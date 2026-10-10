Ποιοι έχουν τα περισσότερα Νο1 στο Billboard – Τα ονόματα που έχουν γράψει ιστορία στα charts

Ποιοι έχουν κατακτήσει τις περισσότερες κορυφές στο Billboard 200 και το Hot 100 και ποια ονόματα βρίσκονται στην κορυφή της ιστορικής λίστας

Με μια ματιά Οι The Beatles κατέχουν την πρώτη θέση με 39 κορυφαίες θέσεις στα charts του Billboard.

Η Taylor Swift είναι η solo καλλιτέχνης με τις περισσότερες Νο.1 επιτυχίες, έχοντας 31 συνολικά.

Ο Drake βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 29 συνδυαστικές Νο.1 επιτυχίες, 15 στο Billboard 200 και 14 στο Hot 100.

Η Mariah Carey έχει 25 Νο.1 επιτυχίες, με τις 19 στο Hot 100 να είναι το υψηλότερο νούμερο για solo καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κατάκτηση της κορυφής του Billboard 200 με ένα άλμπουμ ή του Billboard Hot 100 με ένα τραγούδι αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για κάθε καλλιτέχνη. Όταν όμως ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να κυριαρχήσει και στα δύο charts, αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη απήχηση, ικανή να μεταφραστεί τόσο σε εμπορική επιτυχία όσο και σε επιδραστικά singles.

The Beatles: Η αδιαμφισβήτητη κυριαρχία

Στην κορυφή της λίστας, με συνολικά 39 κορυφαίες θέσεις (20 στο Hot 100 και 19 στο Billboard 200), βρίσκονται οι The Beatles. Το θρυλικό συγκρότημα από τη Λίβερπουλ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην κορυφή τον Φεβρουάριο του 1964 με το τραγούδι «I Want To Hold Your Hand» και το άλμπουμ Meet the Beatles. Η εντυπωσιακή τους πορεία στα charts συνεχίστηκε, με το άλμπουμ 1 να φτάνει στην κορυφή το 2000-01.

Διάβασε επίσης: H Taylor Swift κατακτά για 14η φορά το Billboard Hot 100 γράφοντας ξανά ιστορία

Taylor Swift: Η σύγχρονη βασίλισσα των charts

Μεταξύ των solo καλλιτεχνών, η Taylor Swift ξεχωρίζει, έχοντας συγκεντρώσει 31 Νο.1 επιτυχίες, εκ των οποίων 16 στο Hot 100 και 15 στο Billboard 200. Η πιο πρόσφατη προσθήκη στην εντυπωσιακή της συγκομιδή περιλαμβάνει το άλμπουμ The Life of a Showgirl και το τραγούδι «Patient Zero». Η Swift είναι η μοναδική γυναίκα, και ένας από τους μόλις τρεις συνολικά καλλιτέχνες (μαζί με τους The Beatles και τον Drake) που έχουν διψήφιο αριθμό Νο.1 επιτυχιών και στα δύο charts.

Drake: Ο βασιλιάς του hip-hop

Ο Drake ακολουθεί στενά, με 29 συνδυαστικές Νο.1 επιτυχίες: 15 στο Billboard 200 και 14 στο Hot 100. Πρόσφατες επιτυχίες του, όπως το άλμπουμ ICEMAN και το τραγούδι «Janice STFU», συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης του. Η επιτυχία του Drake στα charts αποτελεί απόδειξη της διαρκούς του επιρροής στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2026: Σάρωσαν Madonna και Taylor Swift – Αναλυτικά όλοι οι νικητές της βραδιάς

Mariah Carey και Madonna: Διαχρονικές επιτυχίες

Η Mariah Carey έχει καταγράψει 25 Νο.1 επιτυχίες, με 19 στο Hot 100 (το υψηλότερο νούμερο για solo καλλιτέχνη) και 6 στο Billboard 200. Η Madonna, από την πλευρά της, έχει συγκεντρώσει 22 Νο.1 επιτυχίες, 12 στο Hot 100 και 10 στο Billboard 200. Με το άλμπουμ Confessions II, η Madonna έγινε μόλις η τέταρτη καλλιτέχνης που φτάνει τις 10 ή περισσότερες κορυφαίες θέσεις και στα δύο charts.

Άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες

Στην πεντάδα βρίσκονται επίσης οι Michael Jackson με 19 συνδυαστικές Νο.1 επιτυχίες, ο Jay-Z με 18, ενώ οι Janet Jackson, Paul McCartney/Wings και Elvis Presley ακολουθούν με 17 επιτυχίες ο καθένας. Οι The Rolling Stones συμπληρώνουν τη λίστα με 17 Νο.1 επιτυχίες.

Διάβασε επίσης: