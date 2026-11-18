Το νέο album των ΛΕΞ και Dof έκανε ντεμπούτο στην 4η θέση των Global Charts, σημειώνοντας μια επίδοση που ξεχωρίζει ανάμεσα σε διεθνείς κυκλοφορίες

Με μια ματιά Το άλμπουμ «MPASTARD0S» των ΛΕΞ και Dof κατέκτησε την 4η θέση στα Global Charts.

Το άλμπουμ ξεπέρασε σε κατάταξη τους Offset και Westside Gunn.

Η επιτυχία του «MPASTARD0S» δείχνει την εξωστρέφεια της ελληνικής rap σκηνής.

Η απήχηση του ΛΕΞ πλέον αποκτά διεθνή αναφορά, πέρα από την Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ελληνικό rap δεν περιορίζεται πλέον στα σύνορα της χώρας και ο ΛΕΞ συνεχίζει να αποδεικνύει πως η μουσική του μπορεί να σταθεί σε μια διεθνή σκηνή με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Το νέο album «MPASTARD0S», σε συνεργασία με τον Dof, κατάφερε να κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στα Global Charts, καταγράφοντας μια θέση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν κοιτάξεις ποια ονόματα βρίσκονται πίσω του. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που άφησε πίσω του συγκαταλέγονται ο Offset και ο Westside Gunn, 2 rappers με ισχυρή παρουσία στην αμερικανική hip-hop σκηνή. Και κάπως έτσι, 1 ελληνικό rap album καταφέρνει να τραβήξει τα βλέμματα σε ένα chart με διεθνή ανταγωνισμό, δίνοντας ακόμη έναν λόγο να μιλάς για τη δυναμική του ΛΕΞ πέρα από την εγχώρια μουσική πραγματικότητα.

Το «MPASTARD0S» έκανε ντεμπούτο στην 4η θέση των Global Charts, μια επίδοση που επιβεβαιώνει πως η απήχηση του ΛΕΞ δεν εξαντλείται στο ελληνικό κοινό. Η παρουσία του album σε αυτή τη θέση, με ονόματα της διεθνούς rap σκηνής να βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον αποτύπωμα για την ελληνική μουσική παραγωγή και τη θέση της στο παγκόσμιο hip-hop οικοσύστημα.

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Ο Offset και ο Westside Gunn είναι 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα καλλιτεχνών που έχουν διαμορφώσει τη δική τους ταυτότητα στη rap, με σημαντική πορεία και αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι το νέο project των ΛΕΞ και Dof βρέθηκε μπροστά από τα ονόματά τους στα συγκεκριμένα charts δεν περνά απαρατήρητο, ειδικά σε μια περίοδο που η ελληνική rap σκηνή αποκτά όλο και μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Η σύμπραξη του ΛΕΞ με τον Dof στο «MPASTARD0S» φέρνει στο προσκήνιο 1 album που ήδη καταγράφει τη δική του πορεία στα charts. Ο ΛΕΞ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό του, διατηρώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα και μια δυναμική που δεν βασίζεται μόνο στις εμπορικές επιδόσεις, αλλά και στη σύνδεση που δημιουργεί με τους ακροατές του.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται να προστεθεί σε μια πορεία που έχει μετατρέψει κάθε νέο μουσικό βήμα του σε γεγονός για την ελληνική rap σκηνή. Τώρα, η παρουσία του «MPASTARD0S» στα Global Charts δίνει ακόμη μία διάσταση στη συζήτηση γύρω από τον καλλιτέχνη, καθώς η επιτυχία του project αποκτά διεθνή αναφορά.

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