ADÉLA: Πώς το «Nicole Kidman» έγινε το soundtrack της Paris Fashion Week

Με μια ματιά Η 22χρονη Σλοβάκα ADÉLA γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι της «Nicole Kidman».

Το τραγούδι «Nicole Kidman» έγινε viral μετά από εμφάνιση της Nicole Kidman σε event της Chanel.

Το άλμπουμ «PRIMA» της ADÉLA έφτασε στο Νο. 4 του Billboard 200.

Η ADÉLA είναι η πρώτη Σλοβάκα καλλιτέχνιδα με τραγούδι στο Billboard Hot 100. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η pop σκηνή καλωσορίζει ένα νέο, εκρηκτικό όνομα: την ADÉLA. Η 22χρονη τραγουδίστρια από τη Σλοβακία έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κλέψει τις εντυπώσεις, με το τραγούδι της «Nicole Kidman» να γίνεται ανάρπαστο, από το TikTok μέχρι τις πασαρέλες της μόδας. Πρόκειται για μια επιτυχία που ξεπερνά τα σύνορα και φέρνει την ADÉLA στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Από την Dream Academy στο Billboard

Η πορεία της ADÉLA προς την κορυφή δεν ήταν ευθεία. Πριν γίνει η solo καλλιτέχνιδα που γνωρίζουμε σήμερα, η ADÉLA συμμετείχε στο «The Debut: Dream Academy», ένα reality project με στόχο τη δημιουργία του girl group KATSEYE. Παρόλο που αποχώρησε νωρίς, η φιλοδοξία και το ταλέντο της είχαν ήδη διακριθεί από τους κριτές, οι οποίοι διέγνωσαν το δυναμικό της ως solo καλλιτέχνιδα.

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Αντί να ακολουθήσει την πορεία ενός συγκροτήματος, η ADÉLA επικεντρώθηκε στη δημιουργία της δικής της μουσικής ταυτότητας. Η συνεργασία της με την Capitol Records οδήγησε στην κυκλοφορία του EP «The Provocateur» και, ακολούθως, στο πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ, «PRIMA», τον Σεπτέμβριο του 2026. Το άλμπουμ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο. 4 του Billboard 200, σηματοδοτώντας την είσοδο της ADÉLA στην αμερικανική δισκογραφική αγορά.

Η επιτυχία συνεχίστηκε με το single «Ain’t in LA», ένα κομμάτι που μιλάει για το όνειρο της μητέρας της να μετακομίσει στο Los Angeles. Το τραγούδι κατέκτησε μία θέση στο Billboard Hot 100, καθιστώντας την ADÉLA την πρώτη Σλοβάκα καλλιτέχνιδα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

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Η έμπνευση πίσω από το «Nicole Kidman»

Το «Nicole Kidman», δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ «PRIMA», δεν είναι μια τυχαία αναφορά σε γνωστό όνομα. Η έμπνευση γεννήθηκε από την πρώτη προβολή της ταινίας «Eyes Wide Shut», όπου η ADÉLA γοητεύτηκε από την ηθοποιό. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι των Golden Globes, ντυμένη με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και φορώντας έναν στενό κορσέ, η ADÉLA ένιωσε να μεταμορφώνεται, νιώθοντας σαν τη Nicole Kidman. Αυτή η αίσθηση glamour έγινε η αφετηρία για το τραγούδι.

Το επίσημο music video, σε σκηνοθεσία της Hannah Lux Davis, είναι γεμάτο αναφορές σε εμβληματικούς ρόλους της Nicole Kidman, από το «Moulin Rouge!» μέχρι το «Babygirl». Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι η αντίδραση της ίδιας της Nicole Kidman, η οποία γνωρίζει το τραγούδι και έχει εκφράσει την υποστήριξή της στην ADÉLA. Μάλιστα, η Nicole Kidman επέλεξε το «Ain’t in LA» για την πρώτη της ανάρτηση στο TikTok, δημιουργώντας μια απρόσμενη σύνδεση.

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Το viral moment της Chanel

Η πραγματική εκτόξευση της δημοτικότητας του «Nicole Kidman» ήρθε με το show της Chanel για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Παρίσι. Σε ένα viral βίντεο, η Chanel ένωσε την Kristen Wiig, τον Pedro Pascal, τη Dua Lipa και, φυσικά, την Nicole Kidman, οι οποίοι κάνουν lip sync στο τραγούδι. Η εμφάνιση της Nicole Kidman στο τέλος, ακριβώς τη στιγμή που ακούγεται το όνομά της, έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης και έδωσε στο τραγούδι μια τεράστια ώθηση.

Αυτό το fashion moment, με τέσσερις προσωπικότητες τεράστιας επιρροής, μετέτρεψε το «Nicole Kidman» σε soundtrack ενός από τα πιο viral στιγμιότυπα της Paris Fashion Week, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της ADÉLA στην pop κουλτούρα.

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Η pop star που μελετά τις pop stars

Η ADÉLA δεν κρύβει τις επιρροές της. Από μικρή, παρακολουθούσε τις καριέρες εμβληματικών καλλιτεχνών όπως η Miley Cyrus, η Madonna, η Lady Gaga και η Beyoncé, μελετώντας πώς χτίζεται μια pop persona. «Νομίζω ότι σχεδόν όλα όσα ξέρω τα έχω μάθει από εκείνες και από τη μαμά μου», έχει δηλώσει.

Αντιμετωπίζει την pop όχι μόνο ως μουσική, αλλά ως ένα ολόκληρο σύμπαν εικόνων και χαρακτήρων. Το άλμπουμ «PRIMA» αποτυπώνει με ειλικρίνεια και χιούμορ την εμπειρία της ως 22χρονη γυναίκα σήμερα, συνδυάζοντας ευαισθησία, φιλοδοξία και αποφασιστικότητα.

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Η ιστορία της ADÉLA είναι μια ιστορία επιμονής και οράματος. Από τη Σλοβακία, μέσω της Αμερικής και φτάνοντας στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop σκηνής, η 22χρονη καλλιτέχνιδα έχει αποδείξει ότι η αφοσίωση και η προετοιμασία μπορούν να μετατρέψουν τα όνειρα σε πραγματικότητα. Με το «Nicole Kidman» να έχει κατακτήσει τα charts και τις πασαρέλες, όλοι αναρωτιούνται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για την ανερχόμενη pop star.

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