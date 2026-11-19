Η Γιάννα Βασιλείου επιστρέφει με τη δυναμική μπαλάντα «Πού το είδες γραμμένο», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου

Με μια ματιά Η Γιάννα Βασιλείου κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ».

Το τραγούδι είναι μια δυναμική μπαλάντα που αναδεικνύει το ερμηνευτικό της ταλέντο.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος.

Είναι η τρίτη συνεργασία της Γιάννας Βασιλείου με τον Λευτέρη Κιντάτο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Γιάννα Βασιλείου, μία από τις πιο χαρισματικές και αισθαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ», μια δυναμική μπαλάντα που αναδεικνύει το μοναδικό ερμηνευτικό της ταλέντο, τη χαρακτηριστική χροιά της και την ξεχωριστή ικανότητά της να μετατρέπει κάθε στίχο σε συναίσθημα.

Με τη φωνή της να αποτελεί το απόλυτο επίκεντρο και την ερμηνευτική της δύναμη να καθηλώνει, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα συνεχίζει τη μουσική της διαδρομή με ένα τραγούδι γεμάτο ευαισθησία, πάθος και αλήθεια. Μετά το «Φτάνουν Τα Λάθη», η Γιάννα Βασιλείου παρουσιάζει μια ακόμη ξεχωριστή μουσική πρόταση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική δισκογραφία και την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

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Το «ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ» φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου δημιουργού Λευτέρη Κιντάτου, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας.

Πρόκειται για την τρίτη δισκογραφική συνεργασία της Γιάννας Βασιλείου με τον Λευτέρη Κιντάτο, μετά τα τραγούδια «Αγάπη Βουνό» και «Φτάνουν Τα Λάθη», μια δημιουργική σύμπραξη που συνεχίζεται με κοινό παρονομαστή τη μουσική ποιότητα, την αυθεντικότητα και το συναίσθημα.

https://YannaVasileiou.lnk.to/PouToEidesGrammeno

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