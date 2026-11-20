Από τους κοιλιακούς μέχρι τους γλουτούς, αυτές 5 απλές ασκήσεις Pilates που μπορείς να δοκιμάσεις από το σπίτι σου

Με μια ματιά Το Pilates μπορεί να γίνει στο σπίτι με ένα στρώμα, χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Η τεχνική, η συγκέντρωση και η σωστή αναπνοή είναι πιο σημαντικά από την ταχύτητα.

Παρουσιάζονται πέντε βασικές ασκήσεις Pilates για αρχάριους: The Hundred, Glute Bridge, Single Leg Stretch, Bird Dog, Side Leg Lifts.

Πριν ξεκινήσεις, είναι σημαντικό να σέβεσαι τα όρια του σώματός σου και να συμβουλευτείς ειδικό αν χρειάζεται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Pilates έχει καταφέρει να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες μορφές άσκησης, και όχι άδικα. Συνδυάζει ελεγχόμενες κινήσεις, σωστή αναπνοή και συγκέντρωση, ενώ σε βοηθά να δουλέψεις τη δύναμη, την ευλυγισία και την ισορροπία σου. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επισκεφθείς ένα εξειδικευμένο studio ή να επενδύσεις σε ακριβό εξοπλισμό για να το εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Μπορείς να ξεκινήσεις Pilates στο σπίτι, με ένα στρώμα γυμναστικής και λίγα λεπτά από τον χρόνο σου.

Αν μέχρι τώρα πίστευες ότι χρειάζεσαι reformer, λάστιχα και μια ολόκληρη σειρά από αξεσουάρ για να δοκιμάσεις τις πρώτες σου ασκήσεις, ήρθε η στιγμή να αλλάξεις γνώμη. Το Mat Pilates, δηλαδή η μορφή του Pilates που πραγματοποιείται στο στρώμα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο βάρος του σώματός σου και στις ελεγχόμενες κινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να γυμναστείς ακόμη και στο σαλόνι σου, χωρίς να χρειαστεί να οργανώσεις μια ολόκληρη επιχείρηση γύρω από το workout σου.

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Φυσικά, το μυστικό δεν βρίσκεται στην ταχύτητα ή στον αριθμό των επαναλήψεων, αλλά στην τεχνική. Στο Pilates κάθε κίνηση έχει τον δικό της ρυθμό και απαιτεί συγκέντρωση, ενώ η σωστή αναπνοή παίζει καθοριστικό ρόλο. Παρακάτω θα βρεις πέντε ασκήσεις Pilates για αρχάριους που μπορείς να δοκιμάσεις στο σπίτι, ώστε να ενεργοποιήσεις διαφορετικές μυϊκές ομάδες και να δημιουργήσεις μια απλή fitness ρουτίνα.

5 ασκήσεις Pilates που μπορείς να κάνεις στο σπίτι

Πριν ξεκινήσεις, φρόντισε να έχεις αρκετό χώρο για να κινηθείς άνετα και ένα σταθερό στρώμα γυμναστικής. Φόρεσε άνετα ρούχα, άφησε λίγο χρόνο για να συγκεντρωθείς και μην προσπαθήσεις να εκτελέσεις τις κινήσεις βιαστικά. Αν είσαι αρχάριος, προτίμησε λίγες σωστές επαναλήψεις αντί να πιέσεις το σώμα σου για να ολοκληρώσεις ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

1. The Hundred – Η άσκηση που ενεργοποιεί τον κορμό

Το The Hundred είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές ασκήσεις του Pilates και αποτελεί ιδανική επιλογή για να ξεκινήσεις το workout σου. Στόχος της είναι να ενεργοποιήσει τους κοιλιακούς μυς και να συνδυάσει την κίνηση με τον έλεγχο της αναπνοής.

Ξάπλωσε ανάσκελα στο στρώμα, λύγισε τα γόνατά σου και σήκωσε τα πόδια σου ώστε οι κνήμες να είναι παράλληλες με το έδαφος. Σήκωσε ελαφρά το κεφάλι και τους ώμους σου, διατηρώντας τον αυχένα σε άνετη θέση. Τέντωσε τα χέρια δίπλα στο σώμα και ξεκίνησε να τα κινείς μικρά και ελεγχόμενα πάνω-κάτω, χωρίς να χάνεις τη σταθερότητά σου.

Συνδύασε την κίνηση με την αναπνοή σου, εισπνέοντας και εκπνέοντας σταθερά. Αν νιώθεις ότι η άσκηση είναι απαιτητική, μπορείς να κρατήσεις τα πέλματα στο έδαφος και να αποφύγεις την ανύψωση του κεφαλιού. Το σημαντικό είναι να διατηρείς τον έλεγχο και να μην επιβαρύνεις τον αυχένα σου.

2. Glute Bridge – Για πιο δυνατούς γλουτούς

Αν θέλεις να εντάξεις στο πρόγραμμα σου μια άσκηση που ενεργοποιεί τους γλουτούς και τους οπίσθιους μηριαίους, το Glute Bridge είναι μια εξαιρετική επιλογή. Πρόκειται για μια απλή κίνηση, η οποία μπορεί να εκτελεστεί ακόμη και από όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στο Pilates.

Ξάπλωσε ανάσκελα, λύγισε τα γόνατά σου και τοποθέτησε τα πέλματα στο στρώμα, περίπου στο άνοιγμα των γοφών. Άφησε τα χέρια δίπλα στο σώμα και πίεσε απαλά τα πέλματα στο έδαφος, καθώς σηκώνεις τη λεκάνη σου προς τα πάνω. Σχημάτισε μια ευθεία γραμμή από τους ώμους μέχρι τα γόνατα, χωρίς να υπερεκτείνεις τη μέση σου.

Μείνε για λίγα δευτερόλεπτα στη θέση αυτή, ενεργοποιώντας τους γλουτούς σου, και στη συνέχεια κατέβασε αργά τη λεκάνη. Επανάλαβε την κίνηση με σταθερό ρυθμό, προσέχοντας να μη χρησιμοποιείς τη φόρα του σώματός σου. Η ποιότητα της κίνησης είναι πολύ πιο σημαντική από το πόσο ψηλά μπορείς να σηκωθείς.

3. Single Leg Stretch – Για κοιλιακούς με έλεγχο

Το Single Leg Stretch είναι μια άσκηση που εστιάζει στην ενεργοποίηση των κοιλιακών μυών και στον συντονισμό των κινήσεων. Είναι ιδανική για να εξασκήσεις τον έλεγχο του κορμού σου, χωρίς να χρειάζεσαι κάποιο επιπλέον αξεσουάρ.

Ξάπλωσε ανάσκελα και φέρε τα γόνατά σου προς το στήθος. Σήκωσε ελαφρά το κεφάλι και τους ώμους, εφόσον μπορείς να το κάνεις χωρίς να πιέζεις τον αυχένα σου. Κράτησε το ένα γόνατο λυγισμένο προς το σώμα σου και τέντωσε το αντίθετο πόδι διαγώνια προς τα εμπρός. Στη συνέχεια, άλλαξε πόδι, φέρνοντας το τεντωμένο γόνατο προς το στήθος.

Συνέχισε εναλλάσσοντας τα πόδια, με αργές και ελεγχόμενες κινήσεις. Προσπάθησε να διατηρείς τη λεκάνη σου σταθερή και να μην αφήνεις τη μέση να απομακρύνεται από το στρώμα. Αν η άσκηση σε δυσκολεύει, κράτησε το κεφάλι κάτω και περιόρισε το εύρος της κίνησης.

4. Bird Dog – Για ισορροπία και σταθερότητα

Το Bird Dog είναι μια άσκηση που συνδυάζει ισορροπία, συντονισμό και ενδυνάμωση του κορμού. Παράλληλα, ενεργοποιεί τους μυς της πλάτης και των γλουτών, βοηθώντας σε να εξασκήσεις τη σταθερότητα του σώματός σου.

Ξεκίνησε στα τέσσερα, τοποθετώντας τις παλάμες κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς. Κράτησε την πλάτη σου σε ουδέτερη θέση και ενεργοποίησε απαλά τους κοιλιακούς σου. Τέντωσε αργά το δεξί χέρι προς τα εμπρός και το αριστερό πόδι προς τα πίσω, προσπαθώντας να διατηρήσεις τον κορμό σου σταθερό.

Μείνε για λίγα δευτερόλεπτα στη θέση αυτή και επέστρεψε στην αρχική στάση. Επανάλαβε με το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι. Μην αφήνεις τη λεκάνη σου να στρίβει και μην προσπαθείς να σηκώσεις το πόδι πιο ψηλά από όσο σου επιτρέπει η σωστή στάση. Η άσκηση μπορεί να φαίνεται εύκολη, όμως ο έλεγχος που απαιτεί είναι αυτός που την κάνει αποτελεσματική.

5. Side Leg Lifts – Για τους γοφούς και τους μηρούς

Για το τέλος, μια άσκηση που εστιάζει στους μυς των γοφών και των μηρών. Τα Side Leg Lifts είναι μια καλή επιλογή για να ολοκληρώσεις το πρόγραμμα Pilates, καθώς δουλεύουν το κάτω μέρος του σώματος με ελεγχόμενες κινήσεις.

Ξάπλωσε στο πλάι, με τα πόδια τεντωμένα και το ένα πάνω στο άλλο. Στήριξε το κεφάλι σου στο κάτω χέρι και τοποθέτησε το πάνω χέρι μπροστά από το σώμα για καλύτερη ισορροπία. Σήκωσε αργά το πάνω πόδι, διατηρώντας το τεντωμένο και τη λεκάνη σταθερή. Στη συνέχεια, κατέβασέ το χωρίς να ακουμπήσει απότομα στο κάτω πόδι.

Εκτέλεσε μερικές επαναλήψεις και άλλαξε πλευρά. Απόφυγε να στρέφεις τον κορμό σου προς τα πίσω ή να χρησιμοποιείς τη φόρα για να σηκώσεις το πόδι. Αν η κίνηση είναι μικρή αλλά ελεγχόμενη, βρίσκεσαι ήδη στον σωστό δρόμο.

Τι πρέπει να προσέξεις πριν από το πρώτο σου workout

Το Pilates μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ασκήσεις είναι κατάλληλες για όλους. Ξεκίνα με απλές παραλλαγές, σεβάσου τα όρια του σώματός σου και μην πιέζεις μια κίνηση όταν αισθάνεσαι πόνο ή έντονη ενόχληση. Αν έχεις κάποιον τραυματισμό, αντιμετωπίζεις μυοσκελετικό πρόβλημα ή βρίσκεσαι σε περίοδο εγκυμοσύνης ή αποκατάστασης μετά τον τοκετό, είναι σημαντικό να συμβουλευτείς τον γιατρό ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία πριν ξεκινήσεις.

Επίσης, μην ξεχνάς την προθέρμανση και την αποθεραπεία. Λίγα λεπτά ήπιων κινήσεων πριν από το workout και χαλαρές διατάσεις στο τέλος μπορούν να σε βοηθήσουν να προετοιμάσεις και να χαλαρώσεις το σώμα σου.

Το πρώτο σου μάθημα Pilates δεν χρειάζεται να γίνει σε ένα εντυπωσιακό studio ούτε να συνοδεύεται από τον πιο ακριβό εξοπλισμό. Χρειάζεσαι μόνο λίγο χώρο, διάθεση και υπομονή για να μάθεις να κινείσαι με μεγαλύτερο έλεγχο. Άπλωσε το στρώμα σου, βάλε την αγαπημένη σου playlist και ξεκίνα με πέντε απλές ασκήσεις που μπορούν να γίνουν η αρχή μιας νέας συνήθειας.

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