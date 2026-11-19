Με μια ματιά Η 5226 by Celia Kritharioti θα παρουσιάσει μια πιο αισθησιακή και θηλυκή κατεύθυνση στο MadWalk 2026.

Η Τάνια Μπρεάζου θα πλαισιώσει μουσικά τη νέα συνεργασία της 5226 στο MadWalk 2026.

Η σειρά 5226, που ιδρύθηκε το 2009, μεταφέρει στοιχεία υψηλής ραπτικής σε προσιτές συλλογές.

Η συλλογή στο MadWalk 2026 θα επικεντρωθεί σε σατέν, δαντέλα, sleek γραμμές και μακριές βραδινές εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα δεν χρειάζεται πάντα υπερβολές για να ξεχωρίσει. Μερικές φορές, η πραγματική της δύναμη βρίσκεται στις λεπτομέρειες, στην ποιότητα των υλικών και σε εκείνη τη διακριτική κομψότητα που παραμένει επίκαιρη ανεξάρτητα από τις τάσεις. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει η 5226 by Celia Kritharioti, το youthful brand της Ελληνίδας σχεδιάστριας που θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής συνεργασίας με την Τάνια Μπρεάζου στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Με αφετηρία τη χαρακτηριστική αισθητική του οίκου, στο φετινό MadWalk by Three Cents, η σειρά 5226 επιλέγει να επανασυστήσει τον εαυτό της, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τους street και casual κώδικες. Το brand της Celia Kritharioti στρέφεται σε μια πιο αισθησιακή και άκρως θηλυκή κατεύθυνση, χωρίς να χάνει τον αυθεντικό, νεανικό του παλμό. Μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα, τη δυναμικότητα και την εκλεπτυσμένη κομψότητα.

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Η φετινή συνάντηση της 5226 με την Τάνια Μπρεάζου αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η τραγουδίστρια επιστρέφει στη σκηνή του MadWalk, έχοντας ήδη συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό. Η παρουσία της στο show το 2021, όταν ερμήνευσε το «Beggin’» στο catwalk της Celia Kritharioti, αποτελεί μία από τις προηγούμενες μουσικές της στιγμές στη διοργάνωση. Αυτή τη φορά, η ίδια θα πλαισιώσει μουσικά τη νέα συνεργασία.

5226 by Celia Kritharioti: Όταν η υψηλή ραπτική συναντά την καθημερινή κομψότητα

Η ιστορία της 5226 ξεκίνησε το 2009, όταν η Celia Kritharioti αποφάσισε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή prêt-à-porter σειρά, μεταφέροντας τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της υψηλής ραπτικής σε μια πιο προσιτή συλλογή. Στόχος ήταν να διατηρηθούν οι βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη σχεδιαστική της υπογραφή, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες γυναίκες να τις εντάξουν στο προσωπικό τους στιλ.

Στην καρδιά της συλλογής βρίσκονται η φινέτσα και η θηλυκότητα. Κάθε δημιουργία σχεδιάζεται με γνώμονα την κομψότητα, χωρίς να χάνει την πρακτικότητα και την ευελιξία της. Η 5226 απευθύνεται στη γυναίκα που θέλει να αισθάνεται περιποιημένη σε κάθε περίσταση, είτε πρόκειται για μια συνηθισμένη ημέρα είτε για μια βραδινή έξοδο που απαιτεί κάτι πιο ξεχωριστό.

Πίσω, μάλιστα, από το όνομα της σειράς κρύβεται μια ιδιαίτερα προσωπική ιστορία. Το «5226» επιλέχθηκε ως φόρος τιμής στον πατέρα της σχεδιάστριας, τον οποίο η ίδια θεωρεί πρότυπο και σημαντική πηγή έμπνευσης στη ζωή της. Ο αριθμός αντιστοιχεί στην ημερομηνία των γενεθλίων του, δίνοντας στη σειρά μια συναισθηματική διάσταση που ξεπερνά τα όρια της μόδας. Έτσι, ένα fashion label με ξεκάθαρη αισθητική ταυτότητα κουβαλά παράλληλα μια προσωπική αναφορά, συνδέοντας τη δημιουργία με τις οικογενειακές μνήμες και τις αξίες που τη διαμόρφωσαν.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, η σειρά 5226 αφήνει για λίγο στην άκρη την casual αισθητική και επιλέγει να κινηθεί σε ένα πιο glamorous, θηλυκό σύμπαν. Σατέν και δαντέλα πρωταγωνιστούν, με εκλεπτυσμένες υφές και διακριτικά lingerie στοιχεία που αγκαλιάζουν το σώμα και αναδεικνύουν τη γυναικεία σιλουέτα. Οι sleek γραμμές συνδυάζονται με flowing δημιουργίες, ενώ οι μακριές βραδινές εμφανίσεις κυριαρχούν στην πασαρέλα, πλαισιωμένες από επιλεγμένα κοντά κομμάτια που προσθέτουν ρυθμό, ένταση και μια διαφορετική δυναμική στο show.

Η χρωματική παλέτα παίζει επίσης με τις αντιθέσεις, καθώς το ροζ και το τιρκουάζ συναντούν το διαχρονικό ασπρόμαυρο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με τολμηρό χαρακτήρα αλλά και effortless κομψότητα. Το νέο statement της 5226 δεν βασίζεται σε περιττές υπερβολές, αλλά στη δύναμη της θηλυκότητας, στις λεπτομέρειες και στον τρόπο που κάθε δημιουργία αποκτά τη δική της κίνηση πάνω στο σώμα.

Η Τάνια Μπρεάζου επιστρέφει στο MadWalk

Στο πλευρό της 5226 θα βρεθεί η Τάνια Μπρεάζου, μία από τις τραγουδίστριες που έχουν συνδέσει την παρουσία τους με τις μουσικές και fashion στιγμές του MadWalk. Με τη χαρακτηριστική φωνή της και τη σκηνική της ενέργεια, έχει συμμετάσχει ξανά στη διοργάνωση, συνεργαζόμενη με διαφορετικούς δημιουργούς και μεταφέροντας τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα στην πασαρέλα.

Φέτος, η Τάνια Μπρεάζου αναλαμβάνει να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο catwalk, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να κινηθεί σε αισθησιακούς και δυναμικούς ρυθμούς. Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται πλαισιώσει τις δημιουργίες της σειράς 5226 σε 1 fashion show που υπόσχεται να συνδυάσει τη θηλυκότητα με τη θεατρικότητα και τη μουσική.

Και κάπως έτσι, η αισθητική της Celia Kritharioti συναντά τη μουσική ευαισθησία της Τάνιας Μπρεάζου, σε μια συνεργασία που υπόσχεται να μετατρέψει την πασαρέλα σε μια μικρή ιστορία τέχνης και συναισθήματος. Γιατί όταν η μόδα δεν περιορίζεται, οι δημιουργίες αποκτούν ρυθμό, οι μελωδίες βρίσκουν εικόνα και η θηλυκότητα γίνεται μια μορφή ελεύθερης έκφρασης. Στο MadWalk 2026, η σειρά 5226 δεν θα παρουσιάσει απλώς μία συλλογή, αλλά θα ξεδιπλώσει τον δικό της κόσμο, εκεί όπου η κομψότητα δεν χρειάζεται να ακολουθεί τον χρόνο αλλά τον εμπνέει.

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