Με τη χαρακτηριστική φωνή και την έντονη ερμηνευτική του παρουσία, ο Γιώργος Λιβάνης δίνει ζωή σε ένα τραγούδι που μιλά για το τέλος μιας σχέσης

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Γιώργου Λιβάνη, «Τελειώσαμε Λοιπόν».

Το τραγούδι είναι μια αισθαντική μπαλάντα για τον χωρισμό και το κλείσιμο ενός κύκλου.

Το «Τελειώσαμε Λοιπόν» θα κυκλοφορήσει σύντομα και με music video στο YouTube.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο Αλέξης Σέρκος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Λιβάνης μοιράζεται με το κοινό το «Τελειώσαμε Λοιπόν», το πολυαναμενόμενο και πολυσυζητημένο νέο του τραγούδι, που έχει προκαλέσει αίσθηση πριν ακόμα κυκλοφορήσει.

Το «Τελειώσαμε Λοιπόν», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αναδεικνύει τη βαθιά αισθαντική χροιά και την ερμηνευτική ένταση του Γιώργου Λιβάνη, που μετατρέπουν κάθε στίχο σε προσωπική εξομολόγηση.

Με τίτλο που σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου, το «Τελειώσαμε Λοιπόν», το οποίο σύντομα θα μεταφερθεί και στο YouTube με music video, είναι μια μπαλάντα ψυχής που μιλά για εκείνους τους δρόμους που κάποτε συναντήθηκαν αλλά πλέον χωρίζουν καθώς η ζωή συνεχίζεται.

Το «Τελειώσαμε Λοιπόν», το καινούργιο δισκογραφικό βήμα του Γιώργου Λιβάνη μετά το χρυσό album «Θα Γράψουμε Ιστορία», έγραψε ο Αλέξης Σέρκος, ένας δημιουργός που έχει υπογράψει δεκάδες μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες.

Βρείτε το «Τελειώσαμε Λοιπόν» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/teleiosame-loipon