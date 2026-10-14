Cinema 14.10.2026

«The Body»: Το σκοτεινό μυστήριο της νέας σειράς του Netflix που θα σε ανατριχιάσει είναι εδώ

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Η νέα σειρά τρόμου του Netflix, «The Body», υπόσχεται ανατριχιαστικές στιγμές και αμφισβητούμενες επιλογές, καθώς μια ομάδα κοριτσιών βιώνει μια εφιαλτική νύχτα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «The Body» του Netflix, ψυχολογικό δράμα τρόμου, κάνει πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου.
  • Η πλοκή εξελίσσεται στα πρώτα χρόνια του 2000, εστιάζοντας σε εφηβικές σχέσεις και μεταφυσικά στοιχεία.
  • Ένα πάρτι μύησης μιας ομάδας χορού οδηγεί σε ένα γεγονός που στοιχειώνει την πόλη και αναγκάζει τις κοπέλες να καλύψουν τα ίχνη τους.
  • Η σειρά διερευνά θέματα φιλίας, πίεσης, αποδοχής και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και δεισιδαιμονίας.
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Η ατμόσφαιρα των πρώτων χρόνων του 2000, γεμάτη εντάσεις, ανταγωνισμούς και στενές φιλίες, γίνεται το φόντο για το επικείμενο ψυχολογικό δράμα τρόμου «The Body», που ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 11 Νοεμβρίου. Η σειρά, δημιουργία της Quinn Shephard, γνωστής για τη δουλειά της σε έργα όπως «Not Okay» και «Under the Bridge», υπόσχεται να εξερευνήσει τα βαθιά και συχνά σκοτεινά νερά των εφηβικών σχέσεων, με μια δόση μεταφυσικού στοιχείου.

https://www.instagram.com/netflix/
https://www.instagram.com/netflix/

Το trailer της σειράς ξεκινά με μια αθώα, σχεδόν φιλοσοφική ερώτηση: «Μπορεί κάποιος πραγματικά να έρθει σε επαφή με τον διάβολο;» Αυτή η αρχική περιέργεια, ωστόσο, γρήγορα παίρνει μια πιο σκοτεινή τροπή, καθώς η οθόνη δείχνει μια μαθήτρια να χτυπιέται στο πρόσωπο, με το αίμα να στάζει στο θρανίο της. Η έντονη αυτή σκηνή οδηγεί σε μια άλλη ερώτηση, εξίσου ανησυχητική: «Πώς θα ξέρεις αν ο διάβολος είναι παρών;» Η απάντηση που ακολουθεί είναι λιτή και ανατριχιαστική: «Θα υπήρχαν σημάδια».

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται μια ομάδα χορού, η οποία διοργανώνει οντισιόν για να επιλέξει τρεις νέες χορεύτριες. Μεταξύ των υποψήφιων, ξεχωρίζει η Grace, την οποία υποδύεται η Sofia Wylie. Κατά τη διάρκεια μιας τελετής μύησης, που λαμβάνει χώρα σε ένα πάρτι, τα πράγματα ξεφεύγουν ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε ένα γεγονός που θα στοιχειώσει ολόκληρη την πόλη. Το ερώτημα «Τι συνέβη στην Grace;» αρχίζει να πλανάται παντού, καθώς οι υπόλοιπες κοπέλες προσπαθούν απεγνωσμένα να καλύψουν τα ίχνη τους, συμφωνώντας να μην αποκαλύψουν την ύπαρξη του πάρτι, αλλά και την παρουσία ουσιών.

The Body | Official Trailer | Netflix
The Body | Official Trailer | Netflix

Στοιχεία σκηνοθεσίας και πρωταγωνιστές

Η σειρά, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, διαθέτει ένα πλούσιο καστ. Πέρα από τη Sofia Wylie, βλέπουμε την Geena Meszaros στον ρόλο της Lisbeth, η οποία φαίνεται να πρωτοστατεί στις πιο ακραίες στιγμές. Η Sara Boustany ως Elise και η Shirley Chen ως Maddie συμπληρώνουν το βασικότερο κομμάτι του νεανικού καστ, ενώ στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Kristina Bogic, Nnamdi Asomugha, Jackson Kelly, Orlando Norman, Emily Roman, Kyra και Phallon Pierce, Bella Neuspiel και Sarah Abbot. Την παραγωγή υπογράφουν οι Amy Israel, Peter Chernin και Johs Stern για την North Road, σε συνεργασία με τους Riley Keough, Gina Gammell και Sacha Ben Harroche για την Felix Culpa.

The Body | Official Trailer | Netflix
The Body | Official Trailer | Netflix

Η εμπορική πλευρά της σειράς επικεντρώνεται στην ανατριχιαστική ατμόσφαιρα και την ψυχολογική ένταση, στοιχεία που αναδεικνύονται έντονα στο trailer. Η σκηνοθετική προσέγγιση φαίνεται να εστιάζει στην απεικόνιση της πίεσης και της απομόνωσης που βιώνουν οι νεαροί χαρακτήρες, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Η παρουσία του Nnamdi Asomugha ως Father Samuel Franklin, προσδίδει μια επιπλέον διάσταση θρησκευτικής ή μεταφυσικής ανησυχίας στην πλοκή, ενισχύοντας το στοιχείο του τρόμου.

The Body | Official Trailer | Netflix
The Body | Official Trailer | Netflix

Η σειρά «The Body» αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, εστιάζοντας σε θέματα όπως η δύναμη των φιλικών δεσμών, οι συνέπειες της πίεσης και της επιθυμίας για αποδοχή, και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και δεισιδαιμονίας. Η πρεμιέρα της στις 11 Νοεμβρίου στο Netflix θα δώσει την απάντηση για το αν η σειρά θα καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και να καθιερωθεί ως ένα από τα επόμενα επιτυχημένα θρίλερ του streaming platform.

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