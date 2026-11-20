Με τη μουσική της παρουσία να δίνει τον ρυθμό στην πασαρέλα, η Ήβη Αδάμου προετοιμάζεται για το fashion act του Greatness Athens by Vicky Kaya for Cupra

Με μια ματιά Η Ήβη Αδάμου θα ερμηνεύσει μουσικά το fashion act του Greatness Athens by Vicky Kaya for Cupra στο MadWalk 2026.

Η συλλογή «The Art of Layering» εστιάζει σε τολμηρούς συνδυασμούς, έντονα χρώματα και σύγχρονες σιλουέτες.

Η φιλοσοφία του layering ενθαρρύνει ελεύθερους συνδυασμούς ρούχων για προσωπική έκφραση.

Όλα τα κομμάτια της συλλογής κατασκευάζονται στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σύγχρονη ελληνική σχεδιαστική ταυτότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ήβη Αδάμου ετοιμάζεται να δώσει τον δικό της pop παλμό στο MadWalk 2026 by Three Cents, αναλαμβάνοντας το μουσικό act του Greatness Athens by Vicky Kaya for Cupra. Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρόβα της για την παρουσίαση της συλλογής «The Art of Layering» του brand της Vicky Kaya, με το mad.gr να βρίσκεται εκεί και να καταγράφει στιγμές από την προετοιμασία της.

Με τη χαρακτηριστική σκηνική της ενέργεια, η Ήβη Αδάμου θα συνοδεύσει μουσικά ένα fashion act που φέρνει στο προσκήνιο τη δημιουργική ταυτότητα του Greatness Athens. Η μουσική και η μόδα συναντιούνται σε μια παρουσίαση που έχει στο επίκεντρο την ελευθερία της έκφρασης και τη σύγχρονη αθηναϊκή αισθητική.

Διάβασε επίσης: Η Celia Kritharioti και η Lila σε μια ανατρεπτική συνεργασία στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents

Η συλλογή «The Art of Layering» επαναπροσδιορίζει το καθημερινό ντύσιμο μέσα από τολμηρούς συνδυασμούς, έντονα χρώματα και σύγχρονες σιλουέτες. Οι χαρακτηριστικές ρίγες του Greatness Athens αποκτούν νέα δυναμική, με το κόκκινο, το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το ροζ να δίνουν ζωντάνια στις δημιουργίες. Παράλληλα, οι ουδέτερες αποχρώσεις, οι oversized γραμμές, τα σύγχρονα tailoring στοιχεία και οι streetwear αναφορές συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα που κινείται ανάμεσα στο casual και το sophisticated.

Η φιλοσοφία του layering βρίσκεται στον πυρήνα της συλλογής, προτείνοντας έναν πιο ελεύθερο τρόπο να συνδυάζεις τα ρούχα σου. Διαφορετικά κομμάτια αποκτούν νέες ταυτότητες μέσα από αναπάντεχους συνδυασμούς, χωρίς αυστηρούς στιλιστικούς κανόνες. Το ντύσιμο γίνεται μια δημιουργική διαδικασία, όπου κάθε επιλογή μπορεί να αποτυπώσει τη δική σου προσωπικότητα.

Η Ήβη Αδάμου αποτελεί το μουσικό πρόσωπο του fashion act, δίνοντας τον ρυθμό στην παρουσίαση του Greatness Athens by Vicky Kaya for Cupra. Η pop διάθεση και η σκηνική της παρουσία αναμένεται να συνδεθούν με τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια της συλλογής, προσθέτοντας μια ξεχωριστή μουσική διάσταση στο catwalk.

Με έμφαση στην ποιότητα, την προσεγμένη κατασκευή και τη λεπτομέρεια, το Greatness Athens παρουσιάζει μια συλλογή με σύγχρονη ελληνική σχεδιαστική ταυτότητα, καθώς όλα τα κομμάτια της κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Το «The Art of Layering» δεν περιορίζεται στις τάσεις της κάθε σεζόν, αλλά αντιμετωπίζει το στιλ ως μια διαρκή μορφή προσωπικής έκφρασης. Η πρόβα της Ήβης Αδάμου έδωσε μια πρώτη γεύση από τη συνάντηση αυτής της φιλοσοφίας με τη μουσική στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents.

Διάβασε επίσης: