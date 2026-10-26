Yolo 26.10.2026

Ο 4χρονος ήθελε να ντυθεί ψυγείο και η μαμά του το πήγε σε άλλο επίπεδο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ένας 4χρονος είχε μια απρόσμενη ιδέα για το Halloween και η μαμά του δημιούργησε μια απίθανη στολή που κλέβει τις εντυπώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ένας 4χρονος ήθελε να ντυθεί ψυγείο για το Halloween.
  • Η μητέρα του δημιούργησε μια εντυπωσιακή στολή ψυγείου με φωτισμό και χάρτινα τρόφιμα.
  • Η κατασκευή της στολής διήρκεσε 80 ώρες και περιλαμβάνει αφαιρούμενα τρόφιμα και λειτουργία νερού/πάγου.
  • Η μητέρα, Christine Denicola, ξεκίνησε επιχείρηση δημιουργίας στολών μετά την επιτυχία της στο διαδίκτυο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι έχεις δει κάθε πιθανή στολή για το Halloween, ένας τετράχρονος από το Νιου Τζέρσεϊ έρχεται να σε διαψεύσει. Ο μικρός Clark ήθελε να ντυθεί ψυγείο και η μητέρα του, Christine Denicola, αποφάσισε να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή κατασκευή με φωτάκια, ράφια και τρόφιμα από χαρτόνι.

https://www.tiktok.com/@thelittlemakerspace
https://www.tiktok.com/@thelittlemakerspace

Η έμπνευση ήρθε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε κατάστημα με είδη κατασκευής, όταν ο Clark ενθουσιάστηκε με ένα έξυπνο ψυγείο που διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη. Για τη μητέρα του, η ιδέα ήταν υπέροχη, αλλά απαιτούσε αρκετή δουλειά. Έτσι, αφιέρωσε περίπου 80 ώρες μέσα σε τρεις εβδομάδες για να δημιουργήσει μια στολή που θα ήταν εντυπωσιακή, αλλά και άνετη για τον γιο της.

Διάβασε επίσης: Γιατί δεν θα δούμε ποτέ μια εξέγερση των ζώων;

Η Christine χρησιμοποίησε κυρίως ανακυκλωμένο χαρτόνι, προσθέτοντας ξύλινη βάση με ρόδες, φωτισμό, ράφια και ένα πάνελ από πλεξιγκλάς. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να αφήσει το ψυγείο άδειο. Έτσι, κατασκεύασε στο χέρι φράουλες, μύρτιλα, αυγά, τυρί και μπρόκολο, δίνοντας προσοχή ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες.

@thelittlemakerspace Truly the most terrifying thing in the fridge for the past few months 💩💩 #cyclospora #lettuce #scary #hallowee #costume ♬ original sound – 🌷


Το πιο εντυπωσιακό; Τα τρόφιμα μπορούν να αφαιρεθούν από τα ράφια, ώστε τα παιδιά να παίζουν μαζί τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μητέρα αποκάλυψε ότι η στολή διαθέτει ακόμη και λειτουργία παροχής νερού και πάγου!

Από τις παιδικές στολές σε μια νέα καριέρα

Η Christine δημιουργεί Halloween costumes για τους 2 γιους της εδώ και 8 χρόνια. Ο Clark, μάλιστα, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις ασυνήθιστες ιδέες, καθώς στο παρελθόν είχε ζητήσει να ντυθεί ένα βρόμικο πόδι και ένα Croc.

Από το 2023, η μητέρα μοιράζεται τις δημιουργίες της στα social media, όπου τα βίντεό της έγιναν viral. Η αυξανόμενη απήχηση την οδήγησε να αναπτύξει την επιχείρησή της, The Little Makerspace, αναλαμβάνοντας εξατομικευμένες κατασκευές και στολές. Πρόσφατα, μάλιστα, εγκατέλειψε τη διευθυντική θέση της στον χώρο της ακαδημαϊκής υγείας, έπειτα από 15 χρόνια, για να αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργική της δουλειά.

https://www.instagram.com/thelittlemakerspace/
https://www.instagram.com/thelittlemakerspace/

Για την ίδια, η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η χαρά των παιδιών της. Και κάπως έτσι, μια αυθόρμητη παιδική επιθυμία αποδεικνύει ότι με λίγη φαντασία, πολύ χαρτόνι και 80 ώρες υπομονής, ακόμη και ένα ψυγείο μπορεί να γίνει η πιο ξεχωριστή στολή του Halloween.

Κεντρική Εικόνα: @thelittlemakerspace

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Halloween στολή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποια είναι τα 5 ζώδια που χαίρονται με το παραμικρό

Ποια είναι τα 5 ζώδια που χαίρονται με το παραμικρό

26.10.2026
Επόμενο
Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

26.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιατί δεν θα δούμε ποτέ μια εξέγερση των ζώων;
City Guide

Γιατί δεν θα δούμε ποτέ μια εξέγερση των ζώων;

23.10.2026
Ποιος τύπος «ενοχλητικού» συναδέλφου είσαι; Το τεστ που θα χαλάσει φιλίες στο γραφείο
City Guide

Ποιος τύπος «ενοχλητικού» συναδέλφου είσαι; Το τεστ που θα χαλάσει φιλίες στο γραφείο

23.10.2026
Ο σκύλος-βοηθός που ξετρελάθηκε με τον Pluto σε κρουαζιέρα της Disney
City Guide

Ο σκύλος-βοηθός που ξετρελάθηκε με τον Pluto σε κρουαζιέρα της Disney

23.10.2026
Το λάθος που κάνεις μια ζωή στη Monopoly – Ο «κανόνας της δημοπρασίας» που αλλάζει τα πάντα
City Guide

Το λάθος που κάνεις μια ζωή στη Monopoly – Ο «κανόνας της δημοπρασίας» που αλλάζει τα πάντα

21.10.2026
Η χαρά ενός αδέσποτου σκύλου τη στιγμή που έσβησε την τούρτα γενεθλίων του δεν περιγράφεται
City Guide

Η χαρά ενός αδέσποτου σκύλου τη στιγμή που έσβησε την τούρτα γενεθλίων του δεν περιγράφεται

21.10.2026
Ο Winnie-the-Pooh γίνεται 100 ετών: Το κουίζ με τις 8 ατάκες που θα δοκιμάσει τη μνήμη σου
City Guide

Ο Winnie-the-Pooh γίνεται 100 ετών: Το κουίζ με τις 8 ατάκες που θα δοκιμάσει τη μνήμη σου

19.10.2026
Η σκυλίτσα που έγινε η μεγαλύτερη θαυμάστρια του εαυτού της – Δες το viral βίντεο
City Guide

Η σκυλίτσα που έγινε η μεγαλύτερη θαυμάστρια του εαυτού της – Δες το viral βίντεο

19.10.2026
Ο πιο υπομονετικός σκύλος του διαδικτύου αποδεικνύει ότι η αγάπη για τα παιχνίδια θέλει θυσίες!
Yolo

Ο πιο υπομονετικός σκύλος του διαδικτύου αποδεικνύει ότι η αγάπη για τα παιχνίδια θέλει θυσίες!

14.10.2026
Πώς θα έμοιαζαν στην πραγματικότητα οι αγαπημένες μας γάτες cartoon
City Guide

Πώς θα έμοιαζαν στην πραγματικότητα οι αγαπημένες μας γάτες cartoon

14.10.2026
Η αλήθεια για τις κόκκινες μάσκες φωτοθεραπείας που κατέκλυσαν το Instagram

Η αλήθεια για τις κόκκινες μάσκες φωτοθεραπείας που κατέκλυσαν το Instagram

4 κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθείς

4 κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθείς

Πώς να επιλέξεις τις ιδανικές κουρτίνες για κάθε χώρο του σπιτιού

Πώς να επιλέξεις τις ιδανικές κουρτίνες για κάθε χώρο του σπιτιού

Οι 4 μεγαλύτερες τάσεις στα φορέματα εμπνευσμένες από τα 60s

Οι 4 μεγαλύτερες τάσεις στα φορέματα εμπνευσμένες από τα 60s

Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Εμπνεύσου από το «varsity bob» της Billie Eilish για την επόμενη αλλαγή στα μαλλιά σου

Εμπνεύσου από το «varsity bob» της Billie Eilish για την επόμενη αλλαγή στα μαλλιά σου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη