Celeb World 06.10.2026

Το πιο απρόσμενο «dream team» του Παρισιού: Nicole Kidman, Pedro Pascal, Dua Lipa και Kristen Wiig τραγουδούν μαζί

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Μετατρέποντας την πρώτη σειρά του σόου σε ένα αυθόρμητο πάρτι, οι τέσσερις σταρ χορεύουν και τραγουδούν το τραγούδι της Adéla, κλέβοντας την παράσταση
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Nicole Kidman, Pedro Pascal, Dua Lipa και Kristen Wiig παρακολούθησαν μαζί το σόου του οίκου Chanel στο Παρίσι.
  • Οι τέσσερις σταρ έκαναν lip sync στο τραγούδι «Nicole Kidman» της Adéla, δημιουργώντας viral περιεχόμενο.
  • Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από τον οίκο Chanel, συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές στα social media.
  • Η αυθόρμητη στιγμή συνδύασε μόδα, χιούμορ και pop κουλτούρα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς έστω και ελάχιστα τα όσα συμβαίνουν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, γνωρίζεις ήδη ότι η πρώτη σειρά του οίκου Chanel αποτελεί πάντοτε το πιο περιζήτητο σημείο συνάντησης για την παγκόσμια elite της ψυχαγωγίας. Ωστόσο, αυτό που συνέβη στο πρόσφατο σόου του γαλλικού οίκου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο προσδοκιών, χαρίζοντάς μας μια από τις πιο αυθόρμητες, αστείες και ακαταμάχητες στιγμές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα social media. 4 από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop κουλτούρας βρέθηκαν καθισμένα δίπλα-δίπλα, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα πιο αυστηρά events μόδας μπορούν να μετατραπούν στο απόλυτο πάρτι.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο λόγος για την κωμικό Kristen Wiig, τον αγαπημένο ηθοποιό Pedro Pascal, τη σουπερστάρ της pop Dua Lipa και την αριστοκρατική Nicole Kidman, οι οποίοι συνέθεσαν αυτό που το διαδίκτυο χαρακτήρισε ακαριαία ως το απόλυτο «dream blunt rotation». Οι 4 A-list celebrities εθεάθησαν να κάνουν lip sync με τεράστιο ενθουσιασμό πάνω στο τραγούδι «Nicole Kidman» της Adéla, δημιουργώντας ένα αληθινό κύμα λατρείας στους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο. Το βίντεο, το οποίο απαθανατίστηκε και δημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό του οίκου Chanel και αναπαράχθηκε από το Bustle, συγκεντρώνει ήδη εκατομμύρια προβολές.

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Η εικόνα της Kristen Wiig και του Pedro Pascal να διασκεδάζουν χωρίς επιτηδευμένο ύφος, έχοντας δίπλα τους τη Dua Lipa και την ίδια τη Nicole Kidman να απολαμβάνει το τραγούδι που φέρει το όνομά της, είναι η απόλυτη επιβεβαίωση ότι η αυθεντικότητα κερδίζει πάντα τις εντυπώσεις. Πρόκειται για μια στιγμή που απέδειξε πως όταν η μόδα συναντά την καλή παρέα και το χιούμορ, το αποτέλεσμα γίνεται αμέσως viral. Ετοιμάσου να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για το παρασκήνιο αυτής της συνάντησης που συζητούν όλοι.

Το τραγούδι της Adéla και η αποθέωση της Nicole Kidman

Το πιο διασκεδαστικό στοιχείο αυτού του στιγμιότυπου είναι η επιλογή του κομματιού, καθώς πρόκειται για το τραγούδι της Adéla που τιτλοφορείται «Nicole Kidman». Το να βλέπεις την ίδια τη Nicole Kidman να χαμογελά και να τραγουδά τους στίχους που έχουν γραφτεί για εκείνη, περιτριγυρισμένη από συναδέλφους που τη λατρεύουν, χάρισε στο βίντεο μια μοναδική ενέργεια. Η παρουσία της Kristen Wiig πρόσθεσε την απαραίτητη κωμική πινελιά, ενώ η Dua Lipa έδωσε τον δικό της pop ρυθμό στο όλο εγχείρημα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Γιατί η στιγμή αυτή κυριάρχησε στα social media

Σε μια βιομηχανία όπου οι δημόσιες εμφανίσεις είναι συχνά προσεκτικά σκηνοθετημένες και αυστηρές, στιγμές όπως αυτή λειτουργούν σαν μια ανάσα φρεσκάδας για το κοινό. Η δημοσίευση του βίντεο από τον οίκο Chanel απέδειξε ότι ακόμα και τα πιο πολυτελή brands αναγνωρίζουν τη δύναμη του αυθόρμητου περιεχομένου. Η συγκεκριμένη συνάντηση κατάφερε να συνδυάσει την υψηλή ραπτική με το viral χιούμορ, κάνοντας το σόου του Παρισιού το πιο πολυσυζητημένο θέμα της εβδομάδας.

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Chanel dua lipa Kristen Wiig Nicole Kidman Pedro Pascal
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