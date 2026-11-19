Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα αναλαμβάνει το closing act στο MadWalk 2026, έχοντας μακροχρόνια σχέση με τον θεσμό.

Η καλλιτέχνιδα δημιουργεί iconic εμφανίσεις συνδυάζοντας μουσική, μόδα, χορογραφία και θεατρικότητα.

Η προετοιμασία για το MadWalk είναι για εκείνη δημιουργική διαδικασία πειραματισμού, διαφορετική από τις live εμφανίσεις της.

Η φετινή της εμφάνιση αναμένεται να είναι πιο θεατρική και διαφορετική από όσα έχει συνηθίσει το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk και η Ελένη Φουρέιρα έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια σχέση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής καλλιτεχνικής συνεργασίας. Η κορυφαία pop star έχει συνδέσει το όνομά της με τη μεγαλύτερη γιορτή μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, χαρίζοντας στο κοινό εμφανίσεις που συνδυάζουν εντυπωσιακές εικόνες, δυνατές ερμηνείες και ανατρεπτική αισθητική. Άλλωστε, η μόδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, καθώς η ίδια δεν φοβάται να πειραματιστεί, να τολμήσει και να μεταμορφωθεί, χαρίζοντας κάθε φορά iconic εμφανίσεις. Μετρώντας πλέον πολλές ξεχωριστές στιγμές στη σκηνή του MadWalk, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται φέτος να επιστρέψει με έναν διαφορετικό ρόλο, αναλαμβάνοντας το closing act της βραδιάς.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, η Ελένη Φουρέιρα θα αναλάβει το closing act της βραδιάς, βάζοντας τη δική της ξεχωριστή υπογραφή στο μεγάλο fashion event. Η σχέση της με τον θεσμό, άλλωστε, μετρά πολλά χρόνια και έχει χαρίσει στο κοινό μοναδικές εμφανίσεις που παντρεύουν τη μουσική με την υψηλή αισθητική, τη χορογραφία με τη θεατρικότητα και την pop κουλτούρα με τη μόδα. Έχοντας συνδεθεί όσο λίγες καλλιτέχνιδες με το MadWalk, δεν αποτελεί απλώς μια αγαπημένη παρουσία της διοργάνωσης, αλλά ένα από τα πρόσωπα που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της ξεχωριστής του ταυτότητας.

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Όταν ένα MadWalk act γίνεται μουσική επιτυχία

Κάποιες εμφανίσεις, όμως, δεν τελειώνουν όταν σβήσουν τα φώτα της πασαρέλας. Συνεχίζουν να ζουν, να αναπαράγονται, να ταξιδεύουν στα social media και να γίνονται μέρος της μουσικής επικαιρότητας. Η Ελένη Φουρέιρα έχει αποδείξει πως γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί τέτοιες στιγμές. Καθε της εμφάνιση στο Madwalk αποτελεί ενα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδυάζει μουσική, εικόνα και σκηνική ενέργεια, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη μαγεία του MadWalk: τη στιγμή που η μόδα σταματά να είναι απλώς εικόνα και αποκτά τον δικό της ήχο.

Από το opening act στο μεγάλο φινάλε

Φέτος, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα κεφάλαιο στη σχέση της με το MadWalk, αυτή τη φορά από μια διαφορετική θέση. Έχοντας συνηθίσει να ανοίγει τη βραδιά, δίνοντας το πρώτο μουσικό και αισθητικό στίγμα, αναλαμβάνει φέτος το closing act. Μια αλλαγή που αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό, καθώς, όπως αναφέρει, «χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνω το closing μιας υπέροχης βραδιάς. Είναι μοναδικό να ολοκληρώνεις κάτι τόσο όμορφο, ειδικά όταν συνδέει τη μουσική με τη μόδα».

Και ίσως να υπάρχει κάτι συμβολικό σε αυτή τη μετάβαση. Από το πρώτο beat που δίνει τον τόνο μιας βραδιάς μέχρι την τελευταία εικόνα που μένει χαραγμένη στη μνήμη, η Φουρέιρα γνωρίζει πώς να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτή τη φορά, καλείται να βάλει την τελική υπογραφή σε μια γιορτή που έχει στο επίκεντρό της δύο από τις μεγαλύτερες αγάπες της: τη μουσική και τη μόδα.

Η μαγεία της δημιουργίας έξω από τα συνηθισμένα

Για την Ελένη Φουρέιρα, η προετοιμασία μιας εμφάνισης στο MadWalk είναι μια πολύ ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία, που διαφέρει από όσα έχει συνηθίσει να κάνει στις δικές της live εμφανίσεις. Όπως εξηγεί, «πρόκειται για μια ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό, κάτι που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα δοκίμαζε, αφήνοντας για λίγο πίσω τα γνώριμα καλλιτεχνικά της μονοπάτια». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί με νέες ιδέες και να δοκιμάσει πιο δημιουργικές προσεγγίσεις, στις οποίες η μόδα συναντά τη μουσική με έναν διαφορετικό τρόπο. Και αυτό είναι που κάνει την εμπειρία τόσο ξεχωριστή για την ίδια: δεν την αντιμετωπίζει ως μια απαιτητική υποχρέωση, αλλά ως κάτι που απολαμβάνει σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας, χωρίς να την κουράζει καθόλου.

Αυτή η ελευθερία είναι, άλλωστε, ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη σχέση της με το MadWalk τόσο ξεχωριστή. Η σκηνή γίνεται ένας καμβάς πάνω στον οποίο η μουσική, τα κοστούμια, η κίνηση και η προσωπικότητά της συνθέτουν κάτι καινούργιο. Η Ελένη Φουρέιρα δεν αρκείται στο να ερμηνεύσει ένα τραγούδι. Θέλει να του δώσει εικόνα, χαρακτήρα και μια ατμόσφαιρα που θα το συνοδεύει ακόμη και μετά το τελευταίο χειροκρότημα.

Ένα θεατρικό φινάλε που κρατά το μυστήριο

Και αν υπάρχει κάτι που μπορούμε ήδη να περιμένουμε από τη φετινή της εμφάνιση, αυτό είναι η διάθεση για μεταμόρφωση. Χωρίς να αποκαλύπτει πολλά, η Ελένη Φουρέιρα αφήνει να εννοηθεί πως ετοιμάζει κάτι που θα ξεφύγει από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από εκείνη. «Ετοιμάζω κάτι τελείως διαφορετικό για το φετινό MadWalk. Κάτι πιο θεατρικό. Ανυπομονώ να το δείτε!», αποκαλύπτει.

Και κάπως έτσι, η προσμονή μεγαλώνει. Γιατί όταν η Ελένη Φουρέιρα υπόσχεται κάτι διαφορετικό, ξέρουμε πως δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη εμφάνιση, αλλά για μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία. Ένα φινάλε με θεατρικότητα, ένταση και εκείνη τη μοναδική λάμψη που τη συνοδεύει σε κάθε της βήμα.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το μυστικό της σχέσης της με το MadWalk: πως κάθε φορά επιστρέφει σαν να είναι η πρώτη, με την ίδια όρεξη να τολμήσει, να εκπλήξει και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο συναντιούνται η μουσική και η μόδα. Και όσο τα φώτα της πασαρέλας φωτίζουν τη σκηνή, η Ελένη Φουρέιρα θα συνεχίσει να αποδεικνύει πως η μόδα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά και αυτό που αισθανόμαστε όταν μια εμφάνιση καταφέρνει να γίνει αξέχαστη.

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