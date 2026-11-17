5 συνεχόμενες υποψηφιότητες για το «Album of the Year» έχει πλέον η Taylor Swift και το ρεκόρ της ξεχωρίζει στα Grammy 2027

Με μια ματιά Η Taylor Swift είναι υποψήφια για 5η φορά στα 3 κορυφαία βραβεία Grammy.

Το άλμπουμ της "The Life of a Showgirl" είναι υποψήφιο για Άλμπουμ της Χρονιάς.

Το τραγούδι της "The Fate of Ophelia" διεκδικεί το βραβείο Ηχογράφησης της Χρονιάς.

Η Taylor Swift είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα με τέσσερις νίκες στο Άλμπουμ της Χρονιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift συνεχίζει να γράφει ιστορία στον χώρο της μουσικής, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στα βραβεία Grammy. Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια, λίγους μήνες πριν την τελετή απονομής του 2027, έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στα χρονικά, σημειώνοντας ένα νέο, εντυπωσιακό ρεκόρ.

Οι υποψηφιότητες για την 67η απονομή των βραβείων Grammy, που θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, ανακοινώθηκαν πρόσφατα, αποκαλύπτοντας ότι η Taylor Swift διεκδικεί για πέμπτη φορά τα τρία κορυφαία βραβεία: Album of the Year (Άλμπουμ της Χρονιάς), Record of the Year (Ηχογράφηση της Χρονιάς) και Song of the Year (Τραγούδι της Χρονιάς). Αυτό το επίτευγμα την καθιστά την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες σε αυτές τις τρεις κατηγορίες σε μία μόνο τελετή.

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Το άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl», το οποίο παρέμεινε για 15 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200, είναι υποψήφιο για Άλμπουμ της Χρονιάς. Το τραγούδι της «The Fate of Ophelia», που βρέθηκε για πολλές εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, διεκδικεί το βραβείο Ηχογράφησης της Χρονιάς. Επίσης, η συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας «Toy Story 5», με το τραγούδι «I Knew It, I Knew You», είναι υποψήφια για Τραγούδι της Χρονιάς.

Η Taylor Swift δεν περιορίζεται σε αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες. Είναι επίσης υποψήφια για την καλύτερη ερμηνεία pop από ντουέτο ή συγκρότημα, για το τραγούδι «The Life of a Showgirl» σε συνεργασία με την Sabrina Carpenter. Επιπλέον, το «I Knew It, I Knew You», το οποίο συνέγραψε με τον στενό της συνεργάτη Jack Antonoff, διεκδικεί το βραβείο καλύτερου τραγουδιού γραμμένου για οπτικό μέσο, έχοντας ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές και φήμες για πιθανή υποψηφιότητα στα Όσκαρ.

Η πορεία της Taylor Swift στα Grammy

Η πρώτη επαφή της Taylor Swift με τα βραβεία Grammy χρονολογείται από το 2010, όταν κέρδισε τα βραβεία Καλύτερου Country Τραγουδιού και Καλύτερης Γυναικείας Country Ερμηνείας για το «White Horse», καθώς και το Καλύτερο Country Άλμπουμ για το «Fearless». Εκείνη τη χρονιά, ήταν επίσης η πρώτη φορά που προτάθηκε για τα τρία κορυφαία βραβεία, κερδίζοντας τελικά το Άλμπουμ της Χρονιάς, αλλά χάνοντας και τις δύο άλλες κατηγορίες με το «You Belong With Me».

Έξι χρόνια αργότερα, το 2016, η Taylor Swift βρέθηκε ξανά υποψήφια στις ίδιες σημαντικές κατηγορίες, κερδίζοντας το Άλμπουμ της Χρονιάς για το «1989», αλλά χάνοντας τα βραβεία Τραγουδιού και Ηχογράφησης για το «Blank Space». Παρόμοια αποτελέσματα είχε και το 2024, όταν το «Midnights» της χάρισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ έχασε τα άλλα δύο για το «Anti-Hero». Στην τελετή του 2025, ήταν ξανά υποψήφια με το «The Tortured Poets Department» και το ντουέτο «Fortnight» με τον Post Malone, χωρίς όμως να κερδίσει.

Το νέο της ρεκόρ δεν είναι το πρώτο που σπάει η Taylor Swift στα Grammy. Είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει κερδίσει τέσσαρις φορές το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, και μέχρι την νίκη της Billie Eilish το 2020, ήταν η νεότερη νικήτρια σε αυτή την κατηγορία.

Στην τελετή του 2027, η Taylor Swift θα αντιμετωπίσει δυνατούς ανταγωνιστές όπως η Olivia Dean, η RAYE, η Ella Langley, η Rosalía, ο Bruno Mars και η Olivia Rodrigo, οι οποίοι είναι επίσης υποψήφιοι ταυτόχρονα για Άλμπουμ, Ηχογράφηση και Τραγούδι της Χρονιάς. Στην κούρσα για την Ηχογράφηση της Χρονιάς βρίσκονται επίσης οι Tame Impala και η JENNIE με το «Dracula», ενώ η Phoebe Bridgers είναι υποψήφια για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Lost Weekend» και η Ariana Grande είναι μεταξύ των υποψηφίων για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Hate That I Made You Love Me».

Η Taylor Swift συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, σπάζοντας ρεκόρ και αφήνοντας το δικό της, ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία των Grammy.

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