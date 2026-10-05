Fashion 05.10.2026

Victoria Beckham SS27: Εκεί όπου η αυστηρότητα του tailoring συναντά την ελευθερία και την ευαισθησία της κίνησης

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Με έμπνευση από την επανάσταση του σύγχρονου χορού, η Victoria Beckham εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στη δομή, την πειθαρχία και την ελευθερία του σώματος
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η συλλογή Victoria Beckham SS27 εμπνέεται από την ελευθερία κίνησης στον σύγχρονο χορό, απομακρύνοντας από την αυστηρότητα του κλασικού μπαλέτου.
  • Διάφανα φορέματα, ασύμμετρα cut-outs και Grecian-inspired σιλουέτες τονίζουν την κίνηση του σώματος.
  • Συνδυασμός αυστηρού tailoring και αέρινων υφασμάτων, όπως pleated minidresses και architectural jackets, δημιουργεί αντίθεση δομής και ελευθερίας.
  • Τα prints με λουλούδια και πουλιά ενισχύουν την αίσθηση διαρκούς κίνησης, συνδέοντας τέχνη και μόδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Victoria Beckham παρουσίασε τη Spring/Summer 2027 συλλογή της σε ένα από τα πιο φορτισμένα ιστορικά σκηνικά του Παρισιού, τη Conciergerie, το διαβόητο πρώην κελί της Γαλλικής Επανάστασης στο Île de la Cité, όπου πέρασε τις τελευταίες ημέρες της η Marie Antoinette. Ο χώρος, που τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει και μερικά από τα πιο σκοτεινά και θεατρικά fashion shows, απέκτησε αυτή τη φορά μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Μέσα στη μεγάλη αίθουσα με τις γοτθικές καμάρες και τον φωτισμό από κεριά, η Beckham δημιούργησε ένα σκηνικό που, παρά το βαρύ ιστορικό του φορτίο, εξέπεμπε ελαφρότητα και κίνηση.

https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/

Η έμπνευση προήλθε από τον κόσμο του χορού και συγκεκριμένα από την επανάσταση του σύγχρονου χορού στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι χορογράφοι άρχισαν να απομακρύνονται από τους αυστηρούς κανόνες του κλασικού μπαλέτου και να αναζητούν μια πιο φυσική, διαισθητική σχέση με το σώμα. Για τη Victoria Beckham, η αναφορά αυτή έχει και προσωπική σημασία, καθώς η ίδια είχε σπουδάσει μπαλέτο ως παιδί και έχει συχνά μεταφέρει στη μόδα της την ακρίβεια, την πειθαρχία και τη γεωμετρική καθαρότητα που χαρακτηρίζουν τον χορό.

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Η συλλογή εξερευνά ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία το σώμα απελευθερώνεται από την αυστηρή αρχιτεκτονική του κλασικού ballet costume. Οι χορεύτριες εγκαταλείπουν τα άκαμπτα tutus και στρέφονται σε ρούχα που τους επιτρέπουν να κινούνται, να τεντώνονται και να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο. Αυτή η ιδέα μεταφράστηκε σε διάφανα viscose-georgette φορέματα, διακοσμημένα με κυματιστές γραμμές, ασύμμετρα cut-outs και τελειώματα από μικρές μπάλες, που ακολουθούν την κίνηση του σώματος αντί να την περιορίζουν. Σε άλλα looks, τετράγωνα κομμάτια από πλισέ και tucked georgette μετατρέπονται σε αέρινα, Grecian-inspired φορέματα που μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί γύρω από την κίνηση. Η συλλογή μοιάζει έτσι να συνομιλεί περισσότερο με τον σύγχρονο χορό παρά με την αυστηρότητα του κλασικού μπαλέτου, δημιουργώντας μια θηλυκότητα που δεν βασίζεται στην ακινησία αλλά στη δυναμική του σώματος.

https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/

Οι καλλιτεχνικές αναφορές επεκτείνονται και στα prints. Ζωγραφικές απεικονίσεις λουλουδιών και πουλιών που μοιάζουν να φιλιούνται παραπέμπουν στις πρωτοποριακές συνεργασίες της χορογράφου Bronislava Nijinska με τη Natalia Goncharova για τα Ballets Russes, σε μια εποχή όπου η χορογραφία, η ζωγραφική και η σκηνογραφία άρχισαν να συνομιλούν με έναν εντελώς νέο τρόπο. Στη Victoria Beckham, αυτή η σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και την κίνηση αποκτά μια πιο σύγχρονη, εκλεπτυσμένη μορφή. Τα prints δεν λειτουργούν απλώς ως διακοσμητικά στοιχεία, αλλά ενισχύουν την αίσθηση ότι τα ρούχα βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση. Η επιφάνεια του υφάσματος γίνεται σχεδόν ένας καμβάς πάνω στον οποίο αποτυπώνεται η ενέργεια του σώματος.

https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Beckham δεν εγκαταλείπει τη δομημένη πλευρά της σχεδιαστικής της ταυτότητας. Αντίθετα, εξετάζει πώς ένα αυστηρά κατασκευασμένο ρούχο μπορεί να προσφέρει την ίδια αίσθηση ελευθερίας με ένα αέρινο φόρεμα. Τα pleated minidresses από starched cotton ανοίγουν στα ισχία σαν βεντάλια, δημιουργώντας έναν άκαμπτο όγκο γύρω από το σώμα αλλά αφήνοντας τα πόδια να κινούνται ελεύθερα. Architectural blouson jackets από δέρμα, suede και cotton canvas συνδυάζονται με μικρά bloomers που αφήνουν τα πόδια εκτεθειμένα, ενώ οι trench coats αποκτούν σχεδόν couture διαστάσεις, παρότι είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά ελαφριά technical fabrics. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία, δύο έννοιες που συνυπάρχουν σε ολόκληρη τη συλλογή.

https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/

Ακόμη και το tailoring, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της Victoria Beckham, αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία. Οι γραμμές παραμένουν sharp και ακριβείς, αλλά δεν μοιάζουν ποτέ περιοριστικές. Ένα από τα χαρακτηριστικά looks της συλλογής ήταν ένα βαθύ V jacket με raw edges, φορεμένο ανοιχτό πάνω από γυμνό δέρμα και συνδυασμένο με ογκώδες παντελόνι. Η αντίθεση ανάμεσα στο αυστηρό tailoring και το exposed skin δημιουργεί μια αισθησιακή αλλά ιδιαίτερα σύγχρονη εικόνα, ενώ οι υπερβολικά ψηλές πλατφόρμες που ολοκλήρωσαν τα περισσότερα looks παρέπεμπαν άμεσα στο ύψος των pointe shoes. Η διαφορά είναι ότι εδώ η Beckham αντικαθιστά την ευαισθησία και την αστάθεια των παπουτσιών του μπαλέτου με μια πολύ πιο σταθερή, δυναμική βάση.

https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/
https://www.victoriabeckham.com/

Η Spring/Summer 2027 συλλογή της Victoria Beckham είναι τελικά μια μελέτη πάνω στην έννοια της ελευθερίας μέσα από τη δομή. Η σχεδιάστρια παίρνει στοιχεία που συνδέονται με την πειθαρχία, το μπαλέτο, το tailoring, τις αυστηρές κατασκευές, τις γεωμετρικές σιλουέτες, και τα μετατρέπει σε κάτι πιο ανάλαφρο και κινητικό. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που δεν εγκαταλείπει την κομψότητα και την ακρίβεια για τις οποίες είναι γνωστή, αλλά τους δίνει μια νέα διάσταση. Στο ιστορικό σκηνικό της Conciergerie, όπου η ίδια η αρχιτεκτονική μιλά για περιορισμό και εγκλεισμό, η Victoria Beckham παρουσίασε μια συλλογή που μιλά ακριβώς για το αντίθετο: για το σώμα που κινείται ελεύθερα, για τη γυναίκα που δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία και για τη μόδα που μπορεί να είναι ταυτόχρονα αυστηρά κατασκευασμένη και απόλυτα ελεύθερη.

Κεντρική Εικόνα: https://www.victoriabeckham.com/

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Victoria Beckham Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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