Με μια ματιά Η Anne Hathaway φέρεται να έγινε μητέρα για τρίτη φορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Η ηθοποιός εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη με νεογέννητο μωρό σε μάρσιπο.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ηθοποιό ή τον σύζυγό της.

Η άφιξη του τρίτου παιδιού έρχεται μετά από μια απαιτητική επαγγελματική χρονιά για την Hathaway. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Anne Hathaway φέρεται να έγινε μαμά για τρίτη φορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες της ηθοποιού στη Νέα Υόρκη με ένα νεογέννητο μωρό σε μάρσιπο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο σύζυγός της, Adam Shulman, φέρεται να καλωσόρισαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, με τις εικόνες να πυροδοτούν δημοσιεύματα για μια νέα, ιδιαίτερα τρυφερή περίοδο στη ζωή τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια, ενώ το Entertainment Tonight επικοινώνησε με τον εκπρόσωπό της για επιβεβαίωση της είδησης.

Το TMZ δημοσίευσε φωτογραφίες της Anne Hathaway από τη Νέα Υόρκη την Τρίτη, στις οποίες εμφανίζεται με ένα νεογέννητο μωρό σε μάρσιπο. Τα στιγμιότυπα ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν την είδηση πως η ηθοποιός και ο Adam Shulman έγιναν γονείς για τρίτη φορά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην πιθανή επιβεβαίωση από την πλευρά τους.

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Η Anne Hathaway και ο σύζυγός της έχουν ήδη 2 γιους, τον Jonathan και τον Jack, ενώ διατηρούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά την οικογενειακή τους ζωή. Παρότι η ηθοποιός βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο λόγω της επαγγελματικής της πορείας, οι προσωπικές στιγμές της οικογένειάς της σπάνια γίνονται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.

Anne Hathaway and husband Adam Shulman have welcomed their third child! 🥹❤️ Congratulations to the growing family! https://t.co/ekToWzyYcL — Distinct Post. (@DistinctPost) November 18, 2026

Η άφιξη του τρίτου παιδιού έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την Anne Hathaway, η οποία συμμετείχε σε πέντε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Η ηθοποιός είχε μιλήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Entertainment Tonight, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Verity», για το πόσο ανυπομονούσε να ολοκληρώσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να απολαύσει λίγο χρόνο μακριά από τη δουλειά.

Μάλιστα, είχε εκφράσει την επιθυμία της να μπει στη δική της «nesting era», δηλαδή σε μια περίοδο αφιερωμένη στο σπίτι, την ξεκούραση και την οικογένεια. Μια δήλωση που αποκτά ακόμη πιο ενδιαφέρον υπό το φως των νέων δημοσιευμάτων, καθώς η Anne φαίνεται πως είχε ήδη ανυπομονήσει για ένα διάλειμμα από τους έντονους ρυθμούς του Hollywood.

Anne Hathaway is closing out her blockbuster year with the ultimate blessing — welcoming baby No. 3 with her husband, Adam Shulman. 🍼⁠

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TMZ published photos of Anne out in NYC on Tuesday with her newborn baby in a carrier. ET has reached out to Anne’s rep for confirmation.⁠

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The Oscar winner last spoke with ET at the premiere of ‘Verity’ in September, when she shared that she couldn’t wait to take time off after releasing five major films this year and enter her nesting era.⁠

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The new little one joins big brothers Jonathan and Jack. Congratulations to the new family of five! 🥹 — Entertainment Tonight (@etnow) November 17, 2026

Μια νέα άφιξη που έρχεται να συμπληρώσει την οικογενειακή της ευτυχία, σε μια περίοδο που η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στους αγαπημένους της.

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