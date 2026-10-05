Ciara: Η εγκυμοσύνη της έκλεψε την παράσταση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Με μια ματιά Η Ciara, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για τον οίκο Junya Watanabe.

Παρουσίασε δύο εντυπωσιακά σύνολα, ένα μωβ κορμάκι με κρυστάλλους και ένα crop top με παλτό.

Η εμφάνισή της στην πασαρέλα, λίγο μετά την ανακοίνωση της πέμπτης εγκυμοσύνης της, προκάλεσε ενθουσιώδεις αντιδράσεις.

Η Ciara απέδειξε ότι η εγκυμοσύνη δεν εμποδίζει το στυλ, συνδυάζοντας καριέρα, μητρότητα και προσωπική λάμψη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ciara απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί εμπόδιο για το απόλυτο στυλ και την παρουσία στην πασαρέλα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, έκανε μια απροσδόκητη και εντυπωσιακή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, συγκεκριμένα στην επίδειξη prêt-à-porter του οίκου Junya Watanabe για τη σεζόν Άνοιξη 2027. Η εμφάνισή της, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του event.

Η Ciara περπάτησε την πασαρέλα φορώντας ένα εκθαμβωτικό μωβ κορμάκι με έντονες λεπτομέρειες σε απόχρωση φούξιας. Το σύνολο ήταν διακοσμημένο με κρυστάλλους που έπεφταν σαν καταρράκτης, καλύπτοντας όλο της το σώμα και προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας και λάμψης. Η αυτοπεποίθησή της κατά το βάδισμα ήταν εμφανής, παρά την κοιλίτσα της, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να συνδυάζει μόδα και μητρότητα με μοναδικό τρόπο.

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Στη συνέχεια, η Ciara παρουσίασε και ένα δεύτερο outfit, που αποτελούνταν από ένα crop top και ένα εφαρμοστό κολάν. Η εμφάνιση συμπληρώθηκε με ένα παλτό τύπου trench coat, προσδίδοντας μια πιο επιβλητική αίσθηση. Ένα μαύρο καπέλο με ασημένιες αλυσίδες και ένα διακριτικό «B» κεντημένο στο μπροστινό μέρος ολοκλήρωναν το σύνολο, δίνοντας μια πινελιά αισθητικής και προσωπικού στυλ.

Οι αντιδράσεις και η χαρά της εγκυμοσύνης

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες και ενθουσιώδεις. Η Ciara απάντησε σε αναρτήσεις της Vogue στο Instagram με τρία emoji καρδιάς, εκφράζοντας τη χαρά της. Ο σύζυγός της, Russell Wilson, δεν παρέλειψε να δείξει την υποστήριξή του, σχολιάζοντας επίσης με emoji καρδιάς και υψωμένα χέρια.

Η εμφάνιση της Ciara στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το πέμπτο της παιδί. Στις 6 Σεπτεμβρίου, η ίδια και ο Russell Wilson μοιράστηκαν συγκινητικές φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram, ανακοινώνοντας τα χαρμόσυνα νέα. «Ένα ακόμα πρόσωπο να αγαπήσουμε», έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα της ανάρτησής τους, εκφράζοντας την ευτυχία τους για τον ερχομό ενός νέου μέλους στην οικογένεια.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο Russell Wilson είχε δηλώσει ότι το κλειδί για έναν επιτυχημένο γάμο είναι «προσευχές και πολλή αγάπη», μια δήλωση που αντικατοπτρίζει την αρμονία και την ευτυχία που βιώνει το ζευγάρι. Η Ciara συνεχίζει να εμπνέει με την πορεία της, τόσο καλλιτεχνικά όσο και στην προσωπική της ζωή, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να συνδυάσει επιτυχώς την καριέρα, τη μητρότητα και το προσωπικό της στυλ.

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