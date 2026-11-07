Jay Park & LNGSHOT στη Βιέννη: Μια sold-out βραδιά γεμάτη νοσταλγία, χορό και ατελείωτη ενέργεια!

Με μια ματιά Η συναυλία "Serenades & Body Rolls" στη Βιέννη με Jay Park και LNGSHOT ήταν sold out, προσφέροντας ατμόσφαιρα party.

Οι LNGSHOT, νέο group της MORE VISION, έδειξαν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στη σκηνή.

Ο DJ Wegun ξεσήκωσε το κοινό με ένα DJ set που συνδύαζε K-pop και δυτικά κομμάτια.

Ο Jay Park εντυπωσίασε με την επικοινωνία του με το κοινό και το setlist που περιλάμβανε παλιά και νέα τραγούδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Serenades & Body Rolls» έφερε τον Jay Park και τους LNGSHOT στη Βιέννη, σε μια συναυλία που έμοιαζε περισσότερο με το απόλυτο party παρά με ένα συνηθισμένο live. Και φυσικά, δεν θα μπορούσα να τη χάσω! Υπάρχουν κάποιες συναυλίες που θέλεις απλώς να παρακολουθήσεις και κάποιες άλλες που έχουν μια ιδιαίτερη, προσωπική σημασία για σένα. Η εμφάνιση του Jay Park και των LNGSHOT στη Βιέννη, ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.

Κατάφερα να ταξιδέψω μέχρι την αυστριακή πρωτεύουσα για να δω για πρώτη φορά από κοντά τους LNGSHOT, αλλά κυρίως έναν καλλιτέχνη που ακούω σχεδόν από τότε που ξεκίνησα να ανακαλύπτω τον κόσμο της K-pop: τον Jay Park. Και τελικά, αυτή η βραδιά αποδείχθηκε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συναυλία. Ήταν ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο, γεμάτο αναμνήσεις, αγαπημένα τραγούδια και πολλή ενέργεια!

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Ένα sold-out live με την ατμόσφαιρα ενός τεράστιου club

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στη Raiffeisen Halle im Gasometer, έναν από τους γνωστούς συναυλιακούς χώρους της Βιέννης, με χωρητικότητα περίπου 3.500 ατόμων σε τυπική συναυλιακή διάταξη. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μεγάλο, με τη συγκεκριμένη εμφάνιση να είναι επίσημα sold out! Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν το μέγεθος του χώρου. Δεν ήταν ούτε υπερβολικά μικρός ούτε τόσο μεγάλος ώστε να χάνεται η επαφή με τη σκηνή. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να δημιουργηθεί μια πιο άμεση και ζωντανή ατμόσφαιρα. Από κάποια στιγμή και μετά, μάλιστα, ξεχνούσες εντελώς ότι βρισκόσουν σε συναυλία. Ο κόσμος χόρευε, τραγουδούσε και διασκέδαζε σαν να βρισκόταν σε ένα club με την παρέα του. Μόνο που σε αυτό το club υπήρχε μια σκηνή, ένας Jay Park και μια ομάδα χορευτών που φρόντιζαν να κρατούν την ενέργεια στα ύψη!

LNGSHOT: Νέοι στη σκηνή, αλλά με αυτοπεποίθηση!

Ένας ακόμα λόγος που ήθελα να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι ήταν οι LNGSHOT, το τετραμελές group της MORE VISION, της εταιρείας που ίδρυσε ο Jay Park. Οι LNGSHOT έκαναν το επίσημο ντεμπούτο τους τον Ιανουάριο του 2026 και η περιοδεία «Serenades & Body Rolls» αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα βήματά τους μπροστά στο διεθνές κοινό. Παρακολουθώντας τους ζωντανά, μπορούσες να καταλάβεις ότι πρόκειται για ένα σχετικά νέο group. Υπάρχει ακόμα εκείνη η φρεσκάδα και ο ενθουσιασμός των καλλιτεχνών που τώρα ξεκινούν να αποκτούν εμπειρίες σε μεγάλες σκηνές. Αυτό, όμως, δεν τους εμπόδισε καθόλου από το να απολαύσουν την εμφάνισή τους.

Αντίθετα, έδειχναν να περνούν πραγματικά καλά, να αισθάνονται ελεύθεροι και να διασκεδάζουν με το κοινό. Και προσωπικά, είναι κάτι που πάντα εκτιμώ στους νέους καλλιτέχνες. Δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να είναι απόλυτα τέλεια. Μερικές φορές, το σημαντικότερο είναι να βλέπεις ότι οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή αγαπούν αυτό που κάνουν. Οι LNGSHOT έχουν μπροστά τους αρκετό δρόμο, αλλά σίγουρα έχουν και τις προοπτικές να εξελιχθούν σε ένα πολύ ενδιαφέρον όνομα της νέας γενιάς.

DJ Wegun: Το party πριν από το μεγάλο party!

Μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της βραδιάς ήταν και η εμφάνιση του DJ Wegun, του γνωστού DJ και μακροχρόνιου συνεργάτη του Jay Park. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα δικό του DJ set διάρκειας περίπου 15 λεπτών, συνδυάζοντας γνωστές K-pop επιτυχίες με δυτικά κομμάτια. Και πραγματικά, κατάφερε να ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο! Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που όλοι χορεύουν χωρίς να σκέφτονται τίποτα άλλο. Τα τραγούδια διαδέχονταν το ένα το άλλο, η ενέργεια ανέβαινε συνεχώς και η ατμόσφαιρα θύμιζε ένα κανονικό club night. Ένα μικρό αλλά πολύ επιτυχημένο διάλειμμα που ταίριαξε απόλυτα με τη φιλοσοφία ολόκληρης της βραδιάς.

Jay Park: Ο καλλιτέχνης που μου θύμισε γιατί αγάπησα την K-pop

Και μετά ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ο Jay Park ανέβηκε στη σκηνή και μέσα σε λίγα λεπτά καταλάβαμε όλοι γιατί βρίσκεται τόσα χρόνια στη μουσική βιομηχανία. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη που απλώς εκτελεί καλά το πρόγραμμά του και σε κάποιον που ξέρει πραγματικά πώς να επικοινωνεί με το κοινό του. Ο Jay Park ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Η αυτοπεποίθησή του, η άνεσή του στη σκηνή, ο τρόπος που συνδυάζει το τραγούδι με τον χορό και το πόσο φυσικά καταφέρνει να μετατρέψει μια συναυλία σε party είναι στοιχεία που δύσκολα περνούν απαρατήρητα.

Για μένα, όμως, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το setlist. Δεν περιορίστηκε μόνο στις πρόσφατες κυκλοφορίες του. Αντίθετα, επέλεξε να παρουσιάσει και αρκετά τραγούδια από τα προηγούμενα χρόνια της καριέρας του, δίνοντας στους παλιότερους fans την ευκαιρία να θυμηθούν εποχές που έχουν συνδεθεί με τη δική τους μουσική διαδρομή. Κάπου εκεί, ένιωσα πραγματικά σαν να ήμουν ξανά έφηβη! Γιατί όταν ακούς ζωντανά τραγούδια που σε συνόδευαν πριν από τόσα χρόνια, δεν ακούς απλώς μουσική. Θυμάσαι στιγμές, ανθρώπους και μια ολόκληρη περίοδο της ζωής σου. Και αυτό ήταν ίσως το πιο όμορφο κομμάτι της εμπειρίας μου.

Ένας καλλιτέχνης που αξίζει ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση

Παρά τη μεγάλη του πορεία, προσωπικά θεωρώ ότι ο Jay Park παραμένει ένας αρκετά underrated καλλιτέχνης, τουλάχιστον σε σχέση με την αναγνώριση που λαμβάνουν άλλα μεγάλα ονόματα της K-pop από το ευρύτερο διεθνές κοινό. Και αυτό είναι κάτι που πάντα μου προκαλούσε εντύπωση. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να χτίσει τη δική του μουσική ταυτότητα, να κινηθεί με επιτυχία ανάμεσα στην K-pop, την K-hip-hop και την R&B, να ιδρύσει δικές του δισκογραφικές εταιρείες και να συμβάλει στην ανάδειξη άλλων καλλιτεχνών. Η επιρροή του στην κορεατική μουσική σκηνή είναι αναμφισβήτητη.

Ωστόσο, βλέποντάς τον ζωντανά, συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο ότι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η μουσική του πορεία, αλλά και η ικανότητά του να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο live experience. Δεν χρειάζεται υπερβολές για να κερδίσει το κοινό. Έχει την εμπειρία, την παρουσία και, κυρίως, τη δυνατότητα να κάνει χιλιάδες ανθρώπους να αισθάνονται ότι βρίσκονται όλοι στην ίδια παρέα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει κάθε καλλιτέχνης.

Μια βραδιά που θα θυμάμαι για πολύ καιρό

Φεύγοντας από τη συναυλία, αυτό που κράτησα περισσότερο δεν ήταν μόνο τα τραγούδια ή οι χορογραφίες. Ήταν το συναίσθημα. Η χαρά τού να βλέπεις επιτέλους έναν καλλιτέχνη που ακούς τόσα χρόνια. Ο ενθουσιασμός τού να ανακαλύπτεις από κοντά ένα νέο group. Η αίσθηση ότι για μερικές ώρες βρίσκεσαι σε έναν χώρο όπου όλοι έχουν έρθει για τον ίδιο λόγο: να περάσουν καλά μέσα από τη μουσική. Το «Serenades & Body Rolls» στη Βιέννη ήταν ακριβώς αυτό που υποσχόταν ο τίτλος του.

Μια βραδιά με R&B μελωδίες, δυνατά beats, χορό και αρκετές στιγμές που σε έκαναν απλώς να αφεθείς. Και τελικά, μου θύμισε κάτι πολύ απλό: γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τη live μουσική και γιατί, όσα χρόνια κι αν περάσουν, κάποια τραγούδια έχουν πάντα τη δύναμη να μας γυρίζουν πίσω στον χρόνο. Αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς λίγη από την ατμόσφαιρα της συναυλίας μέσα από τα δικά μου μάτια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το vlog που έχω ανεβάσει στο TikTok, με στιγμές από αυτή την ξεχωριστή βραδιά στη Βιέννη!

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