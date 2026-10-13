Cinema 13.10.2026

Το «Resident Evil» γράφει ιστορία στο box office – Η ανατροπή που κανείς δεν περίμενε

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Η νέα ταινία του franchise ξεπέρασε τα 320 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας την την πιο εμπορική παραγωγή του είδους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η νέα ταινία «Resident Evil» έχει ξεπεράσει τα 320,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
  • Η ταινία κατέχει ρεκόρ εισπράξεων για το franchise και τον σκηνοθέτη της.
  • Η Κίνα συνέβαλε σημαντικά με 40,6 εκατομμύρια δολάρια την τέταρτη εβδομάδα προβολής.
  • Η ταινία έχει λάβει θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό, πέρα από την εμπορική της επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κινηματογραφική σειρά «Resident Evil» γιορτάζει μια νέα, σημαντική εμπορική επιτυχία, καθώς η τελευταία της ταινία, σε σκηνοθεσία Zach Cregger, έχει αγγίξει δυσθεώρητα ύψη στο παγκόσμιο box office. Με εισπράξεις που έχουν ξεπεράσει τα 320,2 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία όχι μόνο αποτελεί ρεκόρ για τον σκηνοθέτη της, αλλά και για ολόκληρο το franchise, αφήνοντας πίσω τις προηγούμενες παραγωγές.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Εντυπωσιακά έσοδα και διεθνής απήχηση

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο σύμπαν του «Resident Evil» έχει σημειώσει μια εντυπωσιακή πορεία από την πρεμιέρα της. Από το συνολικό ποσό των 320,2 εκατομμυρίων δολαρίων, τα 138,5 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την αγορά της Βόρειας Αμερικής, ενώ ένα εξίσου σημαντικό ποσό, 181,7 εκατομμύρια δολάρια, έχει συγκεντρωθεί από τις διεθνείς αγορές.

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Η ταινία, η οποία διανύει την τέταρτη εβδομάδα προβολής της, κατάφερε να ανακτήσει την πρώτη θέση στο παγκόσμιο box office, με την πρεμιέρα της στην Κίνα να δίνει μεγάλη ώθηση. Συγκεκριμένα, από τα 62,65 εκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν κατά την τέταρτη εβδομάδα, τα 40,6 εκατομμύρια προήλθαν αποκλειστικά από την κινεζική αγορά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του franchise στην περιοχή.

Οικονομική επιτυχία και κριτική αναγνώριση

Το εκτιμώμενο κόστος παραγωγής της ταινίας ανέρχεται περίπου στα 75 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία είχε ήδη καταφέρει να συγκεντρώσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια κατά την πρώτη μόλις εβδομάδα προβολής της, γεγονός που υποδηλώνει την ισχυρή αρχική ανταπόκριση του κοινού.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Με αυτές τις επιδόσεις, η νέα παραγωγή του «Resident Evil» έχει ξεπεράσει τις προηγούμενες κινηματογραφικές ταινίες του franchise, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με πρωταγωνίστρια τη Milla Jovovich, καθώς και το «Resident Evil: Welcome to Raccoon City». Παράλληλα με την εμπορική της επιτυχία, η ταινία έχει αποσπάσει και θετικά σχόλια από κριτικούς και κοινό, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την πορεία της. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο τελικό ύψος των εισπράξεων, καθώς η προβολή της συνεχίζεται σε διεθνείς αγορές.

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