Μουσική 14.10.2026

Ο Kanye West διεκδικεί το άλμπουμ της χρονιάς στα Grammy 2027 με το «BULLY (DELUXE)»

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Ο Ye καταθέτει το «BULLY (DELUXE)» για το άλμπουμ της χρονιάς και διεκδικεί μια μεγάλη διάκριση στα Grammy 2027
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Kanye West (Ye) διεκδικεί το άλμπουμ «BULLY (DELUXE)» για το Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy 2027.
  • Το άλμπουμ έχει επίσης κατατεθεί για την κατηγορία Καλύτερου Rap Άλμπουμ και άλλες τεχνικές κατηγορίες.
  • Τραγούδια από το άλμπουμ, όπως το «FATHER» και το «I CAN’T WAIT», διεκδικούν διακρίσεις σε διάφορες κατηγορίες.
  • Ο Ye, με 24 Grammy, επιδιώκει να κερδίσει για πρώτη φορά το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς.
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Ο Kanye West, γνωστός πλέον και ως Ye, επιχειρεί να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο των Grammy, καταθέτοντας συμμετοχές για τη διοργάνωση του 2027 σε ορισμένες από τις σημαντικότερες κατηγορίες των μουσικών βραβείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το «BULLY (DELUXE)», το οποίο διεκδικεί μια θέση τόσο στην κατηγορία του «Καλύτερου Rap Άλμπουμ» όσο και σε εκείνη του «Άλμπουμ της Χρονιάς». Παράλληλα, τέσσερα τραγούδια από το πρότζεκτ έχουν κατατεθεί προς εξέταση σε κατηγορίες που καλύπτουν τη σύνθεση, την ερμηνεία και την παραγωγή, δίνοντας στον καλλιτέχνη τη δυνατότητα να διεκδικήσει αναγνώριση σε διαφορετικά πεδία της μουσικής βιομηχανίας.

Καλλιτέχνης με γκρι μαλλιά και γένια, φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι και ένα διακοσμημένο σακάκι, με κάμερες στο παρασκήνιο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι συμμετοχές του Ye αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν περιορίζονται στις rap κατηγορίες. Το «FATHER», η συνεργασία του με τον Travis Scott, βρίσκεται ανάμεσα στα τραγούδια που έχουν κατατεθεί για σημαντικές διακρίσεις, ενώ το «I CAN’T WAIT», με τη συμμετοχή της Lauryn Hill, διεκδικεί εξέταση στην κατηγορία της Καλύτερης Μελωδικής Rap Ερμηνείας. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν οι συμμετοχές αυτές θα μετατραπούν τελικά σε υποψηφιότητες και αν ο Kanye West θα καταφέρει να διεκδικήσει το βραβείο που εξακολουθεί να του λείπει από τη συλλογή του: εκείνο του Άλμπουμ της Χρονιάς.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το HotNewHipHop, επικαλούμενο ανάρτηση του NFR Podcast, το «BULLY (DELUXE)» έχει κατατεθεί για εξέταση στις κατηγορίες του «Καλύτερου Rap Άλμπουμ» και του «Άλμπουμ της Χρονιάς». Το άλμπουμ διεκδικεί, επίσης, εξέταση για το Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ και το Καλύτερα Ηχογραφημένο Άλμπουμ, εκτός κλασικής μουσικής. Η παρουσία του έργου σε τόσο διαφορετικές κατηγορίες δείχνει ότι η διεκδίκηση δεν αφορά αποκλειστικά το μουσικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες πτυχές της συνολικής παραγωγής. Για τον Ye, η κατηγορία του Άλμπουμ της Χρονιάς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της διοργάνωσης.

Ο Kanye West σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ In Whose Name που γυρίστηκε με iPhone.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «BULLY» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026, ενώ η deluxe έκδοση ακολούθησε τον Ιούνιο. Η κυκλοφορία του εντάχθηκε σε μια πιο παραδοσιακή στρατηγική παρουσίασης άλμπουμ, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης είχε συνδεθεί με πιο ασυνήθιστες κυκλοφορίες και διαφορετικές εκδοχές της μουσικής του. Ιδιαίτερη θέση στις υποβολές για τα Grammy 2027 έχουν οι συνεργασίες που περιλαμβάνονται στο «BULLY (DELUXE)». Το «FATHER», με τη συμμετοχή του Travis Scott, έχει κατατεθεί προς εξέταση για τρεις σημαντικές κατηγορίες: Καλύτερο Rap Τραγούδι, Τραγούδι της Χρονιάς και Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν διαφορετικές πτυχές ενός τραγουδιού. Το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς εστιάζει κυρίως στη σύνθεση και στη στιχουργική δημιουργία, ενώ εκείνο της Ηχογράφησης της Χρονιάς αναγνωρίζει τη συνολική ηχογραφημένη εκτέλεση και την παραγωγή της. Επομένως, η συμμετοχή του «FATHER» σε αυτές τις κατηγορίες σημαίνει ότι το κομμάτι θα μπορούσε να αξιολογηθεί από διαφορετικές πλευρές, εφόσον περάσει τη διαδικασία επιλεξιμότητας.

Ο Kanye West σε φωτογραφία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή τις δηλώσεις του για τη διάγνωση αυτισμού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη λίστα βρίσκεται και το «I CAN’T WAIT», στο οποίο συμμετέχει η Lauryn Hill. Το τραγούδι έχει κατατεθεί για την κατηγορία της «Καλύτερης Μελωδικής Rap Ερμηνείας», ενώ το «ALL THE LOVE», με τη συμμετοχή του André Troutman, διεκδικεί εξέταση στην κατηγορία της «Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα». Τέλος, το «KING», το οποίο ανοίγει το «BULLY», έχει κατατεθεί για την κατηγορία της «Καλύτερης Rap Ερμηνείας». Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετοχές του Ye καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από την ερμηνεία και τη σύνθεση μέχρι την ηχογράφηση και την ολοκληρωμένη παραγωγή ενός άλμπουμ.

Ο Kanye West έχει κατακτήσει 24 βραβεία Grammy μέσα από 76 υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα. Παρά τη μακρά παρουσία του στη διοργάνωση και τις διακρίσεις του, το βραβείο του «Άλμπουμ της Χρονιάς» παραμένει εκτός της συλλογής του.

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