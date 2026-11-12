Streaming News 12.11.2026

2Pac: Η συνέντευξη που έμεινε κρυφή για 30 χρόνια έρχεται στο Netflix

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Η ακυκλοφόρητη συνέντευξη του 2Pac με την Angie Martinez, λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία του, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά σε νέα σειρά του Netflix
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, "The Tupac Tapes With Angie Martinez", θα προβάλει κρυφή συνέντευξη του 2Pac.
  • Η συνέντευξη, από το 1996, δεν μεταδόθηκε τότε λόγω φόβων της ραδιοφωνικής παραγωγού για πιθανές συνέπειες.
  • Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων θα εξετάσει μια ταραγμένη περίοδο της hip-hop σκηνής και την κόντρα Ανατολικής-Δυτικής Ακτής.
  • Θα περιλαμβάνει σχόλια από γνωστούς καλλιτέχνες της hip-hop, προσφέροντας διαφορετικές οπτικές για τον 2Pac και την εποχή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συνέντευξη του 2Pac, η οποία παρέμενε στο αρχείο για σχεδόν 30 χρόνια, ετοιμάζεται να δει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix. Πρόκειται για μια συζήτηση που είχε πραγματοποιήσει ο θρυλικός rapper με τη ραδιοφωνική παραγωγό Angie Martinez το 1996, λίγους μόλις μήνες πριν από τη δολοφονία του. Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι πως, παρά τη σημασία της, η συνέντευξη δεν μεταδόθηκε ποτέ, καθώς η ίδια φοβήθηκε τις πιθανές συνέπειες της δημοσιοποίησής της.

Ντοκιμαντέρ για τη δίκη της δολοφονίας του 2Pac ετοιμάζεται, με τον ράπερ να εμφανίζεται με καπέλο και ριγέ πουκάμισο.
https://www.instagram.com/2pac/

Η σειρά με τίτλο «The Tupac Tapes With Angie Martinez» θα αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Νοεμβρίου. Μέσα από το υλικό της συνέντευξης, αλλά και τις τοποθετήσεις ανθρώπων από διαφορετικές πλευρές της hip-hop σκηνής, το project επιχειρεί να φωτίσει μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο της μουσικής ιστορίας, όταν η κόντρα ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ είχε φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

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Γιατί η Angie Martinez κράτησε τη συνέντευξη του 2Pac στο αρχείο

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το 1996, σε μια περίοδο που ο 2Pac βρισκόταν στο επίκεντρο της διαμάχης ανάμεσα στις δύο μεγάλες hip-hop σκηνές της Αμερικής. Η Angie Martinez, η οποία τότε προσπαθούσε να εδραιώσει τη θέση της στο ραδιόφωνο, ταξίδεψε στην Καλιφόρνια για να συναντήσει τον rapper. Ωστόσο, αποφάσισε να μην προβάλει ποτέ τη συζήτησή τους, καθώς ανησυχούσε ότι ορισμένες από τις δηλώσεις του θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέες εντάσεις, ακόμη και να θέσουν ανθρώπους σε κίνδυνο.

Όπως εξήγησε η ίδια σε συνέντευξή της στο Tudum του Netflix, υπήρχαν σημεία της συνομιλίας που θα μπορούσαν να πληγώσουν ανθρώπους, να καταστρέψουν σχέσεις και να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο μια ήδη επικίνδυνη κατάσταση. Μετά τον θάνατο του 2Pac, η απόφαση να δημοσιοποιήσει το υλικό έγινε ακόμη πιο δύσκολη, καθώς δεν ήθελε η συνέντευξη να εκληφθεί ως η τελευταία δημόσια δήλωση του καλλιτέχνη.

Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η Martinez θεωρεί πως έχει έρθει η στιγμή να μοιραστεί αυτό το κομμάτι της μουσικής ιστορίας, δίνοντας παράλληλα στο κοινό το απαραίτητο πλαίσιο για να κατανοήσει όσα συνέβαιναν τότε. Όπως ανέφερε, δεν θέλει απλώς να παρουσιάσει τις πιο προκλητικές στιγμές της συζήτησης, αλλά να εξετάσει τι οδήγησε σε αυτές και πώς μπορούν να γίνουν αντιληπτές διαφορετικά σήμερα.

Ποιοι συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ του Netflix

Το «The Tupac Tapes With Angie Martinez» δεν θα περιοριστεί στην προβολή της συνέντευξης. Στα τέσσερα επεισόδια θα συμμετέχουν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της hip-hop, τα οποία θα σχολιάσουν το περιεχόμενο και θα προσφέρουν τη δική τους οπτική για την εποχή και την παρακαταθήκη του 2Pac.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Charlamagne Tha God, RZA, Joe Budden, Lil’ Cease, Big Boy, Monie Love, Wallo και Dream Hampton, καθώς και οι Bootleg Kev, Erica Ford, DJ Hed και ο πρώην μπασκετμπολίστας Matt Barnes. Μέσα από τις διαφορετικές τους τοποθετήσεις, η σειρά φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο την προσωπικότητα του rapper, αλλά και το κλίμα που επικρατούσε στην αμερικανική μουσική βιομηχανία εκείνη την περίοδο.

Σκηνή από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ για τη δίκη της δολοφονίας του 2Pac, με τον καλλιτέχνη να καπνίζει.
https://www.instagram.com/2pac/

Στο πρώτο teaser που κυκλοφόρησε, ακούγεται ο ίδιος ο 2Pac να εκφράζει την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η προσφορά του στη hip-hop. «Έχω κάνει περισσότερα για την αξιοπιστία της hip-hop από οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Πού είναι η αγάπη;» ακούγεται να λέει, σε ένα απόσπασμα που ήδη δημιουργεί προσδοκίες για όσα θα αποκαλυφθούν μέσα από τη σειρά.

Η δολοφονία του 2Pac και η υπόθεση που σημάδεψε τη μουσική ιστορία

Η συνέντευξη της Angie Martinez συγκαταλέγεται στις τελευταίες που έδωσε ο 2Pac πριν από τον θάνατό του, ο οποίος συγκλόνισε τη διεθνή μουσική σκηνή. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ο rapper δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο αυτοκίνητό του στο Las Vegas, έπειτα από ένα περιστατικό που είχε προηγηθεί στο MGM Grand, μετά τον αγώνα πυγμαχίας του Mike Tyson. Έξι ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου, υπέκυψε στα τραύματά του, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η υπόθεση της δολοφονίας του παρέμενε ανεξιχνίαστη. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε με την καταδίκη του Duane «Keefe D» Davis τον Αύγουστο του 2026, ο οποίος τον Οκτώβριο καταδικάστηκε σε 40 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη για τον ρόλο του στην οργάνωση της δολοφονίας.

Πορτρέτο του 2Pac με φόντο την αφροαμερικανική σημαία, ενόψει νέου ντοκιμαντέρ για τη δίκη της δολοφονίας του.
https://www.instagram.com/2pac/

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix έρχεται, επομένως, να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ της ζωής και της κληρονομιάς του 2Pac. Αυτή τη φορά, μέσα από μια συζήτηση που παρέμενε κρυμμένη για σχεδόν 30 χρόνια και δίνει στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει τον ίδιο τον καλλιτέχνη σε μία από τις τελευταίες περιόδους της ζωής του.

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2PAC netflix
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