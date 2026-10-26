Ο 4χρονος ήθελε να ντυθεί ψυγείο και η μαμά του το πήγε σε άλλο επίπεδο

Ένας 4χρονος είχε μια απρόσμενη ιδέα για το Halloween και η μαμά του δημιούργησε μια απίθανη στολή που κλέβει τις εντυπώσεις

Με μια ματιά Ένας 4χρονος ήθελε να ντυθεί ψυγείο για το Halloween.

Η μητέρα του δημιούργησε μια εντυπωσιακή στολή ψυγείου με φωτισμό και χάρτινα τρόφιμα.

Η κατασκευή της στολής διήρκεσε 80 ώρες και περιλαμβάνει αφαιρούμενα τρόφιμα και λειτουργία νερού/πάγου.

Η μητέρα, Christine Denicola, ξεκίνησε επιχείρηση δημιουργίας στολών μετά την επιτυχία της στο διαδίκτυο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι έχεις δει κάθε πιθανή στολή για το Halloween, ένας τετράχρονος από το Νιου Τζέρσεϊ έρχεται να σε διαψεύσει. Ο μικρός Clark ήθελε να ντυθεί ψυγείο και η μητέρα του, Christine Denicola, αποφάσισε να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή κατασκευή με φωτάκια, ράφια και τρόφιμα από χαρτόνι.

Η έμπνευση ήρθε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε κατάστημα με είδη κατασκευής, όταν ο Clark ενθουσιάστηκε με ένα έξυπνο ψυγείο που διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη. Για τη μητέρα του, η ιδέα ήταν υπέροχη, αλλά απαιτούσε αρκετή δουλειά. Έτσι, αφιέρωσε περίπου 80 ώρες μέσα σε τρεις εβδομάδες για να δημιουργήσει μια στολή που θα ήταν εντυπωσιακή, αλλά και άνετη για τον γιο της.

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Η Christine χρησιμοποίησε κυρίως ανακυκλωμένο χαρτόνι, προσθέτοντας ξύλινη βάση με ρόδες, φωτισμό, ράφια και ένα πάνελ από πλεξιγκλάς. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να αφήσει το ψυγείο άδειο. Έτσι, κατασκεύασε στο χέρι φράουλες, μύρτιλα, αυγά, τυρί και μπρόκολο, δίνοντας προσοχή ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες.



Το πιο εντυπωσιακό; Τα τρόφιμα μπορούν να αφαιρεθούν από τα ράφια, ώστε τα παιδιά να παίζουν μαζί τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μητέρα αποκάλυψε ότι η στολή διαθέτει ακόμη και λειτουργία παροχής νερού και πάγου!

Από τις παιδικές στολές σε μια νέα καριέρα

Η Christine δημιουργεί Halloween costumes για τους 2 γιους της εδώ και 8 χρόνια. Ο Clark, μάλιστα, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις ασυνήθιστες ιδέες, καθώς στο παρελθόν είχε ζητήσει να ντυθεί ένα βρόμικο πόδι και ένα Croc.

Από το 2023, η μητέρα μοιράζεται τις δημιουργίες της στα social media, όπου τα βίντεό της έγιναν viral. Η αυξανόμενη απήχηση την οδήγησε να αναπτύξει την επιχείρησή της, The Little Makerspace, αναλαμβάνοντας εξατομικευμένες κατασκευές και στολές. Πρόσφατα, μάλιστα, εγκατέλειψε τη διευθυντική θέση της στον χώρο της ακαδημαϊκής υγείας, έπειτα από 15 χρόνια, για να αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργική της δουλειά.

Για την ίδια, η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η χαρά των παιδιών της. Και κάπως έτσι, μια αυθόρμητη παιδική επιθυμία αποδεικνύει ότι με λίγη φαντασία, πολύ χαρτόνι και 80 ώρες υπομονής, ακόμη και ένα ψυγείο μπορεί να γίνει η πιο ξεχωριστή στολή του Halloween.

Κεντρική Εικόνα: @thelittlemakerspace

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