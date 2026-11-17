Με μια ματιά Η Miley Cyrus εξέφρασε τη συγκίνησή της για την κοινή υποψηφιότητα με τη θεία της, Dolly Parton, στα Grammy.

Η υποψηφιότητα αφορά την επανεκτέλεση του τραγουδιού «Light of a Clear Blue Morning» για την ενίσχυση της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο.

Η Miley Cyrus μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση, τονίζοντας την αγάπη της για τα αναλογικά μέσα και το ταλέντο της Dolly Parton.

Η Dolly Parton συγκέντρωσε συνολικά τρεις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Grammy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα για την θεία της, Dolly Parton, καθώς οι δυο τους έλαβαν μαζί μια υποψηφιότητα για τα επερχόμενα βραβεία Grammy. Η νεαρή καλλιτέχνιδα, γνωστή για την έντονη σύνδεσή της με την θρυλική country τραγουδίστρια, μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για την 69η τελετή απονομής των Grammy έφερε χαρά στην Miley Cyrus, καθώς η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Light of a Clear Blue Morning» από την Dolly Parton, στο οποίο συμμετέχει και η Miley Cyrus, μαζί με άλλες σπουδαίες καλλιτέχνιδες όπως η Reba McEntire και η Queen Latifah, διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία «Best Country Duo/Group Performance». Το τραγούδι αυτό, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1977, επανηχογραφήθηκε για να ενισχύσει την έρευνα για τον παιδικό καρκίνο στο Νοσοκομείο Παίδων Monroe Carell Jr. στο Vanderbilt του Nashville, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80ων γενεθλίων της Dolly Parton.

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Μια γλυκιά ανάμνηση και ένα συγκινητικό μήνυμα

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, η Miley Cyrus έκανε μια ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του original άλμπουμ της Dolly Parton, «New Harvest … First Gathering». «Πριν από μερικά Χριστούγεννα, η θεία Dolly μου χάρισε αυτό το βινύλιο, γνωρίζοντας πόσο θα μου άρεπε ένα πρωτότυπο», έγραψε η Miley Cyrus, τονίζοντας την αγάπη της για τα αναλογικά μέσα και την αξία που δίνει σε τέτοια δώρα.

Η Miley Cyrus συνέχισε επαινώντας το ταλέντο της Dolly Parton, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις σπουδαιότερες στιχουργούς που υπήρξαν ποτέ ο κόσμος». Επισήμανε ότι η Dolly Parton δεν έγραφε μουσική για την αναγνώριση, αλλά «για να κάνει τον κόσμο ένα ευτυχέστερο μέρος μέσα από τα τραγούδια της».

Η νεαρή τραγουδίστρια δήλωσε ότι η υποψηφιότητα για Grammy, έχοντας στο πλευρό της την θεία της και τις υπόλοιπες καταξιωμένες καλλιτέχνιδες, αποτελεί έναν «όμορφο τρόπο να τιμήσει την τεράστια καρδιά της». Παρά την απουσία της Dolly Parton, η Miley Cyrus νιώθει την παρουσία της: «Της λείπει η κλήση μου σε μεγάλες μέρες σαν κι αυτή, αλλά την νιώθω σε κάθε στιγμή. Σ’ αγαπώ θεία Dolly. Συγχαρητήρια σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες και σε όλους τους άλλους υποψηφίους».

Πολλαπλές Υποψηφιότητες για την Dolly Parton

Η Dolly Parton συγκέντρωσε συνολικά τρεις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία. Εκτός από την κοινή της υποψηφιότητα με την Miley Cyrus για το «Light of a Clear Blue Morning», η Dolly Parton είναι υποψήφια και για την συνεργασία της στο τραγούδι «Butterfly» με τον Zac Brown και τους Zac Brown Band, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Zac Brown «Love & Fear» (2025). Επιπλέον, η Dolly Parton διεκδικεί ένα βραβείο στην κατηγορία «Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording» για την ηχητική ανάγνωση της αυτοβιογραφίας της «Star of the Show: My Life On Stage», που κυκλοφόρησε το 2025.

Η στενή σχέση μεταξύ της Miley Cyrus και της Dolly Parton είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με την Miley Cyrus να έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σημαντική επιρροή που είχε η θεία της στην καριέρα και τη ζωή της. Αυτή η νέα υποψηφιότητα για Grammy ενισχύει περαιτέρω τον δεσμό τους, γιορτάζοντας το κοινό τους μουσικό ταλέντο και την αμοιβαία αγάπη.

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