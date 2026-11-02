City Guide 02.11.2026

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε 6 πιτσαρίες στην Αθήνα από τα νότια μέχρι το κέντρο της Αθήνας που αξίζει να βάλεις στη γευστική σου λίστα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το άρθρο παρουσιάζει έξι πιτσαρίες στην Αθήνα, από κλασικές έως πειραματικές.
  • Περιλαμβάνονται διευθύνσεις σε Ηλιούπολη, Κέντρο Αθήνας, Νέα Σμύρνη και Νέο Κόσμο.
  • Οι επιλογές καλύπτουν κλασικές και πιο ιδιαίτερες γεύσεις, για διάφορες περιστάσεις.
  • Η πίτσα προτείνεται ως αφορμή για συναντήσεις και χαλαρές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν η μυρωδιά της φρεσκοψημένης πίτσας σε κάνει να πεινάς και η θέα του λιωμένου τυριού είναι αρκετή για να σου ανοίξει την όρεξη, τότε αυτό το γαστρονομικό ταξίδι είναι για σένα. Η Αττική κρύβει πολλές διευθύνσεις για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, από κλασικές πιτσαρίες που τιμούν τις αγαπημένες παραδοσιακές συνταγές μέχρι σύγχρονα στέκια που πειραματίζονται με νέους συνδυασμούς υλικών.

Μια λαχταριστή πίτσα σε ξύλινη επιφάνεια, έτοιμη για κατανάλωση.
unsplash.com

Ετοίμασε την παρέα σου, άφησε για λίγο στην άκρη κάθε άλλη σκέψη και ανακάλυψε έξι πιτσαρίες που αξίζει να βάλεις στο γευστικό σου ραντάρ. Γιατί η πίτσα δεν είναι απλώς ένα γεύμα, είναι η ιδανική αφορμή για συναντήσεις, χαλαρές στιγμές και μικρές καθημερινές απολαύσεις.

Διάβασε επίσης: Αν ψάχνεις το επόμενο burger spot σου στην Αθήνα, αυτά είναι 5 μέρη που αξίζει να δοκιμάσεις

1. Pizza Bio & Classica – Ηλιούπολη

Αν αναζητάς μια πιτσαρία που συνδυάζει την αγάπη για την πίτσα με το ενδιαφέρον για τα ποιοτικά υλικά, η Pizza Bio & Classica στην Ηλιούπολη είναι μια διεύθυνση που αξίζει να γνωρίσεις. Εδώ μπορείς να κινηθείς ανάμεσα στις κλασικές αγαπημένες γεύσεις και σε πιο ιδιαίτερες επιλογές, ανάλογα με τη διάθεσή σου. Από μια απλή Margherita μέχρι πιο πλούσιους συνδυασμούς, η πίτσα παραμένει ο πρωταγωνιστής του τραπεζιού. Αν, μάλιστα, στην παρέα υπάρχουν διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις, οι εναλλακτικές επιλογές του μενού μπορούν να κάνουν την έξοδό σου ακόμη πιο εύκολη. Βάλε την στη λίστα σου όταν θέλεις να ανακαλύψεις μια διαφορετική πρόταση στα νότια προάστια.

Pizza Bio & Classica — Γρηγορίου Ξενόπουλου 39, Ηλιούπολη, 163 46
Pexels
Pexels

2. Πιτσαρία Νεάπολη – Κέντρο Αθήνας

Στην οδό Ιπποκράτους, η Πιτσαρία Νεάπολη αποτελεί μία ακόμη επιλογή για τις ημέρες που η λιγούρα για πίτσα δεν σηκώνει αναβολές. Αν κινείσαι στο κέντρο της Αθήνας, μπορείς να την έχεις υπόψη σου για ένα γρήγορο γεύμα, μια χαλαρή στάση ανάμεσα στις υποχρεώσεις σου ή μια παραγγελία στο σπίτι. Άλλωστε, η πίτσα έχει αυτή τη μοναδική ιδιότητα να ταιριάζει σε κάθε περίσταση: από το αυθόρμητο γεύμα με φίλους μέχρι το βράδυ που θέλεις απλώς να χαλαρώσεις στον καναπέ.

Ιπποκράτους 98-100, Αθήνα, 114 72

Pexels
Pexels

3. Le Pizze di San Gennaro – Νέα Σμύρνη

Αν βρίσκεσαι στα νότια προάστια και θέλεις να αναζητήσεις ιταλικές γεύσεις, κράτησε τη Le Pizze di San Gennaro στη Νέα Σμύρνη στα υπόψη σου. Το όνομά της σε βάζει αμέσως σε ιταλικό κλίμα και σου δίνει έναν ακόμη λόγο να εξερευνήσεις τις γευστικές επιλογές της περιοχής. Είτε οργανώνεις μια έξοδο με φίλους είτε θέλεις να αλλάξεις τις συνηθισμένες σου επιλογές για φαγητό, μια πιτσαρία μπορεί να γίνει η αφορμή για μια όμορφη, χαλαρή βραδιά. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις τη γεύση που ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σου.

Ευξείνου Πόντου 172, Νέα Σμύρνη, 171 23

Pexels
Pexels

4. Granello – Pizza Italiana, Αθήνα

Στην καρδιά της Αθήνας, το Granello – Pizza Italiana είναι μια ακόμη διεύθυνση που μπορείς να εξετάσεις όταν αναζητάς πίτσα στο κέντρο. Η τοποθεσία του σε εξυπηρετεί αν θέλεις να συνδυάσεις το φαγητό με μια βόλτα στην πόλη, τα ψώνια ή έναν καφέ με την παρέα σου. Γιατί, τελικά, μια καλή γευστική έξοδος δεν αφορά μόνο αυτό που βρίσκεται στο πιάτο σου, αλλά και τη συνολική εμπειρία της ημέρας. Πρόσθεσέ το στις επιλογές σου για την επόμενη φορά που θα βρεθείς στο κέντρο και θα θέλεις κάτι χορταστικό και αγαπημένο.

Περικλέους 18, Αθήνα, 105 62

Pexels
Pexels

5. Μυρόφυλλο – Νέος Κόσμος

Οι πιτσαρίες της γειτονιάς έχουν τη δική τους ξεχωριστή γοητεία, καθώς συνδέονται με τις καθημερινές απολαύσεις και τις αυθόρμητες αποφάσεις για φαγητό. Το Μυρόφυλλο, στον Νέο Κόσμο, είναι μία ακόμη επιλογή που μπορείς να εξετάσεις αν κινείσαι στην περιοχή. Είτε θέλεις να οργανώσεις ένα απλό γεύμα είτε αναζητάς μια διαφορετική διεύθυνση για την επόμενη παραγγελία σου, αξίζει να γνωρίζεις τις διαθέσιμες επιλογές κοντά σου. Μερικές φορές, άλλωστε, η μεγαλύτερη απόλαυση κρύβεται σε μια ζεστή πίτσα που μοιράζεσαι με τους ανθρώπους σου, χωρίς ιδιαίτερες αφορμές και περίπλοκα σχέδια.

Μπακνανά 1, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Pexels
Pexels

6. La Bella Napoli – Αθήνα

Ολοκλήρωσε τη γευστική σου περιήγηση με τη La Bella Napoli, στην Αθήνα. Αν αγαπάς τις ιταλικές γεύσεις και σου αρέσει να ανακαλύπτεις διαφορετικά σημεία για φαγητό, κράτησε και αυτή τη διεύθυνση στη λίστα σου. Η αναζήτηση της αγαπημένης σου πίτσας είναι, άλλωστε, μια μικρή γαστρονομική περιπέτεια: δοκιμάζεις νέες επιλογές, συγκρίνεις γεύσεις και ανακαλύπτεις ποιο μέρος ταιριάζει περισσότερο στις δικές σου προτιμήσεις. Μπορεί να προτιμάς μια απλή, κλασική πίτσα ή έναν πιο πλούσιο συνδυασμό υλικών. Το σημαντικό είναι να βρεις εκείνη που θα σε κάνει να θέλεις να επιστρέψεις.

Ρουμπέση 64, Αθήνα

Pexels
Pexels

Ποια πιτσαρία θα βάλεις πρώτη στη λίστα σου

Από την Ηλιούπολη μέχρι τον Νέο Κόσμο και το κέντρο της Αθήνας, οι επιλογές για πίτσα στην Αττική είναι αρκετές για να οργανώσεις την επόμενη γευστική σου έξοδο. Διάλεξε την περιοχή που σε εξυπηρετεί, αναζήτησε το μενού που ταιριάζει στα γούστα σου και μοιράσου την εμπειρία με την παρέα σου. Και ποιος ξέρει; Η επόμενη αγαπημένη σου πιτσαρία μπορεί να βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά μακριά σου.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

pizza ΑΘΗΝΑ Αττική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Kidd στο Mad Radio 106,2: «Ήμουν ανέκαθεν ερωτευμένος με τη μουσική»

Ο Kidd στο Mad Radio 106,2: «Ήμουν ανέκαθεν ερωτευμένος με τη μουσική»

02.11.2026
Επόμενο
Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

02.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τέλος στο doomscrolling – Το livestream από τη Φινλανδία που σε κάνει να ξεχνάς κάθε σου πρόβλημα
City Guide

Τέλος στο doomscrolling – Το livestream από τη Φινλανδία που σε κάνει να ξεχνάς κάθε σου πρόβλημα

01.11.2026
«Ο Θεός της Σφαγής»: Η ανατρεπτική κωμωδία που ξεσκεπάζει τα προσωπεία της σύγχρονης κοινωνίας
City Guide

«Ο Θεός της Σφαγής»: Η ανατρεπτική κωμωδία που ξεσκεπάζει τα προσωπεία της σύγχρονης κοινωνίας

30.10.2026
Το πιο γλυκό viral του Halloween – Το ζευγάρι που απέδειξε πως η αγάπη δεν γερνάει ποτέ!
City Guide

Το πιο γλυκό viral του Halloween – Το ζευγάρι που απέδειξε πως η αγάπη δεν γερνάει ποτέ!

30.10.2026
Χάρις Αλεξίου: Πότε κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»
City Guide

Χάρις Αλεξίου: Πότε κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά
City Guide

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

30.10.2026
Μην πιέζεις τον εαυτό σου να τελειώσει ένα βιβλίο που δεν σου αρέσει – Δες γιατί
City Guide

Μην πιέζεις τον εαυτό σου να τελειώσει ένα βιβλίο που δεν σου αρέσει – Δες γιατί

29.10.2026
Το «Thunderstruck» όπως δεν το έχεις ξανακούσει – Το μωρό που «τραγουδά» AC/DC
City Guide

Το «Thunderstruck» όπως δεν το έχεις ξανακούσει – Το μωρό που «τραγουδά» AC/DC

29.10.2026
«Σκοτώνουν οι νεκροί τους ζωντανούς;»: Το διεθνές συμπόσιο αρχαίου δράματος στην Αθήνα
City Guide

«Σκοτώνουν οι νεκροί τους ζωντανούς;»: Το διεθνές συμπόσιο αρχαίου δράματος στην Αθήνα

29.10.2026
«Σκέφτομαι δυνατά»: Ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το νέο διαμάντι του Florian Zeller
City Guide

«Σκέφτομαι δυνατά»: Ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το νέο διαμάντι του Florian Zeller

29.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους