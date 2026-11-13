Μουσικά Νέα 13.11.2026

Πώς οι ILLIT εκθρόνισαν μεγάλα ονόματα της K-Pop και βρέθηκαν στο Νο1 του Billboard

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Μάθε πώς το K-Pop φαινόμενο ILLIT κατέκτησε την πρώτη θέση του Billboard Top Album Sales chart με το EP «BREAK EVEN»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το EP "BREAK EVEN" των ILLIT έφτασε στο Νο1 του Billboard Top Album Sales.
  • Το EP πούλησε 32.000 αντίτυπα στις ΗΠΑ, την ισχυρότερη εβδομάδα πωλήσεων για το συγκρότημα.
  • Η επιτυχία οφείλεται στις πολλές εκδοχές του δίσκου με συλλεκτικά αντικείμενα.
  • Άλλα άλμπουμ που εισήλθαν στο Top 10 περιλαμβάνουν κυκλοφορίες από Queens of the Stone Age, Michael Jackson και IVE.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το K-Pop φαινόμενο ILLIT έχει καταφέρει ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, καθώς το νέο τους EP, με τίτλο «BREAK EVEN», έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη θέση του καταλόγου Billboard Top Album Sales. Η κυκλοφορία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το συγκρότημα φτάνει στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δημοτικότητά του.

https://www.instagram.com/illit_official/
https://www.instagram.com/illit_official/

Το «BREAK EVEN», ένα project 4 τραγουδιών, πούλησε 32.000 αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εβδομάδα που έληξε στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate. Αυτός ο αριθμός πωλήσεων αντιπροσωπεύει την ισχυρότερη εβδομάδα πωλήσεων για το συγκρότημα μέχρι σήμερα. Συνολικά, το «BREAK EVEN» είναι το πέμπτο EP των ILLIT που καταφέρνει να εισέλθει στο Top 10 του Top Album Sales chart, και μάλιστα όλα αυτά επιτεύχθηκαν διαδοχικά, αποδεικνύοντας τη σταθερή τους άνοδο.

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Οι πωλήσεις του «BREAK EVEN» οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ευρεία διαθεσιμότητα του δίσκου σε περισσότερες από 24 διαφορετικές εκδοχές CD. Κάθε μία από αυτές περιλάμβανε συλλεκτικά αντικείμενα, όπως photocards, αυτοκόλλητα και πόστερ, με ορισμένες από αυτές να είναι τυχαίες, ενισχύοντας περαιτέρω την επιθυμία των θαυμαστών να συλλέξουν ολόκληρη τη σειρά.

https://www.instagram.com/illit_official/
https://www.instagram.com/illit_official/

Σε μια ιδιαίτερα πολυάσχολη εβδομάδα για το Top 10 του Top Album Sales chart, άλλες αξιόλογες κυκλοφορίες περιλαμβάνουν το «Perfecth» των Queens of the Stone Age, το οποίο έκανε πρεμιέρα στη δεύτερη θέση, χαρίζοντας στο ροκ συγκρότημα το έκτο τους Top 10. Το κλασικό «Thriller» του Michael Jackson έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα από την 14η στην 3η θέση, χάρη στην επανέκδοση του άλμπουμ σε τρεις βινυλιακές εκδοχές και κασέτα. Οι Nickelback εξασφάλισαν το ένατο Top 10 τους με την άφιξη του «Everything Under the Sun» στην πέμπτη θέση.

Το γυναικείο K-Pop συγκρότημα IVE πέτυχε το πρώτο τους Top 10 στο Top Album Sales chart, καθώς και την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεών τους, με το «Looks Can Kill» να εισέρχεται στο Νο. 6, έχοντας πουλήσει 10.000 αντίτυπα. Επίσης, το ροκ συγκρότημα blink-182 είδε το άλμπουμ του 2001, «Take Off Your Pants and Jacket», να επανέρχεται στο Νο. 8 μετά την επανέκδοσή του σε βινύλιο για την 25η επέτειό του. Ένα άλλο άλμπουμ που γιόρτασε την 25η του επέτειο με επανέκδοση, το soundtrack της Mariah Carey για την ταινία «Glitter», επανήλθε στο Νο. 9.

https://www.instagram.com/illit_official/
https://www.instagram.com/illit_official/

Ολοκληρώνοντας το Top 10, το άλμπουμ του 2020 των $uicideboy$, «Stop Staring at the Shadows», κάνει ντεμπούτο στην 10η θέση, μετά την πρώτη του κυκλοφορία σε βινύλιο.

Το chart Billboard Top Album Sales κατατάσσει τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της εβδομάδας, βασιζόμενο αποκλειστικά στις καθαρές πωλήσεις άλμπουμ (φυσικές πωλήσεις και ψηφιακές λήψεις). Η ιστορία του chart ξεκινά από τις 25 Μαΐου 1991, όταν το Billboard άρχισε να καταγράφει τα charts με ηλεκτρονικά παρακολουθούμενα στοιχεία από τη SoundScan, τώρα Luminate. Οι καθαρές πωλήσεις άλμπουμ ήταν η μοναδική μέτρηση που χρησιμοποιήθηκε από το Billboard 200 albums chart μέχρι την εβδομάδα που έληξε στις 6 Δεκεμβρίου 2014, μετά την οποία το chart άλλαξε μεθοδολογία, συνδυάζοντας τις πωλήσεις άλμπουμ με μονάδες ισοδύναμων τραγουδιών (TEA) και ισοδύναμων streaming άλμπουμ (SEA).

Αυτή η επιτυχία των ILLIT στο Billboard Top Album Sales chart αποτελεί απόδειξη της δυναμικής τους παρουσίας στη διεθνή μουσική σκηνή και της ικανότητάς τους να αγγίζουν ένα ευρύ κοινό με τη μουσική τους.

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Billboard Illit
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