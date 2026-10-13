Drake: Ο απόλυτος κυρίαρχος των charts σαρώνει την κορυφή του US Apple Music

Η εκρηκτική συνεργασία του Καναδού σταρ με τον Don Toliver κατάφερε να εκτοξευθεί άμεσα στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού

Με μια ματιά Ο Drake κυριαρχεί στο US Apple Music, κατακτώντας την κορυφή σε τραγούδια και άλμπουμ.

Το single «Solar Eclipse» με τον Don Toliver βρίσκεται στο Νο. 1 των τραγουδιών.

Το άλμπουμ «HABIBTI (FOMO)» του Drake κατακτά την πρώτη θέση στα άλμπουμ.

Η επιτυχία του Drake επιβεβαιώνει τη δυναμική του στις streaming πλατφόρμες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι η μουσική βιομηχανία χρειαζόταν χρόνο για να ανακηρύξει τον επόμενο αδιαμφισβήτητο βασιλιά των streaming charts, ο Drake ήρθε να σου υπενθυμίσει με τον πιο εκτονωτικό τρόπο ποιος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο Καναδός superstar καταλαμβάνει για ακόμα μία φορά την απόλυτη κορυφή, αποδεικνύοντας πως κάθε νέα του κυκλοφορία μετατρέπεται αυτόματα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η αμερικανική πλατφόρμα του Apple Music υποκλίνεται στη δυναμική του, καθώς καταφέρνει να διατηρεί ταυτόχρονα την πρώτη θέση τόσο στα τραγούδια όσο και στα άλμπουμ.

Στην κορυφή του chart των τραγουδιών βρίσκεται το εκρηκτικό single με τίτλο «Solar Eclipse», στο οποίο συνεργάζεται με τον ατμοσφαιρικό Don Toliver. Ο συνδυασμός των δύο καλλιτεχνών αποδείχθηκε η απόλυτη συνταγή επιτυχίας, καθώς το κομμάτι κατάφερε να σκαρφαλώσει στο No. 1 μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία του. Ο μοναδικός ρυθμός και η παραγωγή του έχουν καθηλώσει το κοινό, καθιστώντας το το πιο δημοφιλές track της περιόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Την ίδια στιγμή, η απόλυτη κυριαρχία του Drake ολοκληρώνεται στο chart των άλμπουμ, όπου το «HABIBTI (FOMO)» βρίσκεται σταθερά στο No. 1. Η νέα αυτή δουλειά έχει κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα του καλλιτέχνη παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ιστορική διπλή πρωτιά που συζητούν όλοι στη μουσική βιομηχανία, συνέχισε να διαβάζεις.

Η εκρηκτική συνέργεια με τον Don Toliver στο «Solar Eclipse»

Η χημεία ανάμεσα στον Drake και τον Don Toliver αποδείχθηκε το μυστικό όπλο που εκτόξευσε το «Solar Eclipse» στην πρώτη θέση των αμερικανικών επιλογών. Οι ξεχωριστές ερμηνείες των δύο καλλιτεχνών δημιουργούν μια μοναδική ηχητική εμπειρία, η οποία έγινε αμέσως viral στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η τεράστια απήχηση του τραγουδιού επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του Drake να επιλέγει τους ιδανικούς συνεργάτες για να δημιουργεί διαχρονικά hits.

Το άλμπουμ «HABIBTI (FOMO)» στην απόλυτη κορυφή

Το άλμπουμ «HABIBTI (FOMO)» κατάφερε να κατακτήσει το No. 1 της κατηγορίας των albums στο US Apple Music, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από το κοινό. Η δουλειά αυτή αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του ήχου του, συνδυάζοντας την κλασική hip-hop αισθητική του με σύγχρονα R&B στοιχεία. Η ταυτόχρονη παρουσία στην πρώτη θέση τραγουδιών και άλμπουμ εδραιώνει τη θέση του ως έναν από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες της εποχής μας.

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