Από τα κλασικά δερμάτινα μέχρι τα εντυπωσιακά opera gloves, τα γάντια επιστρέφουν δυναμικά και γίνονται το αξεσουάρ που ξεχωρίζει

Με μια ματιά Τα γάντια είναι φέτος ένα σημαντικό αξεσουάρ styling, όχι μόνο πρακτικό.

Οι πασαρέλες εστιάζουν σε δερμάτινα γάντια, ειδικά στα μακριά opera gloves.

Τα γάντια προσφέρουν ευελιξία, από καθημερινά σύνολα έως εντυπωσιακές βραδινές εμφανίσεις.

Τα opera gloves αποκτούν πιο τολμηρό χαρακτήρα με έντονα χρώματα και ασυνήθιστα σχέδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποια αξεσουάρ που επιστρέφουν κάθε χειμώνα για πρακτικούς λόγους, όμως φέτος έχουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στο styling. Τα γάντια είναι ένα από αυτά και, αν κρίνουμε από τις πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, δεν πρόκειται απλώς για ένα απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας όταν πέφτει η θερμοκρασία. Αντίθετα, γίνονται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιλιστικές λεπτομέρειες της εμφάνισης.

Οι σχεδιαστές τα επανέφεραν δυναμικά στις συλλογές τους, δίνοντας έμφαση κυρίως στις δερμάτινες εκδοχές τους και στα μακριά opera gloves, που φτάνουν μέχρι τον αγκώνα ή και ψηλότερα. Από τις πιο διακριτικές επιλογές μέχρι τα εντυπωσιακά σχέδια που θυμίζουν βραδινές εμφανίσεις άλλων δεκαετιών, τα γάντια αποδεικνύουν ότι μπορούν να αλλάξουν εντελώς τον χαρακτήρα ενός συνόλου.

Διάβασε επίσης: James Bond: Γιατί ο Robert Pattinson μπορεί να φέρει μια νέα εποχή στο στυλ του 007

Τα δερμάτινα γάντια πρωταγωνιστούν στις πασαρέλες

Στη Νέα Υόρκη, οι συλλογές των Khaite, Altuzarra, Kallmeyer και Magda Butrym έδωσαν αρκετές ιδέες για το πώς μπορείς να εντάξεις το συγκεκριμένο αξεσουάρ στο καθημερινό αλλά και στο πιο επίσημο ντύσιμο. Στην πασαρέλα του Khaite είδαμε δερμάτινα γάντια σε μαύρο, μουσταρδί, αλλά και python μοτίβο, ενώ ο Kallmeyer επέλεξε πιο βαθιές χειμερινές αποχρώσεις, όπως το μπορντό και το σκούρο καφέ.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τάση ενδιαφέρουσα είναι η ευελιξία της. Τα κοντά δερμάτινα γάντια μπορούν να συνοδεύσουν ένα αυστηρό παλτό ή ένα καθημερινό σύνολο με πλεκτά, ενώ οι μακρύτερες εκδοχές προσθέτουν μια πιο θεατρική διάσταση ακόμη και στο πιο απλό outfit.

Τα opera gloves αποκτούν πιο τολμηρό χαρακτήρα

Στο Παρίσι, η τάση απέκτησε ακόμη πιο δημιουργική διάσταση. Στον Mugler, τα μακριά δερμάτινα γάντια εμφανίστηκαν σε έντονες αποχρώσεις, όπως το μπλε, το πράσινο και το μοβ, απομακρυνόμενα από την κλασική μαύρη εκδοχή τους. Στον Carven, τα σουρωτά opera gloves σε βαθινούς wine τόνους πρόσθεσαν μια ενδιαφέρουσα υφή στις εμφανίσεις, ενώ ο Zimmermann κινήθηκε σε πιο γήινες αποχρώσεις, συνδυάζοντας τα γάντια με tonal σύνολα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν και οι δημιουργίες της Julie Kegels, η οποία πειραματίστηκε με σχέδια που καλύπτουν μόνο ένα μέρος του χεριού, με ασύμμετρα τελειώματα και γεωμετρικές γραμμές. Σε λευκό, μοβ και μπλε, τα συγκεκριμένα σχέδια αποτελούν μια διαφορετική πρόταση για όσες θέλουν να δοκιμάσουν την τάση χωρίς να επιλέξουν την κλασική σιλουέτα.

Από την πασαρέλα στις βραδινές εμφανίσεις

Αν υπάρχει ένας τρόπος να φορέσεις τα γάντια φέτος και να κάνεις πραγματικά τη διαφορά, αυτός είναι να τα εντάξεις σε ένα βραδινό σύνολο. Οι μακριές δερμάτινες εκδοχές τους δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τα αέρινα υφάσματα και τα βραδινά φορέματα, προσθέτοντας ένταση και μια πιο δραματική διάθεση.

Στην Balenciaga, ο Pierpaolo Piccioli συνδύασε εντυπωσιακές βραδινές δημιουργίες με εφαρμοστά δερμάτινα opera gloves, αποδεικνύοντας ότι ένα φαινομενικά μικρό αξεσουάρ μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα ενός look. Αντίστοιχες προτάσεις είδαμε και στους Khaite και Mugler, όπου τα γάντια λειτούργησαν ως βασικό κομμάτι του styling και όχι απλώς ως μια συμπληρωματική λεπτομέρεια.

Το φετινό χειμερινό styling, λοιπόν, έχει έναν ακόμη λόγο να αγαπήσει τα γάντια. Είτε προτιμάς τα κλασικά μαύρα δερμάτινα είτε θέλεις να πειραματιστείς με έντονα χρώματα και μακριές σιλουέτες, είναι το αξεσουάρ που συνδυάζει πρακτικότητα και στιλιστική άποψη με τον πιο ενδιαφέροντα τρόπο.

Διάβασε επίσης: