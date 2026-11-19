Με μια ματιά Η Rihanna πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Lady Dior 2027 μαζί με την κόρη της, Rocki.

Η καμπάνια συνδυάζει υψηλή αισθητική με μητρική οικειότητα, παρουσιάζοντας δερμάτινα looks.

Η φιλοσοφία της καμπάνιας είναι "Μια κυρία είναι σαν ένα πρίσμα", τονίζοντας τις πολλαπλές πτυχές της σύγχρονης γυναίκας.

Η Rocki έχει ξαναποζάρει με τη μητέρα της για το W Magazine, φορώντας Dior. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια βαθιά προσωπική και τρυφερή διάσταση έδωσε η Rihanna στη νέα της συνεργασία με τον γαλλικό οίκο Dior, επιλέγοντας να μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας με ένα από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Η διάσημη καλλιτέχνις πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για την εμβληματική τσάντα Lady Dior 2027, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Rocki Irish Mayers.

Η κοινή τους παρουσία παντρεύει την υψηλή αισθητική με τη μητρική οικειότητα, δημιουργώντας εικόνες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα πρότυπα της μόδας και έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις διεθνώς.

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Αισθητική και κινηματογραφική ματιά

Στα καρέ της καμπάνιας, μητέρα και κόρη υιοθετούν ένα συντονισμένο, δυναμικό look με κοινό παρονομαστή το δέρμα. Η Rihanna συνδυάζει ένα oversized μαύρο δερμάτινο τζάκετ με ένα μπορντό slip dress, ενώ η μικρή Rocki, καθισμένη στην αγκαλιά της, φορά μια μίνι εκδοχή του ίδιου συνόλου. Σε μια από τις πιο τρυφερές λήψεις, η σταρ φιλά απαλά την κόρη της στο μέτωπο, ενώ μια παστέλ ροζ τσάντα Lady Dior σπάει τη μονοχρωμία των σκούρων υφών, με τη Rocki να συμμετέχει ως ισότιμη πρωταγωνίστρια του κάδρου.

Το φωτογραφικό υλικό πλαισιώνεται από ένα καμπάνια-φιλμ με την υπογραφή της σκηνοθέτιδας Melina Matsoukas, το οποίο ντύνεται ηχητικά από το κλασικό κομμάτι «Lady» (1972) του Νιγηριανού θρύλου της Afrobeat, Fela Kuti.

Η φιλοσοφία του «πρίσματος» και οι συντελεστές

Κεντρικός άξονας του εγχειρήματος είναι το μήνυμα «Μια κυρία είναι σαν ένα πρίσμα», μια αλληγορία για τις πολλαπλές πτυχές της σύγχρονης γυναίκας, που όπως το φως διαθλάται αποκαλύπτοντας διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι και εκείνη δεν περιορίζεται σε μία μόνο ταυτότητα. Η ιδέα αυτή αντικατοπτρίζει απόλυτα τη διαδρομή της Rihanna, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, τη μόδα, την ομορφιά, τον κινηματογράφο, τις επιχειρήσεις και τον ρόλο της ως μητέρα τριών παιδιών.

Την οπτική ταυτότητα της φωτογράφισης επιμελήθηκε μια έμπειρη ομάδα δημιουργών, με τους Benjamin Bruno και Jahleel Weaver στο styling, τον Yusef στα μαλλιά, τον Hector Espinal στο μακιγιάζ και την Jenny Longworth στα νύχια. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη μικρή Rocki αυτή δεν είναι η πρώτη επαφή με τον φακό της μόδας, καθώς νωρίτερα φέτος είχε ποζάρει ξανά με τη μητέρα της για το εξώφυλλο του W Magazine, φορώντας δημιουργίες υψηλής ραπτικής Dior και ένα λουλουδένιο αξεσουάρ κεφαλής διά χειρός Jonathan Anderson. Για τη Rihanna, η συγκεκριμένη δουλειά αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια μακρόχρονη σχέση με τον γαλλικό οίκο, η οποία ξεκίνησε το 2015.

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