Στη συλλογή συναντάμε επίσης το Aurélia, που συνδυάζει την καραμέλα με το passion fruit, και το Jardin Merveilleux. Το τελευταίο παρουσιάζει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό μανταρινιού με ελαιόλαδο αρωματισμένο με μανταρίνι και νερό αγγουριού, μια γεύση που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη.

Ειδικές συσκευασίες και οδηγίες κατανάλωσης

Η συνεργασία αυτή διατίθεται σε ειδικές συσκευασίες, που αναδεικνύουν την πολυτέλεια και την αποκλειστικότητα της συλλογής. Υπάρχουν κουτιά των τεσσάρων και οκτώ macarons, καθώς και μια συλλεκτική μεταλλική συσκευασία. Το απλό κουτί των τεσσάρων macarons κοστίζει 22 ευρώ, ενώ αυτό των οκτώ ανέρχεται στα 32 ευρώ. Οι μεταλλικές συσκευασίες είναι ελαφρώς ακριβότερες, με το κουτί των τεσσάρων να πωλείται στα 25 ευρώ και αυτό των οκτώ στα 38 ευρώ.

Η Céline Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με λεπτομέρειες.
https://www.instagram.com/celinedion/

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι γεύσεις διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της συσκευασίας. Το απλό κουτί των τεσσάρων περιλαμβάνει τις γεύσεις Ispahan, Praliné Pistache, Chaï Latte και Aurélia. Αντίστοιχα, το μεταλλικό κουτί των τεσσάρων περιέχει τις ίδιες τέσσερις γεύσεις, ενώ το μεταλλικό κουτί των οκτώ συγκεντρώνει ολόκληρη τη συλλογή.

Για τη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης, τα macarons συνιστάται να αποθηκεύονται στο ψυγείο και να βγαίνουν σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν την κατανάλωση. Η Pierre Hermé προτείνει να καταναλωθούν εντός τεσσάρων ημερών από την αγορά τους.

Η Céline Dion με κομψό σύνολο, φουντώνει τα σενάρια για το μεγάλο της comeback και το νέο της τραγούδι.
https://www.instagram.com/celinedion/

Η συνεργασία αυτή, που παρουσιάζεται με αφορμή την επιστροφή της Céline Dion στη σκηνή του Παρισιού, αποτελεί μια όμορφη συνάντηση δύο δημιουργικών κόσμων. Το όνομα της Céline Dion σίγουρα κεντρίζει το ενδιαφέρον, όμως η πραγματική αξία της συλλογής κρύβεται στις εκλεπτυσμένες γεύσεις που επιλέχθηκαν με προσωπική φροντίδα.

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Celine Dion Pierre Hermé
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