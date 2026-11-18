Με μια ματιά Η Πέγκυ Ζήνα και ο Paris Valtadoros συνεργάζονται στο MadWalk 2026.

Ο σχεδιαστής παρουσιάζει τη συλλογή "THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance".

Η Πέγκυ Ζήνα θα ερμηνεύσει ένα νέο τραγούδι, άγνωστο στην καριέρα της.

Η συνεργασία συνδυάζει μόδα, μουσική και θεατρικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει και η φετινή διοργάνωση ετοιμάζεται να χαρίσει στη σκηνή ακόμη μία ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη, όπου η δημιουργικότητα και η αισθητική πρωταγωνιστούν. Αυτή τη φορά, ο σχεδιαστής Paris Valtadoros ενώνει τις δημιουργικές του δυνάμεις με την κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια Πέγκυ Ζήνα, σε μια συνεργασία που υπόσχεται να ξεχωρίσει. Με αφετηρία την υψηλή αισθητική και τη σύγχρονη θηλυκότητα των δημιουργιών του σχεδιαστή και με τη χαρακτηριστική φωνή και σκηνική παρουσία της τραγουδίστριας, οι δυο τους ετοιμάζουν ένα ιδιαίτερο fashion show γεμάτο εκπλήξεις, θεατρικότητα και μουσική. Μια καλλιτεχνική συνάντηση που φιλοδοξεί να μετατρέψει την πασαρέλα σε σκηνή έκφρασης, όπου η μόδα αποκτά ήχο και η μουσική γίνεται εικόνα.

Paris Valtadoros: Η Αναγέννηση της θηλυκότητας μέσα από τη μόδα

Ο Paris Valtadoros αντλεί έμπνευση από την καλλιτεχνική κληρονομιά της Αναγέννησης και μεταφέρει τη διαχρονική της ομορφιά στη σύγχρονη εποχή, μέσα από τη συλλογή THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance, που παρουσιάζει στο MadWalk 2026 by Three Cents. Με κεντρικό άξονα τη συνύπαρξη του θείου με το αισθησιακό, ο σχεδιαστής εξερευνά τη γυναικεία μορφή και τη θηλυκότητα, δημιουργώντας μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τη σύγχρονη τόλμη.

Τα χαρακτηριστικά βολάν, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχεδιαστικής του ταυτότητας, πρωταγωνιστούν, χαρίζοντας όγκο, κίνηση και θεατρικότητα στις δημιουργίες του. Δαντέλες, διαφάνειες και ιδιαίτερες σιλουέτες συμπληρώνουν το αποτέλεσμα. Έτσι, ο Paris Valtadoros δημιουργεί μια συλλογή που γεφυρώνει διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικές επιρροές, με τη μόδα να μετατρέπεται σε μια ζωντανή έκφραση θηλυκότητας και ελευθερίας.

Πέγκυ Ζήνα: Μια ξεχωριστή επιστροφή στη σκηνή του MadWalk

Σε αυτόν τον κόσμο υψηλής αισθητικής και δημιουργικής έκφρασης έρχεται να συναντήσει τον σχεδιαστή η Πέγκυ Ζήνα, η οποία θα βρεθεί για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk, σε μια συνεργασία που αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό, χιούμορ και αυθορμητισμό. Οι δυο τους μοιράζονται μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση, η οποία αποτελεί και την πιο όμορφη αφετηρία αυτής της σύμπραξης. Όπως αποκάλυψε η ίδια, πρόκειται για μια συνεργασία με τον αγαπημένο της φίλο, με τον οποίο ετοιμάζουν κάτι διαφορετικό από όσα έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα στην καριέρα της. «Το κάνουμε με πολύ κέφι και θα τραγουδήσω κάτι που δεν έχω τραγουδήσει ποτέ έως τώρα στην καριέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πέγκυ Ζήνα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για αυτή τη νέα εμπειρία, την οποία περιγράφει ως μια ευχάριστη δημιουργική περιπέτεια. Μάλιστα, όπως σημείωσε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, έχουν περάσει 18 χρόνια από την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στη σκηνή του MadWalk, γεγονός που κάνει την επιστροφή της ακόμη πιο ξεχωριστή. Για την ίδια, η συνάντηση της μουσικής με τη μόδα αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση, την οποία προσεγγίζει με πολλή διάθεση και χαρά.

«Ο Πάρης αγαπά πολύ τη γυναίκα»: Η σχεδιαστική ταυτότητα που την εκφράζει

Ο Paris Valtadoros έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη σχεδιαστική του ταυτότητα, που συνδυάζει τη θηλυκότητα, τον αισθησιασμό και τη διαχρονική κομψότητα. Η Πέγκυ Ζήνα αναγνωρίζει στον δημιουργό έναν άνθρωπο που αγαπά πραγματικά τη γυναίκα και γνωρίζει πώς να αναδεικνύει τη σιλουέτα της. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή που δοκίμασε δημιουργίες του αισθάνθηκε ότι η αισθητική του ταιριάζει στον δικό της χαρακτήρα. «Θεωρώ ότι ο Paris αγαπά πολύ τη γυναίκα και αναδεικνύει τη γυναικεία σιλουέτα με τον καλύτερο τρόπο», τόνισε, προσθέτοντας πως εκτιμά ιδιαίτερα την ικανότητά του να προσαρμόζει τις δημιουργίες του στις ανάγκες και την προσωπικότητα κάθε γυναίκας.

Μάλιστα, αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο στον σχεδιαστή. Όπως εξήγησε η ίδια, ο πρωταρχικός του στόχος είναι όποιος φοράει τα ρούχα του να αισθάνεται άνετα μέσα σε αυτά και να μπορεί να τα υποστηρίξει πραγματικά. «Δεν νιώθει ότι τον “φορούν” εκείνες, αλλά να μπορεί να τις υποστηρίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο Paris Valtadoros ενδιαφέρεται πρώτα από όλα να αναδεικνύει τον άνθρωπο που επιλέγει τις δημιουργίες του.

Για την Πέγκυ Ζήνα, άλλωστε, η εικόνα και το styling έχουν τη δική τους θέση πάνω στη σκηνή, χωρίς όμως να επισκιάζουν ποτέ την ουσία της μουσικής. Όπως η ίδια ξεκαθάρισε, το τραγουδιστικό κομμάτι παραμένει η σημαντικότερη προτεραιότητά της, ενώ η προσωπική της αισθητική είναι κάτι από το οποίο δεν απομακρύνεται εύκολα. Όπως τόνισε, εδώ και 15 χρόνια δεν θα επέλεγε ποτέ να φορέσει κάτι που δεν την εκφράζει μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται στη μόδα.

Η μουσική έκπληξη που ετοιμάζει η Πέγκυ Ζήνα για το MadWalk 2026

Και αν υπάρχει κάτι που κάνει αυτή τη συνάντηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, είναι το μουσικό μυστικό που κρατά η τραγουδίστρια για τη βραδιά. Η ίδια αποκάλυψε πως θα ερμηνεύσει ένα τραγούδι που, κατά τη γνώμη της, εκπροσωπεί τη μόδα παγκοσμίως, το οποίο θα συνδυαστεί με ένα δικό της αγαπημένο κομμάτι. Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση που υπόσχεται να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή στιγμή στη σκηνή.

Άλλωστε, όπως η ίδια πιστεύει, κάθε καλλιτέχνης έχει ανάγκη να δοκιμάζει νέα πράγματα, να ανανεώνεται και να εξελίσσεται. Και αυτή η συνεργασία μοιάζει να ενσαρκώνει ακριβώς αυτή την ανάγκη: μια συνάντηση δύο διαφορετικών δημιουργικών κόσμων που ενώνονται μέσα από την κοινή τους αγάπη για την τέχνη και την έκφραση.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Paris Valtadoros και η Πέγκυ Ζήνα ετοιμάζονται να δημιουργήσουν κάτι περισσότερο από ένα fashion show ή μια μουσική εμφάνιση. Μια στιγμή όπου η μόδα θα αποκτήσει φωνή και η μουσική θα ντυθεί με εικόνες, αποδεικνύοντας πως όταν οι τέχνες συναντιούνται, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει πραγματικά μαγικό.