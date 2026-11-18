Με μια ματιά Το Cambridge Dictionary επέλεξε τη λέξη «human» ως λέξη της χρονιάς για το 2026.

Η επιλογή αντανακλά την εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις συζητήσεις για τα όρια ανθρώπου-μηχανής.

Η λέξη «human» ορίζεται ως η κατοχή ποιοτήτων, ελαττωμάτων και συναισθημάτων που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους.

Η επιλογή υπογραμμίζει την ανάγκη επανεξέτασης της ανθρώπινης ταυτότητας λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε την επιλογή του για τη λέξη της χρονιάς 2026, αναδεικνύοντας το «human» ως την λέξη που αποτυπώνει καλύτερα το πνεύμα της εποχής. Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο ταχύτατης εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και έντονων συζητήσεων σχετικά με τα όρια μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.

Το λεξικό ορίζει τη λέξη «human» ως λέξη που περιγράφει την κατοχή ποιοτήτων, ελαττωμάτων και συναισθημάτων που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, σε αντίθεση με θεούς, ζώα ή μηχανές. Η Φραντσέσκα Γούντγουορντ, λεξικογράφος που συνεισφέρει στο Cambridge Dictionary, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επιλογή του «human» αντανακλά την εποχή μας, όπου ο κόσμος «πραγματικά διερωτάται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

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Οι ανησυχίες που προκαλούνται από την πιθανότητα η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, έχουν οδηγήσει σε αυξημένη αναζήτηση για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης. Οι λεξικογράφοι του Cambridge παρατηρούν μια αυξανόμενη χρήση του επιθέτου σε εκφράσεις όπως «human-made» (φτιαγμένο από άνθρωπο) και «human author» (δημιουργημένο από άνθρωπο), υποδεικνύοντας μια μετατόπιση στην αντίληψή μας για το τι συνιστά την ανθρωπότητα.

Ο Τομ Μακλίλαντ, ειδικός στη φιλοσοφία της επιστήμης στο πανεπιστήμιο Κέμπριτζ, σχολίασε ότι η εποχή μας είναι μια περίοδος κατά την οποία «προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ανθρώπινο μυαλό κι ένα τεχνητό μυαλό». Αναρωτιέται αν τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν είναι η συνείδηση, η δημιουργικότητα ή η ενσυναίσθηση.

Μεταξύ των άλλων υποψηφίων για τη λέξη της χρονιάς ήταν το ουσιαστικό «agent», το οποίο αναφέρεται σε ένα σύστημα ΤΝ ικανό να λειτουργεί αυτόνομα και να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης, εξετάζεται η πιθανότητα να συμπεριληφθεί ο όρος FOBO (fear of becoming obsolete), που περιγράφει τον φόβο της απαξίωσης και της αντικατάστασης από εργαλεία ΤΝ, καθώς και η λέξη «dusking», που αφορά την χαλάρωση παρακολουθώντας τη δύση του ηλίου.

Η επιλογή του «human» υπογραμμίζει την ανάγκη να επανεξετάσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε την ανθρώπινη ταυτότητα, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, θέτοντας νέα ερωτήματα για το μέλλον μας

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