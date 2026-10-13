Μουσικά Νέα 13.10.2026

ADÉLA: Η ανατροπή στο Billboard Hot 100 που έφερε το «Nicole Kidman» στο top 10

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Το «Nicole Kidman» ανέβηκε στο Νο. 9 του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στην ADÉLA την πρώτη της είσοδο στο top 10
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Nicole Kidman» της ADÉLA εισήλθε στο top 10 του Billboard Hot 100, φτάνοντας στο Νο. 9.
  • Το τραγούδι «Ain’t in LA» της ADÉLA παραμένει στο top 30 του Billboard Hot 100.
  • Το ντεμπούτο άλμπουμ της ADÉLA, «PRIMA», έκανε είσοδο στο Νο. 4 του Billboard 200.
  • Η ADÉLA έχει πλέον δύο τραγούδια που βρίσκονται στα σημαντικά μουσικά charts των ΗΠΑ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ADÉLA ανεβαίνει δυναμικά στην pop σκηνή και το Billboard Hot 100 επιβεβαιώνει την επιτυχία της. Το τραγούδι της «Nicole Kidman» έφτασε στο Νο. 9 του αμερικανικού chart, χαρίζοντάς της την πρώτη της είσοδο στην πολυπόθητη δεκάδα. Η πορεία της, όμως, δεν σταματά εκεί: το «Ain’t in LA» παραμένει στο top 30, ενώ το ντεμπούτο άλμπουμ της, «PRIMA», έχει ήδη καταγράψει μια εντυπωσιακή επίδοση, κάνοντας ντεμπούτο στο Νο. 4 του Billboard 200. Έτσι, η ADÉLA βλέπει περισσότερα από ένα τραγούδια της να κερδίζουν την προσοχή του κοινού και να ενισχύουν τη θέση της στη μουσική βιομηχανία.

https://www.instagram.com/adelajergova/
https://www.instagram.com/adelajergova/

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Billboard στο Instagram, το οποίο επιβεβαίωσε ότι η ADÉLA βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να μπουν στο top 10 του Billboard Hot 100. Το «Nicole Kidman», που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο chart τον Σεπτέμβριο, ανέβηκε αυτή την εβδομάδα στο Νο. 9, χαρίζοντας στην τραγουδίστρια μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση.
Για να καταλάβεις τη σημασία αυτής της εξέλιξης, το Billboard Hot 100 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά charts στις ΗΠΑ, καθώς καταγράφει τα τραγούδια που σημειώνουν τη μεγαλύτερη απήχηση στην αμερικανική αγορά.

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Μια θέση στην πρώτη δεκάδα είναι, επομένως, ένα σημαντικό ορόσημο για κάθε καλλιτέχνη, ειδικά όταν πρόκειται για την πρώτη του είσοδο στη συγκεκριμένη κατάταξη. Στην περίπτωση της ADÉLA, η άνοδος του «Nicole Kidman» στο Νο. 9 δείχνει ότι το τραγούδι συνεχίζει να κερδίζει έδαφος μετά το ντεμπούτο του στο chart. Και το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη θέση του, αλλά και στο γεγονός ότι η τραγουδίστρια έχει πλέον περισσότερα από ένα κομμάτια που καταγράφουν παρουσία στα charts.

https://www.instagram.com/adelajergova
https://www.instagram.com/adelajergova

Την ίδια στιγμή, το «Ain’t in LA» συνεχίζει τη δική του πορεία στο Billboard Hot 100, παραμένοντας μέσα στην πρώτη τριαντάδα. Το τραγούδι έκανε επίσης το ντεμπούτο του στο chart τον προηγούμενο μήνα και έφτασε μέχρι το Νο. 27, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στο top 30. Αυτό σημαίνει ότι η ADÉLA δεν έχει αυτή τη στιγμή μόνο ένα τραγούδι που τραβά την προσοχή, αλλά δύο κομμάτια που έχουν καταφέρει να βρουν θέση σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά charts των ΗΠΑ. Για έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται στην αρχή της δισκογραφικής του διαδρομής, η παρουσία δύο τραγουδιών στην ίδια κατάταξη αποτελεί μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν, λοιπόν, θέλεις να παρακολουθείς τα ονόματα που αρχίζουν να ξεχωρίζουν στη σύγχρονη pop, η ADÉLA είναι μία από τις περιπτώσεις που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το «Nicole Kidman» θα καταφέρει να ανέβει ακόμη ψηλότερα και αν το «Ain’t in LA» θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Και τα καλά νέα δεν σταματούν στα singles. Τα δύο τραγούδια περιλαμβάνονται στο πρώτο άλμπουμ της ADÉLA, με τίτλο «PRIMA», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 4 του Billboard 200 τον προηγούμενο μήνα. Το Billboard 200 καταγράφει τα δημοφιλέστερα άλμπουμ στις ΗΠΑ, επομένως η είσοδος του «PRIMA» στην τέταρτη θέση προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο στην πορεία της τραγουδίστριας. Το γεγονός ότι το άλμπουμ κατάφερε να βρεθεί τόσο ψηλά, ενώ δύο από τα τραγούδια του έχουν παρουσία στο Billboard Hot 100, δημιουργεί μια συνολικά ενδιαφέρουσα εικόνα για την απήχησή του. Αντί να στηρίζεται αποκλειστικά σε μία επιτυχία, το «PRIMA» συνδέεται ήδη με δύο singles που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στα charts. Το «Nicole Kidman» βρίσκεται πλέον στο Νο. 9, ενώ το «Ain’t in LA» διατηρείται στο top 30. Πρόκειται για μια πορεία που αξίζει να παρακολουθήσεις, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η δυναμική των τραγουδιών θα συνεχιστεί.

Η είσοδος στο top 10 του Billboard Hot 100 αποτελεί το πιο πρόσφατο σημαντικό ορόσημο για την ADÉLA, η οποία βλέπει το «Nicole Kidman» να ανεβαίνει στο Νο. 9 και το «Ain’t in LA» να παραμένει στην πρώτη τριαντάδα. Παράλληλα, το ντεμπούτο άλμπουμ της, «PRIMA», έχει ήδη καταγράψει μια αξιοσημείωτη επίδοση στο Billboard 200, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση κατά την πρώτη εβδομάδα παρουσίας του. Προς το παρόν, αυτά είναι τα δεδομένα που κάνουν την πορεία της να ξεχωρίζει. Χωρίς να χρειάζεται να βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα για το τι ακολουθεί, μπορείς να κρατήσεις το όνομά της και να δεις αν η επιτυχία του «Nicole Kidman» θα μεταφραστεί σε ακόμη υψηλότερη θέση στο chart.

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ADÉLA Billboard Hot 100
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