Η RAYE και η Rosalía ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα Grammy 2027 με τις γυναίκες να καταγράφουν 1 ιστορικό ρεκόρ στα μουσικά βραβεία

Με μια ματιά Η RAYE είναι η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες (11), ισοφαρίζοντας ρεκόρ της Beyoncé.

Για πρώτη φορά, οι έξι καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι αποκλειστικά γυναίκες.

7 γυναικείες δισκογραφικές δουλειές είναι υποψήφιες για «Album of the Year», ισοφαρίζοντας ρεκόρ.

Η Beyoncé γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα με 100 υποψηφιότητες καριέρας στα Grammy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή απονομή των βραβείων Grammy, που θα διεξαχθεί το 2027, αναμένεται να μείνει στην ιστορία για την κυριαρχία των γυναικών καλλιτεχνών. Η RAYE αναδείχθηκε ως η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας 11, επίδοση που ισοφαρίζει το ρεκόρ της Beyoncé από το 2025. Ωστόσο, η ιστορία δεν σταματά εδώ, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy, οι έξι καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι αποκλειστικά γυναίκες.

Μετά την RAYE, ακολουθεί η Rosalía με 9 υποψηφιότητες, ενώ οι Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley και Olivia Rodrigo συγκεντρώνουν 7 υποψηφιότητες η καθεμία. Στη συνέχεια, οι άνδρες καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι οι Bruno Mars και Leon Thomas, με 6 ο καθένας.

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Εντυπωσιακή είναι και η παρουσία των γυναικών σε άλλες κορυφαίες κατηγορίες. 7 από τους υποψήφιους για το «Album of the Year» είναι γυναικείες δισκογραφικές δουλειές, ένας αριθμός που ισοφαρίζει το ρεκόρ του 2024. Τότε, οι υποψήφιες περιλάμβαναν 6 σόλο γυναίκες καλλιτέχνιδες και ένα γυναικείο συγκρότημα (boygenius). 3 από τις ίδιες γυναίκες, η Phoebe Bridgers (ως μέλος των boygenius τότε, και σόλο τώρα), η Olivia Rodrigo και η Taylor Swift, βρίσκονται ξανά υποψήφιες φέτος.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy, 7 καλλιτέχνες είναι υποψήφιοι για «Album of the Year», «Record of the Year» και «Song of the Year» ταυτόχρονα: η Olivia Dean, η Ella Langley, ο Bruno Mars, η RAYE, η Olivia Rodrigo, η Rosalía και η Taylor Swift. Η Ella Langley είναι επίσης υποψήφια για «Best New Artist», όντας η πρώτη country καλλιτέχνιδα που προτείνεται σε αυτές τις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες από το 1968, όταν η Bobbie Gentry είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο.

Η Taylor Swift καταγράφει τη δική της ιστορική επίδοση, καθώς είναι η πέμπτη φορά που είναι υποψήφια για «Album of the Year», «Record of the Year» και «Song of the Year» την ίδια χρονιά, σπάζοντας ένα νέο ρεκόρ. Για τον Bruno Mars και την Olivia Rodrigo είναι η τρίτη φορά που πετυχαίνουν αυτό το επίτευγμα.

Η Rosalía γίνεται η δεύτερη Λατινοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα που προτείνεται για «Album of the Year», «Record of the Year» και «Song of the Year» την ίδια χρονιά, μετά τον Bad Bunny πέρυσι. Η συνεργασία της Rosalía με την Björk και τον Yves Tumor, «Berghain», είναι υποψήφια για «Record of the Year» και «Song of the Year». Το τραγούδι αυτό, που εκτελείται σε γερμανικά, ισπανικά και αγγλικά, αναδεικνύει την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της pop μουσικής, με την Rosalía να προέρχεται από την Ισπανία, και τους συνεργάτες της από την Ισλανδία και τις ΗΠΑ αντίστοιχα.

Η Taylor Swift με το άλμπουμ της «The Life of a Showgirl», συμπληρώνει οκτώ υποψηφιότητες για «Album of the Year», περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία για σόλο άλμπουμ. Είναι επίσης το πέμπτο συνεχόμενο άλμπουμ της που λαμβάνει υποψηφιότητα στην κατηγορία αυτή, καθιστώντας την δεύτερη καλλιτέχνιδα, μετά τον Kendrick Lamar, που το πετυχαίνει.

Στην κατηγορία «Song of the Year», η Taylor Swift και ο συνεργάτης της Jack Antonoff είναι υποψήφιοι για το τραγούδι τους «I Knew It, I Knew You», επεκτείνοντας το κοινό τους ρεκόρ ως οι στιχουργοί με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία. Μια μικρή απογοήτευση για την Taylor Swift είναι ότι το «The Life of a Showgirl» δεν έλαβε υποψηφιότητα για «Best Pop Vocal Album».

Ο Bruno Mars με το «I Just Might» είναι υποψήφιος για όγδοη φορά για «Record of the Year», πίσω μόνο από την Beyoncé που έχει εννέα υποψηφιότητες.

Το τραγούδι «Choosin’ Texas» της Ella Langley είναι το πρώτο τραγούδι από έναν κατεξοχήν country καλλιτέχνη που λαμβάνει υποψηφιότητα για «Record of the Year» από τότε που η Lady A κέρδισε το 2011. Το άλμπουμ της Ella Langley, «Dandelion», είναι το πρώτο άλμπουμ από country καλλιτέχνη που προτείνεται για «Album of the Year» από το 2019, όταν το «Golden Hour» της Kacey Musgraves κέρδισε.

Το τραγούδι «Dracula» των Tame Impala, με τη συμμετοχή της JENNIE, είναι υποψήφιο για «Record of the Year». Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ένα μέλος των Blackpink προτείνεται σε αυτή την κατηγορία, μετά τη ROSÉ πέρυσι.

Η Ariana Grande λαμβάνει τέσσερις υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης της υποψηφιότητας για «Song of the Year» και της έβδομης για «Best Pop Vocal Album» με το «Petal», ξεπερνώντας τις Taylor Swift και Kelly Clarkson.

Η Beyoncé γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα που φτάνει τις 100 υποψηφιότητες καριέρας στα Grammy, με το «Morning Dew (Donk)» να είναι υποψήφιο για «Best R&B Solo Performance». Την ακολουθούν ο Jay-Z με 89 υποψηφιότητες και ο Paul McCartney με 86.

Η αείμνηστη Dolly Parton λαμβάνει τρεις υποψηφιότητες, τον μεγαλύτερο αριθμό της από το 1982.

Επίσης, η Madonna λαμβάνει τέσσερις υποψηφιότητες, οι Rolling Stones και ο Paul McCartney από τρεις. Η Miranda Lambert είναι υποψήφια για «Producer of the Year, Non-Classical», όντας η πρώτη γυναίκα που προτείνεται στην κατηγορία αυτή εδώ και δύο χρόνια.

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