Celeb World 06.10.2026

Damiano David – Dove Cameron: Οι εικόνες από τον γάμο τους στην Τοσκάνη που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία

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Ο Damiano David και η Dove Cameron παντρεύτηκαν στην Ιταλία και μοιράστηκαν τρυφερές στιγμές από την ξεχωριστή ημέρα τους στην Τοσκάνη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Damiano David και η Dove Cameron παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη στις 24 Σεπτεμβρίου.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο τους στα social media, δείχνοντας ευτυχία.
  • Ο Damiano David αφιέρωσε στη σύζυγό του: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου».
  • Η Dove Cameron θυμήθηκε το πρώτο τους ραντεβού, τρία χρόνια πριν τον γάμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγάπη του Damiano David, του frontman των Måneskin, και της ηθοποιού και τραγουδίστριας Dove Cameron, βρήκε την πιο γλυκιά της έκφραση σε έναν παραμυθένιο γάμο που τελέστηκε στην καρδιά της Tuscany, στις 24 Σεπτεμβρίου. Το ζευγάρι, που διατηρούσε αρχικά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την ξεχωριστή τους ημέρα, αποκαλύπτοντας την τρυφερότητα, τη χαρά και την ατμόσφαιρα που χαρακτήρισαν την τελετή.

https://www.instagram.com/damianodavid
https://www.instagram.com/damianodavid

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media αποτυπώνουν την απόλυτη ευτυχία του Damiano David και της Dove Cameron. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν τα παθιασμένα φιλιά, οι τρυφερές αγκαλιές και ο αυθόρμητος χορός, που μαρτυρούν την έντονη συναισθηματική σύνδεση του ζευγαριού. Η χαρά ήταν έκδηλη στα πρόσωπα και των δύο, ενώ οι γαμήλιοι όρκοι που αντάλλαξαν αποτέλεσαν μια συγκινητική στιγμή, σηματοδοτώντας την επίσημη ένωσή τους.

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Ο Damiano David θέλησε να εκφράσει τα βαθιά του συναισθήματα με μια λιτή, αλλά άκρως ρομαντική αφιέρωση στη σύζυγό του: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Είμαι περήφανος που σε αποκαλώ γυναίκα μου». Με αυτή τη δήλωση, ο frontman των Måneskin, που έχει συνηθίσει να βρίσκεται στα sold out stages και να μαγνητίζει τα πλήθη, πέρασε σε έναν πιο προσωπικό, οικογενειακό ρόλο, αυτόν του συζύγου.

https://www.instagram.com/damianodavid/
https://www.instagram.com/damianodavid/

Η Dove Cameron επέλεξε να συμπληρώσει την εικόνα της χαράς κάνοντας μια νοσταλγική αναδρομή στην αρχή της σχέσης τους. Θυμήθηκε το πρώτο τους ραντεβού στη Νέα Υόρκη, το οποίο έλαβε χώρα ακριβώς τρία χρόνια πριν από τον γάμο τους. Από εκείνη την πρώτη συνάντηση μέχρι την τελετή στην Tuscany, με τους όρκους και τις βέρες, η σχέση τους εξελίχθηκε και πλέον εισήλθε σε ένα νέο, κοινό κεφάλαιο. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το μήνυμά της με μια γλυκιά υπόσχεση στα ιταλικά, μια συμβολική κίνηση που δείχνει τον σεβασμό και την αγάπη της προς τον Ιταλό σύζυγό της.

https://www.instagram.com/damianodavid
https://www.instagram.com/damianodavid
https://www.instagram.com/damianodavid
https://www.instagram.com/damianodavid

Ανάμεσα στις ρομαντικές στιγμές, ένα στοιχείο τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή: η γαμήλια τούρτα. Μεγάλη, εντυπωσιακή και γεμάτη χρώμα, αποτέλεσε σχεδόν πρωταγωνίστρια της βραδιάς, ταιριάζοντας απόλυτα με το γιορτινό κλίμα. Οι φωτογραφίες από την Tuscany δεν είναι απλώς στιγμιότυπα ενός glamorous γάμου. Αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το «Κεφάλαιο 1» της κοινής τους ζωής ως παντρεμένο ζευγάρι. Η επιλογή του ζευγαριού να ξεκινήσει αυτό το νέο ταξίδι με άφθονη αγάπη, καλή παρέα και, φυσικά, μια αξέχαστη τούρτα, προμηνύει ένα λαμπρό μέλλον.

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Damiano David Dove Cameron
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