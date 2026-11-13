Cinema 13.11.2026

Ο Snoop Dogg ετοιμάζει το δικό του χριστουγεννιάτικο show με λαμπερούς καλεσμένους – Πού θα το δεις

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Ο Snoop Dogg ετοιμάζει το χριστουγεννιάτικο special του NBC με Gwen Stefani, Jamie Foxx, Nicole Scherzinger και Martha Stewart
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Snoop Dogg ετοιμάζει χριστουγεννιάτικο special με τίτλο «A Not-So-Silent Night: Christmas With Snoop».
  • Το show θα μεταδοθεί από το NBC στις 2 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει πολλούς καλεσμένους.
  • Θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Peacock την επόμενη ημέρα της προβολής του.
  • Παράλληλα, ο Snoop Dogg ετοιμάζει βιογραφική ταινία για τη ζωή του, με την Cynthia Erivo στον ρόλο της μητέρας του 2Pac.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Snoop Dogg, ο αγαπημένος ράπερ και τηλεοπτική προσωπικότητα, ετοιμάζεται να φέρει εορταστική ατμόσφαιρα στα σπίτια των Αμερικανών με το νέο του χριστουγεννιάτικο special, με τίτλο «A Not-So-Silent Night: Christmas With Snoop». Το πρόγραμμα αναμένεται να μεταδοθεί από το NBC την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockefeller Center, στις 10 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET/PT).

Ο Snoop Dogg ποζάρει μπροστά σε φόντο παραλίας, προωθώντας το νέο του project Doggyland.
https://www.instagram.com/snoopdogg/

Το εορταστικό show υπόσχεται να είναι γεμάτο εκπλήξεις, με τη συμμετοχή πολλών λαμπερών καλεσμένων. Ανάμεσά τους θα είναι οι Wayne Brady, Kristin Chenoweth, Adam Devine, Jamie Foxx μαζί με την κόρη του Anelise Foxx, Jane Handcock, October London, Craig Robinson, Nicole Scherzinger, Gwen Stefani, καθώς και η στενή φίλη του Snoop Dogg, Martha Stewart.

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Snoop Dogg ανυπομονεί να δημιουργήσει νέες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, περνώντας μέρος των γιορτών στην πολυτελή σουίτα του, περιτριγovaný από φίλους και αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Snoop Dogg σε εμφάνιση, προωθώντας το νέο του project «Doggyland» που μεταφέρεται από την οθόνη στα βιβλία.
https://www.instagram.com/snoopdogg/

Η παραγωγή του «A Not-So-Silent Night: Christmas With Snoop» επιμελούνται ο ίδιος ο Snoop Dogg και η Sara Ramaker για την Death Row Pictures, σε συνεργασία με τους Jesse Collins, Dionne Harmon και Jeannae Rouzan-Clay από την Jesse Collins Entertainment. Το ειδικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Peacock την επόμενη ημέρα της προβολής του στο NBC.

Στο κινηματογραφικό σύμπαν του Snoop Dogg

Η ενασχόληση του Snoop Dogg με τον χώρο του κινηματογράφου συνεχίζεται αμείωτη. Παράλληλα με τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου special, ο ράπερ βρίσκεται ενεργά στην παραγωγή της βιογραφικής του ταινίας. Οι εξελίξεις στον καστ της ταινίας είναι συνεχείς, με νέα ονόματα να προστίθενται σχεδόν καθημερινά. Πρόσφατα, η ηθοποιός Cynthia Erivo εντάχθηκε στο δυναμικό της παραγωγής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Afeni Shakur, της μητέρας του θρυλικού ράπερ 2Pac.

Τη σκηνοθεσία της βιογραφικής ταινίας αναλαμβάνει ο Craig Brewer, γνωστός από το «Hustle & Flow», ενώ παραγωγός είναι ο Brian Grazer, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στο «8 Mile». Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Αυγούστου 2027. Ο Snoop Dogg δήλωσε ότι η έμπνευσή του να αφηγηθεί τη δική του ιστορία προήλθε από την επιτυχία της ταινίας των N.W.A, «Straight Outta Compton». «Αφού οι αδελφοί μου είπαν την ιστορία τους στο «Straight Outta Compton», ήρθε η σειρά μου», είχε δηλώσει στο CinemaCon.

Ο Snoop Dogg τραγουδάει ανάμεσα σε σαπουνόφουσκες, με την ζωή του να γίνεται ταινία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg αποτελεί ένα από τα πιο αναμενόμενα κινηματογραφικά projects, προσφέροντας μια ματιά στη ζωή και την καριέρα ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής.

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