Cinema 11.11.2026

«The Age of Innocence»: Το Netflix αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες από την νέα του σειρά

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Το «The Age of Innocence» γίνεται μίνι σειρά στο Netflix με πρωταγωνιστές τους Camila Morrone Kristine Froseth και Ben Radcliffe
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix ετοιμάζει τη μίνι-σειρά «The Age Of Innocence», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Edith Wharton.
  • Η σειρά, 8 επεισοδίων, θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Φεβρουαρίου και διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα.
  • Εξερευνά θέματα όπως η ελευθερία, το καθήκον, η ταυτότητα και η αγάπη, με πρωταγωνιστές τους Camila Morrone, Kristine Froseth, Ben Radcliffe.
  • Η προσαρμογή, υπό την επιμέλεια της Emma Frost, φιλοδοξεί να είναι πιστή στο πρωτότυπο αλλά και σύγχρονη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πλατφόρμα του Netflix ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα της παραγωγή, την μίνι-σειρά «The Age Of Innocence», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο, βραβευμένο με Pulitzer μυθιστόρημα της Edith Wharton. Η σειρά, που αποτελείται από 8 επεισόδια, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Φεβρουαρίου, προσφέροντας στους θεατές μια βουτιά στην περίπλοκη κοινωνία της Νέας Υόρκης του 19ου αιώνα.

https://www.instagram.com/netflix/
https://www.instagram.com/netflix/

Η παραγωγή, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Camila Morrone, Kristine Froseth και Ben Radcliffe, υπόσχεται να μεταφέρει πιστά το πνεύμα του κλασικού μυθιστορήματος, εξερευνώντας παράλληλα θέματα όπως η ελευθερία, το καθήκον, η ταυτότητα και οι πολλαπλές εκφάνσεις της αγάπης. Οι πρώτες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα προσφέρουν μια γεύση από τους χαρακτήρες και την αισθητική της σειρά, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού.

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Η προσαρμογή, την οποία υπογράφει η Emma Frost, γνωστή για τις προηγούμενες δουλειές της όπως «The White Queen» και «The White Princess», φέρεται να είναι πιστή στο πρωτότυπο έργο της Edith Wharton, αλλά ταυτόχρονα να απευθύνεται σε ένα σύγχρονο κοινό. Όπως αναφέρει το Netflix, η σειρά θα διατρέξει τα σαλόνια και τα υπνοδωμάτια των νεαρών χαρακτήρων, θέτοντας το ερώτημα: «Τι είναι αγάπη – και τι είναι πόθος; Και, τελικά, πρέπει να μας καθοδηγεί το μυαλό ή η καρδιά μας;».

https://www.instagram.com/netflix/
https://www.instagram.com/netflix/

Το κλασικό έργο της Edith Wharton ξαναζωντανεύει

Η ιστορία της Edith Wharton, που δημοσιεύτηκε αρχικά το 1920, επικεντρώνεται σε ένα παθιασμένο και συγκλονιστικό ερωτικό τρίγωνο, διερευνώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και τους προσωπικούς αγώνες των χαρακτήρων. Η προσαρμογή για τη μικρή οθόνη φιλοδοξεί να αναδείξει αυτές τις πτυχές, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά σε ένα διαχρονικό θέμα.

Στο καστ της σειράς συμμετέχουν επίσης οι Fiona Glascott, Belinda Bromilow, Emma Shipp, John Light και Margo Martindale, ενισχύοντας το δυναμικό της παραγωγής. Η Chernin Entertainment, γνωστή για άλλες επιτυχημένες σειρές, βρίσκεται πίσω από αυτήν την φιλόδοξη μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος.

https://www.instagram.com/netflix/
https://www.instagram.com/netflix/

Το «The Age Of Innocence» δεν είναι η πρώτη φορά που μεταφέρεται στην οθόνη. Το 1993, ο Martin Scorsese σκηνοθέτησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά για την Columbia Pictures, με πρωταγωνιστές τους Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer και Winona Ryder. Η νέα σειρά του Netflix σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία της Kristine Froseth με έργο της Edith Wharton, καθώς η ηθοποιός συμμετέχει και στη σειρά του Apple TV+, «The Buccaneers», βασισμένη στο τελευταίο, ημιτελές μυθιστόρημα της συγγραφέως.

https://www.instagram.com/netflix/
https://www.instagram.com/netflix/

Η σειρά θα σκηνοθετηθεί από τους Shannon Murphy (που αναλαμβάνει τα τρία πρώτα επεισόδια), Lisa Brühlmann (επεισόδια 4-6) και Natalia Leite (επεισόδια 7-8), υποσχόμενη μια ατμοσφαιρική και οπτικά εντυπωσιακή εμπειρία. Η Emma Frost, ως showrunner, έχει τον κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος πίσω από αυτήν τη νέα προσαρμογή.

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