Η Cher θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Glastonbury στα 81 της χρόνια, αναλαμβάνοντας το εμβληματικό «Legends» slot

Με μια ματιά Η Cher θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Glastonbury το 2027, σε ηλικία 81 ετών.

Θα είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνιδα που θα εμφανιστεί στο "Legends" slot της Κυριακής.

Οι headliners της Pyramid Stage για το 2027 είναι οι Sam Fender, Harry Styles και Billie Eilish.

Η Billie Eilish θα είναι η νεότερη headliner που έχει εμφανιστεί δύο φορές στην κεντρική σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από το καθιερωμένο διάλειμμα του 2026, το θρυλικό φεστιβάλ του Glastonbury επιστρέφει δυναμικά το καλοκαίρι του 2027, από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου στο Worthy Farm του Σόμερσετ, με μια ανακοίνωση που ήδη προκαλεί αίσθηση. Η Cher ετοιμάζεται για την παρθενική της εμφάνιση στη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας το εμβληματικό απογευματινό «Legends» slot της Κυριακής 27 Ιουνίου στην Pyramid Stage.

Η παρουσία της εμβληματικής σταρ αποκτά ιστορικό χαρακτήρα, καθώς στα 81 της χρόνια θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνιδα που έχει ανέβει ποτέ στη συγκεκριμένη σκηνή για το καθιερωμένο κυριακάτικο αφιέρωμα. Παρότι απέχει από τις περιοδείες από το 2020, η Cher έρχεται να προστεθεί σε ένα πάνθεον σπουδαίων ονομάτων που έχουν τιμήσει τη συγκεκριμένη ζώνη, όπως η Dolly Parton (2014), η Kylie Minogue (2019) και η Diana Ross (2022).

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Νεανική ορμή στην κορυφή του lineup

Στον αντίποδα της διαχρονικής λάμψης της Cher, οι κεντρικοί headliners της Pyramid Stage για το 2027 φέρνουν τη φρεσκάδα της νέας γενιάς. Οι Sam Fender, Harry Styles και Billie Eilish θα ηγηθούν του προγράμματος, αποτελώντας την πιο νεανική τριάδα headliners που έχει βρεθεί στην κορυφή της κεντρικής σκηνής του Glastonbury τον 21ο αιώνα. Μάλιστα, για την Billie Eilish, η οποία το επόμενο καλοκαίρι θα είναι 25 ετών, αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού ονόματος, μετά την εμφάνισή της το 2022.

Το παζλ των πρώτων ανακοινώσεων συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής μουσικής Kraftwerk καθώς και οι Crowded House, προμηνύοντας ένα πολυσυλλεκτικό πενθήμερο.

Η δήλωση της Emily Eavis

Τον ενθουσιασμό της διοργάνωσης για την επιστροφή στη δράση μετέφερε η Emily Eavis, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιστρέφουμε έπειτα από τη χρονιά ανάπαυλας. Καθώς οδεύουμε προς τον χειμώνα μετά από αυτή την ήρεμη περίοδο, θέλαμε να σας δώσουμε μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται στο Glastonbury 2027 μέσα από αυτή τη δυνατή λίστα καλλιτεχνών. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πορεία του προγράμματος».

Όπως πρόσθεσε η ίδια, το lineup θα εμπλουτιστεί με ακόμη περισσότερα ονόματα με την έλευση του νέου έτους, δίνοντας ραντεβού με το κοινό τον Ιούνιο στο Worthy Farm για μια γιορτή μουσικής και ψυχαγωγίας.

Κεντρική Εικόνα: @cher

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