Yolo 29.10.2026

Το «Thunderstruck» όπως δεν το έχεις ξανακούσει – Το μωρό που «τραγουδά» AC/DC

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Ένας πατέρας ηχογράφησε για έναν χρόνο τους ήχους του μωρού του και τους μετέτρεψε σε μια απίθανη διασκευή του «Thunderstruck» των AC/DC
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Matt MacMillan δημιούργησε ένα cover του «Thunderstruck» των AC/DC χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ήχους του ενός έτους γιου του, Ryan.
  • Ο πατέρας κατέγραφε ήχους του μωρού για ένα χρόνο, δημιουργώντας ένα αρχείο για τη μουσική επεξεργασία.
  • Το τελικό βίντεο δείχνει το μωρό να «τραγουδά» το τραγούδι, με κάθε ήχο να αντιστοιχεί στις νότες χωρίς autotune.
  • Ο MacMillan είχε δημιουργήσει παρόμοιο project με την κόρη του, Ella, διασκευάζοντας το «Carol of the Bells».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική παραγωγή συχνά απαιτεί δεξιοτεχνία, υπομονή και μια δόση τρέλας. Όταν όμως αυτή η δημιουργικότητα συνδυάζεται με την αγάπη για την οικογένεια, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πραγματικά μαγικά. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν ο Matt MacMillan, πατέρας και επαγγελματίας μοντέρ βίντεο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τους ήχους του ενός έτους γιου του, Ryan, για να αναδημιουργήσει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ: το «Thunderstruck» των AC/DC.

https://www.instagram.com/mattmacmakesstuff
https://www.instagram.com/mattmacmakesstuff

Η διαδικασία δημιουργίας αυτού του πρωτότυπου cover ξεκίνησε πολύ πριν ακουστεί το τελικό αποτέλεσμα. Για διάστημα ενός ολόκληρου έτους, ο Matt MacMillan κατέγραφε συστηματικά κάθε ήχο, γέλιο, κλάμα ή γουργουρητό του μικρού Ryan. Αυτό το τεράστιο αρχείο ήχου, που αποτελείται από εκατοντάδες μικρά αποσπάσματα, έγινε το υλικό για την εκπληκτική μουσική του μεταμόρφωση.

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Το τελικό βίντεο, που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνει τον μικρό Ryan να «τραγουδά» τους στίχους του «Thunderstruck», με κάθε ήχο του να έχει τοποθετηθεί με ακρίβεια για να αντιστοιχεί στις νότες του πρωτότυπου τραγουδιού. Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι αξιοθαύμαστη, καθώς ο Matt MacMillan κατάφερε να αποδώσει το τραγούδι χωρίς να χρησιμοποιήσει τεχνικές όπως το autotune ή την αλλαγή τονικότητας. Κάθε «νότα» προέρχεται αυθεντικά από τις ηχογραφήσεις του μωρού.

https://www.instagram.com/mattmacmakesstuff
https://www.instagram.com/mattmacmakesstuff

Η δημιουργία του cover δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο Matt MacMillan, δεν γνώριζε αρχικά τις νότες του «Thunderstruck» και δεν διαθέτει μουσική εκπαίδευση. Η προσέγγισή του ήταν να «βγάλει» το τραγούδι παίζοντάς το στο πιάνο και στη συνέχεια να βρει τα αντίστοιχα ηχητικά αποσπάσματα του μωρού του που ταίριαζαν με κάθε νότα. Η οργάνωση των 83 πιο χρήσιμων ηχογραφήσεων ανάλογα με την τονικότητά τους ήταν ένα τιτάνιο έργο που απαιτούσε αμέτρητες ώρες επεξεργασίας.

Αυτό το project δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Matt MacMillan πειραματιζόταν με τις φωνές των παιδιών του για μουσικούς σκοπούς. Πριν από τον Ryan, είχε δημιουργήσει μια παρόμοια, εξίσου εντυπωσιακή, διασκευή του «Carol of the Bells» χρησιμοποιώντας τους ήχους της κόρης του, Ella. Αυτές οι δημιουργίες αναδεικνύουν την αφοσίωση και το ταλέντο του στην τέχνη της μουσικής παραγωγής, προσφέροντας παράλληλα μοναδικά και αξέχαστα δώρα στα παιδιά του.

Η επιτυχία και η απήχηση του «Thunderstruck» από το μωρό Ryan αποτελούν απόδειξη της δύναμης της δημιουργικότητας, της υπομονής και της αγάπης, που μπορούν να μεταμορφώσουν τους πιο απροσδόκητους ήχους σε αληθινά αριστουργήματα.

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Thunderstruck μωρό ΠΑΤΕΡΑΣ
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