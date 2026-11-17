Το «Housewife» της Tate McRae παραμένει αήττητο στο Global 200, ενώ το «BbY WOW» της Karol G επιστρέφει στην πρώτη θέση του Global Excl US

Με μια ματιά Το τραγούδι «Housewife» της Tate McRae παραμένει τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Global 200.

Το «BbY WOW» της Karol G, Judeline και rusowsky ανακτά την πρώτη θέση στο Billboard Global Excl. U.S.

Το «Stop the Wedding!» της Ashe ανεβαίνει στην τρίτη θέση και στα δύο charts.

Το κλασικό «Last Christmas» των Wham! επιστρέφει στο top 10 του Global 200. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΗTate McRae συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καθώς το τραγούδι της «Housewife» συμπλήρωσε τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Global 200. Παράλληλα, η Karol G, σε συνεργασία με τις Judeline και rusowsky, βλέπει το «BbY WOW» να ανακτά την πρώτη θέση στο chart Billboard Global Excl. U.S., διατηρώντας την παρουσία του για έβδομη εβδομάδα.

Το «Housewife», το οποίο έκανε την εμφάνισή του στην πρώτη θέση του Global 200 πριν από τρεις εβδομάδες, παραμένει το μεγαλύτερο μουσικό hit παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, για την περίοδο 6-12 Νοεμβρίου, το τραγούδι συγκέντρωσε 42 εκατομμύρια streams και 2.000 πωλήσεις παγκοσμίως, παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση 14% στα streams και 12% στις πωλήσεις.

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Όσον αφορά το «BbY WOW», το οποίο βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του Global Excl. U.S. τον Σεπτέμβριο, κατέγραψε 33,2 εκατομμύρια streams εκτός ΗΠΑ κατά την περίοδο καταγραφής, διατηρώντας ουσιαστικά σταθερή την επίδοσή του. Στο Global 200, το «BbY WOW» διατηρείται στο Νο. 2, έχοντας κατακτήσει την κορυφή για έξι εβδομάδες από τον Σεπτέμβριο. Στην τρίτη θέση, το «Stop the Wedding!» της Ashe ανεβαίνει από το Νο. 5, σημειώνοντας νέα κορυφαία επίδοση. Το «Nicole Kidman» της ADÉLA υποχωρεί από το Νο. 3 στο Νο. 4, ενώ το «Choosin’ Texas» της Ella Langley ανεβαίνει από το Νο. 7 στο Νο. 5, μετά από την κορυφαία του επίδοση στο Νο. 2.

Στο chart Global Excl. U.S., το «Housewife» της Tate McRae υποχωρεί στο Νο. 2, έχοντας περάσει τις τρεις πρώτες εβδομάδες του στην κορυφή. Το «Stop the Wedding!» της Ashe σημειώνει επίσης άνοδο, φτάνοντας στο Νο. 3, ενώ το «Babydoll» του Jamie Miller, η πρώτη του είσοδος στο top 10, διεισδύει στην πεντάδα, ανεβαίνοντας από το Νο. 6 στο Νο. 5.

Επιπλέον, το κλασικό «Last Christmas» των Wham!, από το 1984, επιστρέφει στο top 10 του Global 200. Το τραγούδι σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο από το Νο. 48 στο Νο. 8, με αύξηση 56% στα streams (26,1 εκατομμύρια) και 51% στις πωλήσεις παγκοσμίως κατά την εβδομάδα καταγραφής. Την προηγούμενη περίοδο των γιορτών, είχε βρεθεί στην κορυφή για δύο εβδομάδες.

Η μεθοδολογία των charts

Τα charts Billboard Global 200 και Global Excl. U.S. βασίζονται σε streaming και πωλήσεις από περισσότερες από 200 χώρες, όπως συγκεντρώνονται από την Luminate. Το Global 200 περιλαμβάνει παγκόσμια δεδομένα, ενώ το Global Excl. U.S. εστιάζει σε περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι κατατάξεις υπολογίζονται με μια σταθμισμένη φόρμουλα που ενσωματώνει επίσημα streams από συνδρομητικές και δωρεάν πλατφόρμες ήχου και βίντεο, καθώς και πωλήσεις downloads από πλήρεις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες παγκοσμίως. Οι πωλήσεις από απευθείας σε καταναλωτές (D2C) εξαιρούνται από τους υπολογισμούς.

Οι τελευταίες κατατάξεις, με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2026, θα ενημερωθούν στο Billboard.com αύριο, 17 Νοεμβρίου. Το top 100 είναι διαθέσιμο σε όλους τους αναγνώστες, ενώ η πλήρης κατάταξη των 200 τίτλων είναι προσβάσιμη μέσω του Billboard Pro, της συνδρομητικής υπηρεσίας του Billboard.

Η Luminate, ο ανεξάρτητος πάροχος δεδομένων για τα charts του Billboard, πραγματοποιεί εξονυχιστικό έλεγχο όλων των υποβολών δεδομένων. Δεδομένα που κρίνονται ύποπτα ή μη επαληθεύσιμα αφαιρούνται, βάσει καθορισμένων κριτηρίων, πριν από τους τελικούς υπολογισμούς και τη δημοσίευση των charts.

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