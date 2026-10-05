Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε μια ανάσα από λιοντάρι – Το απρόοπτο στο σαφάρι της στην Κένυα

Με μια ματιά Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα λιοντάρι κατά τη διάρκεια σαφάρι στην Κένυα.

Κατέγραψε με το κινητό της τη στιγμή που το λιοντάρι πέρασε δίπλα από το τζιπ τους.

Το ταξίδι της περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε κέντρο καμηλοπαρδάλεων και πολυτελή διαμονή.

Επισκέφθηκε επίσης παραγκούπολη και το σπίτι του ξεναγού της, βλέποντας δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν είναι κάθε μέρα που βρίσκεσαι μέσα σε ένα ανοιχτό τζιπ, στην καρδιά της αφρικανικής σαβάνας, και ένα λιοντάρι αποφασίζει να περάσει λίγα εκατοστά μακριά σου. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Κένυα, όπου βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της. Ανάμεσα στις εικόνες που μοιράστηκε από την παραμονή τους στη χώρα, ήταν και εκείνες από ένα σαφάρι που τους έφερε πολύ κοντά στην άγρια φύση. Η ίδια είχε το κινητό της στα χέρια και κατάφερε να καταγράψει καρέ – καρέ τη στιγμή που το λιοντάρι εμφανίστηκε, πλησίασε το όχημά τους και συνέχισε νωχελικά την πορεία του, περνώντας ακριβώς δίπλα από το τζιπ. Το σκηνικό ήταν τόσο απρόσμενο, ώστε ακόμη και η ίδια δυσκολεύτηκε να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει αυτό που ένιωσε.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συγκεκριμένη εμπειρία και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Πώς μπορώ να περιγράψω με λέξεις αυτό το συναίσθημα;». Στο βίντεο από το σαφάρι στην Κένυα φαίνεται το λιοντάρι να πλησιάζει το τζιπ, χωρίς να δείχνει ίχνος φόβου ή ενόχλησης από την ανθρώπινη παρουσία. Το ζώο περπατά νωχελικά μέσα στη σαβάνα και περνά ακριβώς δίπλα από το όχημα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό.

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Η Ιωάννα Τούνη κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό της, κρατώντας έτσι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Κένυα. Και μπορεί ένα σαφάρι να είναι από μόνο του μια εμπειρία γεμάτη εικόνες, όμως όταν ένα λιοντάρι εμφανίζεται τόσο κοντά, όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν για λίγο να περνούν σε δεύτερο πλάνο. Το ταξίδι της στην Κένυα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη συγκεκριμένη εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ναϊρόμπι επισκέφθηκαν ένα κέντρο καμηλοπαρδάλεων, όπου είχαν την ευκαιρία να τις ταΐσουν και να βγάλουν κοντινές φωτογραφίες. Οι εικόνες από την επίσκεψη έδωσαν μια διαφορετική πλευρά του ταξιδιού, μακριά από την ένταση της στιγμής με το λιοντάρι και πιο κοντά σε μια ήρεμη επαφή με τα ζώα.

Το ζευγάρι έμεινε, επίσης, σε μια πολυτελή σκηνή με θέα σε ιπποπόταμους, μια επιλογή διαμονής που έφερε ακόμη περισσότερο την άγρια φύση μέσα στην καθημερινότητα του ταξιδιού. Όπως ανέφερε η ίδια, τους είχαν δοθεί οδηγίες να κλείνουν καλά τις πόρτες, καθώς μαϊμούδες πλησίαζαν την περιοχή. Κι αν οι εικόνες από το σαφάρι και τα ζώα ήταν εκείνες που κέρδισαν εύκολα τα βλέμματα, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να δείξει και μια διαφορετική πλευρά της Κένυας. Στο πλαίσιο της παραμονής της στη χώρα, επισκέφθηκε μια παραγκούπολη στο Ναϊρόμπι, αλλά και το πατρικό σπίτι του ξεναγού τους, καταγράφοντας εικόνες από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ντόπιων.

Έτσι, το ταξίδι της απέκτησε διαφορετικές αποχρώσεις. Από την εντυπωσιακή εικόνα μιας καμηλοπάρδαλης που πλησιάζει για να τραφεί, μέχρι το σαφάρι στην αφρικανική σαβάνα και από τη θέα στους ιπποπόταμους μέχρι τις εικόνες από την καθημερινότητα ανθρώπων που ζουν σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, η Κένυα της έδωσε πολλές διαφορετικές αφορμές να ανοίξει την κάμερα του κινητού της. Ωστόσο, ανάμεσα σε όλα όσα κατέγραψε, δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις τη στιγμή με το λιοντάρι. Υπάρχει κάτι μοναδικό στη συνάντηση με ένα άγριο ζώο όταν δεν μεσολαβεί τίποτα ανάμεσα σε εκείνο και σε εσένα πέρα από το όχημα μέσα στο οποίο βρίσκεσαι. Δεν υπάρχει σκηνικό, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και δεν υπάρχει τρόπος να ξέρεις τι θα συμβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.

Για την Ιωάννα Τούνη, αυτή η στιγμή ήρθε σχεδόν απρόσμενα, στον δρόμο για το ξενοδοχείο, και τελικά έγινε μία από τις πιο δυνατές αναμνήσεις του ταξιδιού της στην Κένυα. Το λιοντάρι πέρασε δίπλα από το τζιπ, εκείνη κράτησε το κινητό της στραμμένο πάνω του και το στιγμιότυπο έμεινε καταγεγραμμένο. Κάποιες φορές, τελικά, δεν χρειάζεται να ψάξεις τη μεγάλη στιγμή ενός ταξιδιού. Σε βρίσκει εκείνη, την ώρα που δεν την περιμένεις. Και για την Ιωάννα Τούνη, στην Κένυα, είχε τη μορφή ενός λιονταριού που περπάτησε ακριβώς δίπλα από το τζιπ της.

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