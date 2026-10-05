Μουσική 05.10.2026

Η Amy Lee ξαναβρέθηκε εκεί όπου όλα άρχισαν για το «My Immortal»

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Μια επιστροφή στο εμβληματικό σκηνικό του «My Immortal» έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Amy Lee επισκέφτηκε το μέρος όπου γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του «My Immortal».
  • Το «My Immortal» είναι ένα εμβληματικό τραγούδι των Evanescence που συνδέεται με συγκεκριμένες εικόνες και ατμόσφαιρα.
  • Η φωνή της Amy Lee και η μελαγχολική ατμόσφαιρα του τραγουδιού το καθιστούν οικείο και συναισθηματικό.
  • Το βίντεο κλιπ συνέβαλε καθοριστικά στο να μείνει το «My Immortal» στη συλλογική μνήμη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τραγούδια που ακούς ξανά μετά από χρόνια και, πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη νότα, έχεις ήδη επιστρέψει κάπου. Σε μια εποχή, σε μια εικόνα, σε ένα συναίσθημα. Το «My Immortal» των Evanescence ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν έμειναν απλώς στις playlists μιας γενιάς, αλλά συνδέθηκαν με συγκεκριμένες εικόνες και δημιούργησαν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα γύρω από τη μουσική τους. Τώρα, η Amy Lee έκανε ένα ιδιαίτερο ταξίδι πίσω στον χρόνο, επιστρέφοντας στο μέρος όπου γυρίστηκε το εμβληματικό βίντεο κλιπ του τραγουδιού και ξυπνώντας μνήμες από μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της πορείας των Evanescence.

https://www.instagram.com/amylee/
https://www.instagram.com/amylee/

Αν έχεις συνδέσει το «My Immortal» με εκείνη τη χαρακτηριστική μελαγχολική αισθητική των Evanescence, η επιστροφή της Amy Lee στο συγκεκριμένο σημείο είναι από εκείνες τις εικόνες που σε κάνουν να σταματήσεις για λίγο. Γιατί δεν πρόκειται απλώς για μια επίσκεψη σε έναν χώρο. Είναι μια επιστροφή σε ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας της μπάντας, σε ένα τραγούδι που απέκτησε δική του ζωή και εξακολουθεί να προκαλεί το ίδιο γνώριμο συναίσθημα.

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Το «My Immortal» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές μπαλάντες των Evanescence και ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν όσο λίγα με τη φωνή της Amy Lee. Η μελαγχολική του ατμόσφαιρα, η ένταση που σταδιακά κορυφώνεται και ο τρόπος με τον οποίο η ερμηνεία της Lee μεταφέρει το συναίσθημα έκαναν το τραγούδι να ξεχωρίσει πολύ πέρα από τα όρια του alternative rock. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που το «My Immortal» εξακολουθεί να ακούγεται τόσο οικείο. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι ακριβώς πότε το άκουσες για πρώτη φορά.

https://www.instagram.com/amylee/
https://www.instagram.com/amylee/
https://www.instagram.com/amylee/
https://www.instagram.com/amylee/
https://www.instagram.com/amylee/
https://www.instagram.com/amylee/

Αρκεί να ξεκινήσει η μελωδία και είναι πολύ πιθανό να θυμηθείς αμέσως μια περίοδο της ζωής σου. Το τραγούδι απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη μέσα από το βίντεο κλιπ του. Οι εικόνες του έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του και συνέβαλαν ώστε το «My Immortal» να μείνει στη συλλογική μνήμη ως κάτι περισσότερο από ένα ακόμη μεγάλο hit των Evanescence.

Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από την εποχή που το «My Immortal» έγινε παγκόσμια επιτυχία, όμως το τραγούδι δεν μοιάζει να έχει χάσει τη δύναμή του. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των Evanescence. Το «My Immortal» έχει εκείνο το σπάνιο χαρακτηριστικό που συναντάς σε ορισμένα τραγούδια και δύσκολα περιγράφεται με αριθμούς ή επιτυχίες.

Καταφέρνει να δημιουργεί συναίσθημα χωρίς να χρειάζεται να το εξηγήσει. Η Amy Lee βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας. Η φωνή της είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και έχει συνδεθεί στενά με τον ήχο των Evanescence, από τις πιο δυναμικές στιγμές της μπάντας μέχρι τις πιο ευάλωτες και συναισθηματικές ερμηνείες της.

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Amy Lee Evanescence
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