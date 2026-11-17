Πετύχαμε 6 από τις 8 υποψηφιότητες για το Grammy Album of the Year, επιβεβαιώνοντας πως το ένστικτό μας ήταν τελικά σωστό

Με μια ματιά Η πρόβλεψη για το "Album of the Year" των Grammy πέτυχε 6 από τις 8 υποψηφιότητες.

Τα albums των Olivia Dean, Olivia Rodrigo, RAYE, Rosalía, Phoebe Bridgers, Taylor Swift προβλέφθηκαν σωστά.

Δεν προβλέφθηκε σωστά η υποψηφιότητα του Bruno Mars, αν και είχε πιθανότητες.

Έξω έπεσαν οι προβλέψεις για Harry Styles, Ella Langley και Noah Kahan. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν από 15 ημέρες, είχαμε τολμήσει το παράτολμο. Να προβλέψουμε τις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy στην κατηγορία «Album of the Year» με γνώμονα μόνο το ένστικτό μας και τις γνώσεις μας. Πόσο μέσα όμως πέσαμε; Που το χάσαμε τελείως; Πάμε να τα δούμε ένα ένα μαζί.

Το πετύχαμε ακριβώς

Εντυπωσιακό το σκορ μας εδώ γιατί πέσαμε μέσα στις 6 από τις 8 υποψηφιότητες! Olivia Dean, Olivia Rodrigo, RAYE, Rosalía, Phoebe Bridgers, Taylor Swift είναι στην τελική οκτάδα και εμείς είχαμε όντως σημειώσει πρώτοι αυτά τα albums ως τα albums που θα είναι στην οκτάδα.

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Πέσαμε σχεδόν έξω

Αν και είχαμε δώσει σοβαρές πιθανότητες στον Bruno Mars, που τελικά είναι στην 8άδα, να μπει δεν τον είχαμε συμπεριλάβει στα απόλυτα φαβορί και έτσι δεν θα δώσουμε στον εαυτό μας ολόκληρο το credit της σωστής πρόβλεψης. Θα αρκεστούμε στο 50% σωστή πρόβλεψη.

Πέσαμε πολύ έξω

Αρχικά, στον Harry Styles. Υπερεκτιμήσαμε το momentum, λόγω και επικαιρότητας όταν γράφαμε το κείμενο, των sold out live εμφανίσεών του και θεωρήσαμε πως θα του έδιναν την απαραίτητη ώθηση για να μπει στη οκτάδα. Δεν έγινε ποτέ αυτό όμως. Επίσης, πέσαμε έξω και στην Ella Langley που ναι μεν ξέραμε την απίστευτη και ολοκληρωτική επιτυχία του single της αλλά δεν εκτιμήσαμε σωστά τη δυναμική που αυτό μπορεί να δώσει και σε ολόκληρο το albums της. Δεν πειράζει. Τέλος, ούτε ο Noah Kahan που τον είχαμε στα φαβορί τα κατάφερε αλλά αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη ούτως ή άλλως και όχι αποτέλεσμα λανθασμένης πρόβλεψης.

Συνολικά, με 6 απόλυτα πετυχημένες προβλέψεις και με 1 έστω και κατά 50%, μπορούμε άνετα να πούμε πως η στήλη «Music Insider» του Mad.gr είναι πραγματικά η απόλυτη «inside» στήλη για τη μουσική σήμερα στην ελληνική αγορά. Και του χρόνου!

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