Η πρώτη κοινή εμφάνιση του BIASED BEAST και της Georgia de Graecia στο MadWalk 2026 by Three Cents με κοινή αγάπη για τη θεατρικότητα και τη disco διάθεση

Με μια ματιά Η Georgia De Graecia παρουσιάζει ρετρό συλλογή εμπνευσμένη από τα '60s/'70s, με κυρίαρχο το μπλε χρώμα και το signature print Baravelle.

Η παρουσίαση της Georgia De Graecia στο MadWalk θα μετατρέψει την πασαρέλα σε disco σκηνικό, με τα μοντέλα να παραμένουν στον χώρο.

Ο BIASED BEAST αντιλαμβάνεται τη μόδα ως μέρος της μουσικής και σκηνικής του έκφρασης, αγαπώντας την υπερβολή με χαρακτήρα.

Η drag περσόνα του BIASED BEAST, Bibi, του επιτρέπει να εξερευνά χιούμορ και ελευθερία μέσω της εικόνας και του φύλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν συνεργασίες που δεν περιορίζονται σε μια συνάντηση μόδας και μουσικής, αλλά δημιουργούν έναν ολόκληρο κόσμο. Έναν κόσμο γεμάτο χρώμα, ένταση, κίνηση και προσωπικότητα. Στο MadWalk 2026 by Three Cents, η σχεδιάστρια Georgia De Graecia συναντά τον BIASED BEAST σε μια σύμπραξη που αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγία των δεκαετιών του ’60 και του ’70, μεταφέροντας τη λάμψη μιας άλλης εποχής στη σύγχρονη πασαρέλα.

Georgia De Graecia: Ρετρό αναφορές, μπλε αποχρώσεις και το signature print Baravelle

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ξεχωριστή σχεδιαστική ματιά της Georgia De Graecia. Στη συλλογή κυριαρχεί ένα ρετρό, νοσταλγικό στοιχείο, με αναφορές στις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Το μπλε χρώμα πρωταγωνιστεί στα περισσότερα looks, ενώ τα glam στοιχεία και τα έντονα prints δημιουργούν μια αισθητική γεμάτη δυναμισμό και θεατρικότητα. Κεντρική θέση έχει το signature print Baravelle, το οποίο συναντάμε σε διαφορετικές υφές και σιλουέτες, αποκτώντας κάθε φορά μια νέα διάσταση.

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Οι αναφορές στο παρελθόν δεν λειτουργούν απλώς ως μια νοσταλγική επιστροφή, αλλά μεταφράζονται σε μια σύγχρονη πρόταση που αγαπά το χρώμα, την υπερβολή και την ελευθερία της έκφρασης. Είναι μια μόδα που δεν θέλει να περνά απαρατήρητη, αλλά να δημιουργεί εικόνες και να αφηγείται ιστορίες.

Η ιδέα της παρουσίασης ξεπερνά τα όρια ενός παραδοσιακού fashion show. Η Georgia De Graecia σκέφτηκε μια εναλλακτική προσέγγιση στην πασαρέλα, όπου το περπάτημα των μοντέλων δεν θα αποτελεί το τέλος της ιστορίας. Όπως ανέφερε, θα ήθελε μετά το καθιερωμένο περπάτημα οι συμμετέχοντες να παραμείνουν στον χώρο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκονται σε μια disco.

BIASED BEAST: Μια σκηνική περσόνα χωρίς όρια

Απέναντι στη σχεδιαστική ταυτότητα της Georgia De Graecia βρίσκεται ο BIASED BEAST, ένας καλλιτέχνης που αντιλαμβάνεται τη μόδα ως αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής και της σκηνικής του έκφρασης. Όπως ανέφερε, είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για την πρώτη του συμμετοχή στο MadWalk, καθώς πρόκειται για έναν θεσμό που συνδυάζει δύο κόσμους που αγαπά πολύ: τη μουσική και τη μόδα. Για τον ίδιο, η εικόνα, το κοστούμι, η κίνηση και η μουσική αποτελούν κομμάτια της ίδιας καλλιτεχνικής έκφρασης.

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τη Georgia De Graecia, στάθηκε ιδιαίτερα στις αναφορές της στα ’70s, στη θεατρικότητα και στα έντονα στοιχεία της αισθητικής της. Όπως είπε, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στην κοινή τους αγάπη για την υπερβολή, αρκεί αυτή να έχει χαρακτήρα και λόγο ύπαρξης. Παράλληλα, τόνισε πως αντιμετωπίζει το ρούχο ως ένα μέσο αφήγησης, καθώς ένα outfit δεν είναι απλώς κάτι που συμπληρώνει την εμφάνιση, αλλά μέρος της ιστορίας που θέλει να μεταφέρει στη σκηνή.

Ο BIASED BEAST, όπως εξήγησε, αποτελεί μία από τις διαφορετικές καλλιτεχνικές πλευρές του, με τη μουσική του ταυτότητα να συνδέεται με τη θεατρικότητα, το συναίσθημα και τις αντιθέσεις. Η drag περσόνα του, Bibi, του δίνει αντίστοιχα τη δυνατότητα να εξερευνά το χιούμορ, το παιχνίδι και μια διαφορετική μορφή ελευθερίας μέσα από την εικόνα και το φύλο. Όπως ανέφερε, μέσα από τα κοστούμια και τους χαρακτήρες μπορεί να μεταμορφώνεται, ανακαλύπτοντας πλευρές του εαυτού του που δεν βρίσκουν πάντα χώρο στην καθημερινότητα.

Η καλλιτεχνική του ταυτότητα έχει διαμορφωθεί και από τις διαφορετικές εμπειρίες του στην Κύπρο και τη Νέα Υόρκη. Όπως είπε, η ζωή στη Νέα Υόρκη τού άνοιξε έναν νέο κόσμο, φέρνοντάς τον σε επαφή με διαφορετικές ταυτότητες και αισθητικές και βοηθώντας τον να ξεπεράσει τη συστολή του. Εκεί συνειδητοποίησε πως δεν χρειάζεται να περιορίζεται κανείς σε μία μόνο κατηγορία, αλλά μπορεί να πειραματίζεται και να δημιουργεί τη δική του καλλιτεχνική γλώσσα.

Από την πλευρά του, ο BIASED BEAST ανέφερε πως θέλει η εμφάνισή του στο MadWalk να έχει ενέργεια, ένταση, attitude και μια γερή δόση rock ’n’ roll. Όπως είπε, δεν τον ενδιαφέρει να παρουσιάσει κάτι απλώς όμορφο ή καλοστημένο, αλλά κάτι με χαρακτήρα και τόλμη. Άλλωστε, όπως σημείωσε, η σκηνή είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου μπορείς να κάνεις τα πάντα λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο υπερβολικά, χωρίς να χρειάζεται να απολογηθείς.

Όταν η πασαρέλα μετατρέπεται σε disco

Στο MadWalk 2026, η Georgia De Graecia και ο BIASED BEAST ετοιμάζονται να συναντηθούν σε έναν κόσμο όπου το στιλ έχει ένταση, η μουσική έχει θεατρικότητα και η λάμψη δεν γνωρίζει κανόνες. Μια συνάντηση που μας θυμίζει πως η μόδα δεν είναι μόνο αυτό που φοράμε, αλλά και ο τρόπος που επιλέγουμε να υπάρχουμε, να κινούμαστε και να εκφραζόμαστε.

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