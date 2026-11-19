Με μια ματιά Η Taylor Swift κέρδισε βραβείο HMMA για το καλύτερο τραγούδι σε ταινία κινουμένων σχεδίων για το «I Knew It, I Knew You» από το «Toy Story 5».

Ο Jaafar Jackson βραβεύτηκε για την καλύτερη ερμηνεία τραγουδιού επί οθόνης για το «Bad» από την ταινία «Michael».

Ο Ludwig Göransson κέρδισε το όγδοο HMMA για τη μουσική επένδυση στην ταινία «The Odyssey».

Η Diane Warren κέρδισε βραβείο HMMA για το τραγούδι «One Right Here» από το «Maserati: The Brothers». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Hollywood Music in Media Awards (HMMA) ανακοίνωσαν τους νικητές της φετινής χρονιάς, επιβραβεύοντας σημαντικές μουσικές στιγμές από ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Στη λαμπερή λίστα των βραβευθέντων βρίσκονται ονόματα όπως η Taylor Swift, ο Jaafar Jackson και η Diane Warren, επιβεβαιώνοντας την ποικιλομορφία και την ποιότητα των μουσικών έργων που ξεχώρισαν.

Η Taylor Swift στην κορυφή του animation

Η Taylor Swift και ο Jack Antonoff απέσπασαν το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι σε Ταινία Κινουμένων Σχεδίων για το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» από το «Toy Story 5». Το τραγούδι, το οποίο η Taylor Swift έγραψε και ηχογράφησε μέσα σε μόλις οκτώ ώρες, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη του ταλέντου της στη σύνθεση, αλλά και της ικανότητάς της να αποδίδει άψογα σε διαφορετικά μουσικά είδη. Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρόσφατες διακρίσεις για την Taylor Swift, όπως η κυριαρχία της στα βραβεία iHeartRadio 2026 με επτά βραβεία, αλλά και οι πολλαπλές νίκες στα MTV VMAs 2026, όπου έφτασε συνολικά τα 31 βραβεία, επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη δυναμική της στη μουσική βιομηχανία. Όπως είχαμε γράψει, η συμμετοχή της σε τέτοιες παραγωγές είναι πάντα σημείο αναφοράς.

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Jaafar Jackson και «The Odyssey» ανάμεσα στους τιμώμενους

Ο Jaafar Jackson κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεία Τραγουδιού επί Οθόνης (Ταινία) για το κομμάτι «Bad», το οποίο ερμήνευσε για την ταινία «Michael». Η εμφάνισή του στην ταινία, που εστιάζει στον θείο του, Michael Jackson, αναγνωρίστηκε για τη μουσική του συνεισφορά. Στην κατηγορία της μουσικής επένδυσης, ο Ludwig Göransson συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, κατακτώντας το όγδοο HMMA για το score του στην ταινία «The Odyssey». Αυτή η διάκριση σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που ο συνθέτης κερδίζει στην κατηγορία Score για Ταινία Μεγάλου Μήκους, αφού πέρυσι είχε αποσπάσει δύο HMMA για τη δουλειά του στο «Sinners», ενώ στη συνέχεια είχε τιμηθεί με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική.

Diane Warren και άλλες σημαντικές βραβεύσεις

Η βραβευμένη συνθέτρια Diane Warren πρόσθεσε ένα ακόμα HMMA στη συλλογή της, κερδίζοντας στην κατηγορία Τραγούδι για Ταινία Μεγάλου Μήκους με το «One Right Here» από το «Maserati: The Brothers». Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Diane Warren βραβεύεται από τα HMMA, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της κινηματογραφικής μουσικής. Άλλοι νικητές περιλαμβάνουν τον Raül Refree, ο οποίος απέσπασε βραβείο για το score σε ανεξάρτητη ταινία με το «La Bola Negra», καθώς και για το τραγούδι σε ανεξάρτητη ταινία με το «La Nieve».

Στην κατηγορία Score για Ταινία Επιστημονικής Φαντασίας/Φαντασίας, νικητής αναδείχθηκε ο Daniel Pemberton για το «Project Hail Mary», ενώ το βραβείο για Score Τρόμου/Θρίλερ πήγε στον Rock Burwell για το «Obsession». Στην τηλεόραση, το βραβείο για Τραγούδι σε Τηλεοπτική Σειρά/Limited Series κέρδισε το «Walk with Kings» από το «The Greatest», γραμμένο και ερμηνευμένο από τον Marcus «Bellringer» Bell. Για το Score σε Τηλεοπτική Σειρά/Limited Series, βραβεύτηκε ο David Fleming για το «Widow’s Bay».

Μουσική σε βιντεοπαιχνίδια και άλλες κατηγορίες

Η βραδιά των HMMA τίμησε επίσης τη μουσική συνεισφορά στα βιντεοπαιχνίδια. Το βραβείο για Score σε Βιντεοπαιχνίδι (Κονσόλα & PC) απονεμήθηκε στο «Assassin’s Creed Black Flag Resynced», από τους Brian Tyler και Stephen Lukach. Στην κατηγορία Τραγούδι για Βιντεοπαιχνίδι (Κονσόλα & PC), νικήτρια αναδείχθηκε η Lana Del Rey με το «First Light» από το «007 First Light».

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