Πώς θα έμοιαζαν στην πραγματικότητα οι αγαπημένες μας γάτες cartoon

Με μια ματιά Γάτες cartoon όπως ο Sylvester, ο Garfield και ο Tom μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί με έμπνευση από υπαρκτές φυλές γατών.

Χαρακτηριστικά όπως χρώμα τριχώματος, σχήμα προσώπου και ουράς βοηθούν στην αντιστοίχιση με πραγματικές γάτες.

Ο Sylvester θυμίζει tuxedo cat, η Hello Kitty Japanese Bobtail, ο Garfield πορτοκαλί Persian, ο Tom Russian Blue.

Η Marie παραπέμπει σε Turkish Angora, ο Top Cat σε πορτοκαλί και λευκή tabby, και ο Γάτος Σπιρουνάτος σε British Shorthair. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μεγάλωσες βλέποντας τον Tom να κυνηγάει τον Jerry, τον Garfield να ονειρεύεται ασταμάτητα το επόμενο γεύμα του και τον Sylvester να προσπαθεί να πιάσει το Tweety, τότε μάλλον έχεις συνδέσει μερικά από τα πιο διάσημα γατιά των κινουμένων σχεδίων με πολύ συγκεκριμένες εικόνες. Άλλοτε αστεία, άλλοτε γκρινιάρικα και άλλοτε απίστευτα σκανταλιάρικα, οι γάτες των cartoon έχουν αποκτήσει τη δική τους προσωπικότητα, με χαρακτηριστικά που τις κάνουν να ξεχωρίζουν ακόμη και με μια ματιά. Τι θα γινόταν, όμως, αν αφήναμε για λίγο στην άκρη τα υπερβολικά εκφραστικά μάτια, τις ανθρώπινες αντιδράσεις και τις σχεδιαστικές υπερβολές τους και τις φανταζόμασταν στον πραγματικό κόσμο;

Η αλήθεια είναι πως αρκετοί από αυτούς τους χαρακτήρες μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί με έμπνευση από υπαρκτές φυλές γατών. Το χρώμα του τριχώματος, το σχήμα του προσώπου, τα αυτιά, το μήκος της ουράς και η χαρακτηριστική σιλουέτα τους μπορούν να μας οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες αντιστοιχίες. Ορισμένοι θα μπορούσαν να είναι μακρύτριχες, εντυπωσιακές γάτες με πλούσιο τρίχωμα, ενώ άλλοι θα έμοιαζαν με τις κλασικές γάτες που συναντάμε στις γειτονιές ή στα σπίτια μας. Φυσικά, τα σχέδια των δημιουργών δεν ακολουθούν πάντα πιστά τα χαρακτηριστικά κάποιας συγκεκριμένης φυλής, οπότε σε ορισμένες περιπτώσεις η ομοιότητα είναι περισσότερο θέμα χρωματισμού και συνολικής εμφάνισης παρά απόλυτης ταύτισης.

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Αυτό είναι, άλλωστε, που κάνει το παιχνίδι της αντιστοίχισης τόσο ενδιαφέρον. Ο Sylvester με το ασπρόμαυρο τρίχωμά του, ο Garfield με την πορτοκαλί γούνα και το στρογγυλό πρόσωπο, αλλά και ο Tom με το γκριζογάλανο χρώμα του μοιάζουν να έχουν ήδη τη δική τους θέση στον κόσμο των πραγματικών γατών. Άλλοι χαρακτήρες, όπως η Hello Kitty και η Marie από την ταινία «Οι Αριστόγατες», ξεχωρίζουν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία θυμίζουν συγκεκριμένες φυλές. Και μπορεί στην οθόνη να μιλούν, να περπατούν στα δύο πόδια ή να μπλέκουν σε απίθανες περιπέτειες, όμως στην πραγματικότητα θα είχαν τη συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις συνήθειες των γατών που γνωρίζουμε.

Από την άλλη, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός στις φυλές των γατών για να αναγνωρίσεις τις ομοιότητες. Αρκεί να παρατηρήσεις λίγο πιο προσεκτικά τις λεπτομέρειες που κάνουν κάθε cartoon γάτα μοναδική. Το στρογγυλό κεφάλι, τα μυτερά αυτιά, η πυκνή ουρά ή ένας ιδιαίτερος συνδυασμός χρωμάτων μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα ενός χαρακτήρα όταν τον μεταφέρουμε νοερά στον πραγματικό κόσμο. Αν, λοιπόν, αναρωτήθηκες ποτέ πώς θα έμοιαζαν οι αγαπημένες σου γάτες των κινουμένων σχεδίων αν υπήρχαν στ’ αλήθεια, οι παρακάτω αντιστοιχίες δίνουν μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαν να είναι.

1. Sylvester – Tuxedo cat

Ο Sylvester, ο αιώνιος διώκτης του Tweety, ξεχωρίζει για το ασπρόμαυρο τρίχωμά του, που θυμίζει τις λεγόμενες tuxedo cats. Δεν πρόκειται για συγκεκριμένη φυλή, αλλά για έναν χαρακτηριστικό χρωματισμό που μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές διαφορετικές γάτες. Το λευκό στο στήθος και στο πρόσωπο, σε συνδυασμό με το μαύρο τρίχωμα, θα μπορούσε να δώσει στον Sylvester μια απολύτως ρεαλιστική εμφάνιση.

2. Hello Kitty – Japanese Bobtail

Η Hello Kitty θα μπορούσε να θυμίζει μια λευκή Japanese Bobtail, φυλή που ξεχωρίζει για την κοντή, χαρακτηριστική ουρά της. Το λευκό τρίχωμα και η απλή, στρογγυλεμένη σιλουέτα της ταιριάζουν με την εικόνα της διάσημης ηρωίδας, αν και ο σχεδιασμός της δεν αποτυπώνει με ακρίβεια όλα τα ανατομικά χαρακτηριστικά της φυλής.

3. Garfield – Orange Persian cat

Με το πορτοκαλί τρίχωμα, το πλατύ πρόσωπο και τη στρογγυλή σιλουέτα του, ο Garfield θα μπορούσε να θυμίζει μια πορτοκαλί Persian cat. Οι Persian έχουν συχνά πλούσιο τρίχωμα και πιο επίπεδο πρόσωπο, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με την υπερβολικά χαριτωμένη εμφάνιση του διάσημου γάτου. Βέβαια, η αγάπη του για το φαγητό και τον ύπνο είναι καθαρά δικό του χαρακτηριστικό.

4.Tom – Russian Blue

Ο Tom από το «Tom and Jerry» έχει γκριζογάλανο τρίχωμα και μια κομψή, σχετικά λεπτή σιλουέτα, στοιχεία που θυμίζουν τη Russian Blue. Η συγκεκριμένη φυλή έχει κοντό, πυκνό τρίχωμα σε χαρακτηριστική μπλε-γκρι απόχρωση και έντονα πράσινα μάτια. Αν και ο Tom έχει πιο καρτουνίστικες αναλογίες, θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί κανείς μια γάτα με παρόμοια εμφάνιση.

5. Marie – Turkish Angora

Η Marie από τις «Αριστόγατες» έχει λευκό, αφράτο τρίχωμα, λεπτεπίλεπτα χαρακτηριστικά και μια μακριά ουρά που παραπέμπει στην Turkish Angora. Πρόκειται για μια κομψή φυλή με μεταξένιο τρίχωμα και αθλητική σωματοδομή. Το ροζ φιογκάκι της, φυσικά, παραμένει το στοιχείο που ολοκληρώνει την χαρακτηριστική της εμφάνιση.

6. Top Cat – Orange and White Tabby

Ο Top Cat, ο πονηρός αρχηγός της παρέας, θα μπορούσε να θυμίζει μια πορτοκαλί και λευκή tabby cat. Ο όρος tabby περιγράφει ένα μοτίβο τριχώματος με ραβδώσεις ή άλλες χαρακτηριστικές σημάνσεις και όχι μια ξεχωριστή φυλή. Ο συνδυασμός του πορτοκαλί με το λευκό θα ταίριαζε στην εικόνα του, ενώ η σκανταλιάρικη προσωπικότητά του θα παρέμενε το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του.

7. Γάτος Σπιρουνάτος – British Shorthair

Ο Γάτος Σπιρουνάτος από το σύμπαν του «Shrek» θα μπορούσε να θυμίζει μια πορτοκαλί British Shorthair. Η φυλή έχει στρογγυλό κεφάλι, γεμάτα μάγουλα και στιβαρό σώμα, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τη συμπαγή εμφάνιση του ήρωα. Τα μεγάλα, εκφραστικά μάτια του και το βλέμμα που χρησιμοποιεί για να κερδίζει τους πάντες, ωστόσο, ανήκουν αποκλειστικά στη δική του καρτουνίστικη γοητεία.

Στο τέλος, οι αγαπημένες γάτες των κινουμένων σχεδίων αποδεικνύουν πως μερικές φορές αρκούν λίγα χαρακτηριστικά για να δημιουργηθεί ένας χαρακτήρας που μένει αξέχαστος. Μια συγκεκριμένη απόχρωση τριχώματος, ένα στρογγυλό πρόσωπο ή μια χαρακτηριστική ουρά μπορούν να μας θυμίσουν γάτες που συναντάμε στην καθημερινότητά μας, ακόμη κι αν οι αναλογίες τους έχουν σχεδιαστεί με αρκετή δόση φαντασίας. Και μπορεί ο πραγματικός Garfield να μην τρώει λαζάνια με την ίδια εμμονή ή ο Tom να μη στήνει περίπλοκες παγίδες για τον Jerry, όμως το να φανταζόμαστε πώς θα έμοιαζαν στον πραγματικό κόσμο είναι ένας ακόμη τρόπος να δούμε τους αγαπημένους μας χαρακτήρες με διαφορετική ματιά.

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