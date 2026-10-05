Μουσική 05.10.2026

Επιστρέφουν εκεί όπου γράφτηκε η ιστορία: Η τεράστια ανακοίνωση των Backstreet Boys

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Η συνήθεια του δημοφιλούς συγκροτήματος να χαρίζει ανεπανάληπτες συγκινήσεις στους θαυμαστές του επιβεβαιώνεται με την επίσημη ανακοίνωση των νέων τους εμφανίσεων
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι Backstreet Boys θα δώσουν 4 συναυλίες στο Rogers Centre του Τορόντο τον Φεβρουάριο του 2027.
  • Αυτές είναι οι μοναδικές εμφανίσεις τους σε στάδιο στη Βόρεια Αμερική για το 2027.
  • Οι συναυλίες φέρουν τον τίτλο «Into the Millennium - Homecoming: Live in Canada».
  • Οι παραστάσεις θα γίνουν στις 12, 13, 19 και 20 Φεβρουαρίου 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μεγάλωσες χορεύοντας και τραγουδώντας τους διαχρονικούς ύμνους της pop δεκαετίας του ’90, τότε τα νέα που μόλις ανακοινώθηκαν πρόκειται να σε κάνουν να χαμογελάσεις πλατιά και να αναπολήσεις τις πιο ανέμελες στιγμές σου. Κάθε φορά που ένα από τα πιο επιτυχημένα boybands στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής αποφασίζει να ανέβει ξανά στη σκηνή, ο ενθουσιασμός των εκατομμυρίων θαυμαστών ανά τον κόσμο χτυπάει κόκκινο. Οι Backstreet Boys ετοιμάζουν μια τεράστια επιστροφή που αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όλων των fans της pop κουλτούρας.

Το συγκρότημα των Backstreet Boys σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την πιθανή εμφάνιση στο Super Bowl 2027.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αγαπημένο συγκρότημα ετοιμάζει βαλίτσες για τον Καναδά, όπου θα πραγματοποιήσει 4 εντυπωσιακές συναυλίες στο εμβληματικό Rogers Centre του Toronto τον Φεβρουάριο του 2027. Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τις μοναδικές εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσουν σε στάδιο σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική για τη συγκεκριμένη χρονιά. Η είδηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει ντελίριο στους θαυμαστές τους, οι οποίοι ετοιμάζονται από τώρα να ταξιδέψουν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ζήσουν από κοντά αυτή τη σπάνια μουσική εμπειρία.

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Οι εμφανίσεις αυτές, που φέρουν τον τίτλο «Into the Millennium – Homecoming: Live in Canada», υπόσχονται να προσφέρουν ένα καθηλωτικό θέαμα γεμάτο αναμνήσεις, ενέργεια και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγάπησες. Το συγκρότημα αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η διαχρονική του σχέση με το κοινό παραμένει ακλόνητη, μετατρέποντας κάθε του live σε μια τεράστια γιορτή της μουσικής. Το μόνο που μένει είναι να σημειώσεις τις ημερομηνίες και να ετοιμαστείς για ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο που θα σου μείνει αξέχαστο.

Οι ημερομηνίες των παραστάσεων στο Rogers Centre

Το μεγάλο ραντεβού των Backstreet Boys με το κοινό έχει προγραμματιστεί να δοθεί σε δύο διαδοχικά διήμερα, προσφέροντας 4 μοναδικές ευκαιρίες στους φανς να τους απολαύσουν ζωντανά. Συγκεκριμένα, οι πρώτες 2 συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027, ενώ το εκρηκτικό σόου θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2027. Η επιλογή του Rogers Centre εγγυάται μια φαντασμαγορική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών.

Τα μέλη των Backstreet Boys σε αεροδρόμιο για το βίντεο κλιπ του I Want It That Way.
Οι Backstreet Boys αναβιώνουν το θρυλικό βίντεο κλιπ του I Want It That Way.

Η αποκλειστικότητα των εμφανίσεων στη Βόρεια Αμερική για το 2027

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες 4 βραδιές αποτελούν τις μοναδικές εμφανίσεις του συγκροτήματος σε στάδιο για ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική μέσα στο 2027 αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση. Οι θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος γνωρίζουν πως τέτοιες ευκαιρίες είναι σπάνιες, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να αναμένονται να εξαφανιστούν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από την έναρξη της προπώλησης. Η επιστροφή τους στη σκηνή του Καναδά έχει ήδη αποκτήσει διαστάσεις πολιτιστικού γεγονότος.

https://www.instagram.com/backstreetboys/
https://www.instagram.com/backstreetboys/

Το φαινόμενο «Into the Millennium» και η διαχρονική αγάπη του κοινού

Ο τίτλος της περιοδείας, «Into the Millennium – Homecoming: Live in Canada», παραπέμπει ευθέως στις χρυσές εποχές της καριέρας τους που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Δεκαετίες μετά το ξεκίνημά τους, οι Backstreet Boys συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια και να αποδεικνύουν ότι η καλή ποπ μουσική δεν έχει ηλικία. Αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη νοσταλγική εμπειρία και να τραγουδήσεις ζωντανά μαζί τους, το Τορόντο είναι ο απόλυτος προορισμός για τον Φεβρουάριο του 2027.

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2027 Backstreet Boys συναυλίες
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