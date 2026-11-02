Ποιο album θα κερδίσει βραβείο Grammy ως album της χρονιάς;

Με μια ματιά Olivia Rodrigo και Olivia Dean αναμένονται να είναι οι κύριες υποψήφιες για το βραβείο Album της Χρονιάς.

Η Olivia Rodrigo θεωρείται φαβορί για τη νίκη, λόγω της καλλιτεχνικής της οντότητας και της επιρροής της στην ποπ κουλτούρα.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν τους Noah Kahan, Rosalia, Raye, Taylor Swift, Phoebe Bridgers και Harry Styles.

Η πρόβλεψη των υποψηφιοτήτων είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών υποψηφίων και των ποιοτικών albums. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το να προβλέψεις τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy, που επισήμως θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου, είναι για μένα περισσότερο δύσκολο από το να προβλέψεις τον νικητή. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μεγάλος αριθμός των υποψηφιοτήτων δίνει τη δυνατότητα σε πολλά outsiders να πλασαριστούν εκεί – όταν όμως έχεις την τελική λίστα των υποψηφίων μπροστά σου προφανώς μπορείς με μία κάποια άνεση να ποντάρεις στα 2 ή 3 φαβορί. Ως music insider όμως που είμαι, θα το τολμήσω με τις πρώτες υποψηφιότητες για ακόμα μία φορά!

Olivia Rodrigo, Olivia Dean, Noah Kahan, Rosalia και Raye θεωρώ πως εύκολα ή δύσκολα θα έχουν υποψηφιότητα στην κατηγορία «Album of the Year». Θα δυσκολευτούν αλλά μάλλον θα μπουν και οι Taylor Swift, Phoebe Bridgers. Κανονικά δεν θα έβαζα τον Harry Styles αλλά με την δυναμική των 30(!) sold out shows που μόλις ολοκλήρωσε στη Νέα Υόρκη θεωρώ πως δεν θα έχει πρόβλημα να συμπεριληφθεί.

Διάβασε επίσης: Με το νέο της album «Confessions II», η Madonna στέκεται ξανά στην κορυφή του κόσμου…και στα decks!

Κρατάω προς το παρόν σοβαρή επιφύλαξη για Bruno Mars και Ariana Grande που μόνο με σοβαρή καραμπόλα θα καταφέρουν να μπουν. Αν μπουν θα τεθεί σε κίνδυνο η υποψηφιότητα της Taylor Swift και δευτερευόντως του Harry Styles. Σας μπέρδεψα; Ίσως αλλά είναι τόσες πολλές οι παράμετροι και τόσο καλά albums όλα όσα ανέφερα που πρώτα θα μου καεί ο εγκέφαλος και μετά θα πέσω 100% μέσα στις προβλέψεις μου.

Εκεί που μπορώ με σιγουριά να ποντάρω, και μπορείτε από τώρα να το σημειώσετε, είναι πως οι δύο Olivia θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για το βραβείο. Η Olivia Rodrigo και η Olivia Dean. Olivia vs Olivia, δηλαδή. Είναι τόσο καθολική η αποδοχή από μουσικούς δημοσιογράφους και music fans όσο και τόσο απλησίαστα τα νούμερα πωλήσεων και streams που απολαμβάνουν που είναι εξαιρετικά αμφίβολο να μπορέσει κάποιος άλλος να τους πάρει το βραβείο Grammy από το χέρι.

Από το album «you seem pretty sad for a girl so in love» της Olivia Rodrigo και το «The Art of Loving» της Olivia Dean θα θεωρήσω δικαιότερη την επικράτηση του album της Olivia Rodrigo. Εκφράζει καλύτερα την εποχή, έχει πετύχει το απόλυτο crossover σε όλες τις ηλικίες, έχει δυνατό πολιτικό και κοινωνικό λόγο, η ίδια έχει δημιουργήσει το σημαντικότερο γυναικείο festival μουσικής φέτος και έχει υπάρξει μόλις πέρσι headliner στο Glastonbury. Είναι δηλαδή, τόσο η ίδια όσο και η μουσική της, μία ολοκληρωμένη καλλιτεχνική οντότητα γεγονός εντυπωσιακό για την ηλικία της. Επιπροσθέτως επηρεάζει ποικιλοτρόπως την ποπ κουλτούρα συνολικά.

Η Olivia Dean έχει ένα εξίσου καλοδουλεμένο album που όμως αρχίζει και τελειώνει ακριβώς εκεί – στο γεγονός δηλαδή πως είναι ένα πολύ καλό και έξυπνα δουλεμένο album. Είναι φτιαγμένο για να αρέσει σε όλους, ακόμα και σε κόσμο που δεν ακούει καθόλου μουσική. Δεν αποτελεί καλλιτεχνική πρόταση, δεν ρισκάρει (αντιθέτως είναι too much safe), δεν μπορείς εύκολα να ξεχωρίσεις τη μουσική της αν την ενσωματώσεις σε μία τυπική playlist είτε στο Spotify ή στο ραδιόφωνο. Η Rodrigo αντιθέτως ξεχωρίζει παντού. Εμπορικά είναι και οι δύο σε πολύ ψηλό επίπεδο, κορυφής επίπεδο, η Rodrigo όμως το κάνει με τον δικό της τρόπο ενώ η Dean με τρόπους που έχουν δοκιμαστεί και επιτύχει στο παρελθόν. Το album της χρονιάς πρέπει πάντα να είναι αυτό που τολμάει, δίκιο δεν έχω;

Άρα, ποντάρω ξεκάθαρα σε νίκη της Olivia Rodrigo και μπορείτε από τώρα να το σημειώσετε ώστε ή να μου δώσετε thumbs up μετά ή να με κυνηγάτε. Σε τελική ανάλυση, και οι The Cure ποντάρουν στην Olivia Rodrigo και ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον Robert Smith!

Ανδρέας Αλυσανδράτος (for Olivia Rodrigo)

Διάβασε επίσης: