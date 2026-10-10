Μουσικά Νέα 10.10.2026

Ποιοι έχουν τα περισσότερα Νο1 στο Billboard – Τα ονόματα που έχουν γράψει ιστορία στα charts

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ποιοι έχουν κατακτήσει τις περισσότερες κορυφές στο Billboard 200 και το Hot 100 και ποια ονόματα βρίσκονται στην κορυφή της ιστορικής λίστας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι The Beatles κατέχουν την πρώτη θέση με 39 κορυφαίες θέσεις στα charts του Billboard.
  • Η Taylor Swift είναι η solo καλλιτέχνης με τις περισσότερες Νο.1 επιτυχίες, έχοντας 31 συνολικά.
  • Ο Drake βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 29 συνδυαστικές Νο.1 επιτυχίες, 15 στο Billboard 200 και 14 στο Hot 100.
  • Η Mariah Carey έχει 25 Νο.1 επιτυχίες, με τις 19 στο Hot 100 να είναι το υψηλότερο νούμερο για solo καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κατάκτηση της κορυφής του Billboard 200 με ένα άλμπουμ ή του Billboard Hot 100 με ένα τραγούδι αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για κάθε καλλιτέχνη. Όταν όμως ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να κυριαρχήσει και στα δύο charts, αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη απήχηση, ικανή να μεταφραστεί τόσο σε εμπορική επιτυχία όσο και σε επιδραστικά singles. 

beatles
https://www.instagram.com/thebeatles/

The Beatles: Η αδιαμφισβήτητη κυριαρχία

Στην κορυφή της λίστας, με συνολικά 39 κορυφαίες θέσεις (20 στο Hot 100 και 19 στο Billboard 200), βρίσκονται οι The Beatles. Το θρυλικό συγκρότημα από τη Λίβερπουλ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην κορυφή τον Φεβρουάριο του 1964 με το τραγούδι «I Want To Hold Your Hand» και το άλμπουμ Meet the Beatles. Η εντυπωσιακή τους πορεία στα charts συνεχίστηκε, με το άλμπουμ 1 να φτάνει στην κορυφή το 2000-01.

Διάβασε επίσης: H Taylor Swift κατακτά για 14η φορά το Billboard Hot 100 γράφοντας ξανά ιστορία

Taylor Swift: Η σύγχρονη βασίλισσα των charts

Μεταξύ των solo καλλιτεχνών, η Taylor Swift ξεχωρίζει, έχοντας συγκεντρώσει 31 Νο.1 επιτυχίες, εκ των οποίων 16 στο Hot 100 και 15 στο Billboard 200. Η πιο πρόσφατη προσθήκη στην εντυπωσιακή της συγκομιδή περιλαμβάνει το άλμπουμ The Life of a Showgirl και το τραγούδι «Patient Zero». Η Swift είναι η μοναδική γυναίκα, και ένας από τους μόλις τρεις συνολικά καλλιτέχνες (μαζί με τους The Beatles και τον Drake) που έχουν διψήφιο αριθμό Νο.1 επιτυχιών και στα δύο charts.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/champagnepapi/
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Drake: Ο βασιλιάς του hip-hop

Ο Drake ακολουθεί στενά, με 29 συνδυαστικές Νο.1 επιτυχίες: 15 στο Billboard 200 και 14 στο Hot 100. Πρόσφατες επιτυχίες του, όπως το άλμπουμ ICEMAN και το τραγούδι «Janice STFU», συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης του. Η επιτυχία του Drake στα charts αποτελεί απόδειξη της διαρκούς του επιρροής στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2026: Σάρωσαν Madonna και Taylor Swift – Αναλυτικά όλοι οι νικητές της βραδιάς

Mariah Carey και Madonna: Διαχρονικές επιτυχίες

Η Mariah Carey έχει καταγράψει 25 Νο.1 επιτυχίες, με 19 στο Hot 100 (το υψηλότερο νούμερο για solo καλλιτέχνη) και 6 στο Billboard 200. Η Madonna, από την πλευρά της, έχει συγκεντρώσει 22 Νο.1 επιτυχίες, 12 στο Hot 100 και 10 στο Billboard 200. Με το άλμπουμ Confessions II, η Madonna έγινε μόλις η τέταρτη καλλιτέχνης που φτάνει τις 10 ή περισσότερες κορυφαίες θέσεις και στα δύο charts.

Η Mariah Carey γιορτάζει τα 25 χρόνια του Glitter με εντυπωσιακή εμφάνιση και κοσμήματα εκατομμυρίων.
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Η Madonna με κόκκινο φούτερ και γάντια, ετοιμάζεται για το opening των VMAs 2026.
https://www.instagram.com/madonna/

Άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες

Στην πεντάδα βρίσκονται επίσης οι Michael Jackson με 19 συνδυαστικές Νο.1 επιτυχίες, ο Jay-Z με 18, ενώ οι Janet Jackson, Paul McCartney/Wings και Elvis Presley ακολουθούν με 17 επιτυχίες ο καθένας. Οι The Rolling Stones συμπληρώνουν τη λίστα με 17 Νο.1 επιτυχίες.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Billboard 200 Billboard Hot 100
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

10.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Από τη Hannah Montana στο «Miley»: 6 στιγμές που καθόρισαν την καριέρα της Miley Cyrus
Μουσικά Νέα

Από τη Hannah Montana στο «Miley»: 6 στιγμές που καθόρισαν την καριέρα της Miley Cyrus

10.10.2026
A$AP Rocky: Σε 2 μέρες η Αθήνα θα ζήσει το απόλυτο hip hop moment!
Μουσικά Νέα

A$AP Rocky: Σε 2 μέρες η Αθήνα θα ζήσει το απόλυτο hip hop moment!

09.10.2026
«Έρωτας Μικρός»: Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει με νέο τραγούδι
Μουσικά Νέα

«Έρωτας Μικρός»: Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει με νέο τραγούδι

09.10.2026
Madonna: Το «Confessions II» κερδίζει έδαφος για το κορυφαίο βραβείο των Grammy – Ποιοι είναι οι αντίπαλοί της
Μουσικά Νέα

Madonna: Το «Confessions II» κερδίζει έδαφος για το κορυφαίο βραβείο των Grammy – Ποιοι είναι οι αντίπαλοί της

09.10.2026
Η Alanis Morissette ετοιμάζει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ – Τι αποκάλυψε για τα νέα τραγούδια της
Μουσικά Νέα

Η Alanis Morissette ετοιμάζει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ – Τι αποκάλυψε για τα νέα τραγούδια της

09.10.2026
Οι JENNIE και The Weeknd έγραψαν ιστορία με την πρώτη live εκτέλεση του «One of the girls»
Μουσικά Νέα

Οι JENNIE και The Weeknd έγραψαν ιστορία με την πρώτη live εκτέλεση του «One of the girls»

09.10.2026
The Neighbourhood: Σχεδόν sold out η πρώτη τους συναυλία στο Release Athens 2027
Μουσικά Νέα

The Neighbourhood: Σχεδόν sold out η πρώτη τους συναυλία στο Release Athens 2027

09.10.2026
«Ήσουν πάντα ο άνθρωπος που φοβόμουν»: Ο Harry Styles μίλησε στον Thom Yorke χωρίς φίλτρα
Μουσικά Νέα

«Ήσουν πάντα ο άνθρωπος που φοβόμουν»: Ο Harry Styles μίλησε στον Thom Yorke χωρίς φίλτρα

09.10.2026
Χάρις Αλεξίου: Το «Reworks» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο
Μουσικά Νέα

Χάρις Αλεξίου: Το «Reworks» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο

09.10.2026
Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

Γιατί το τραγούδι με άλλους είναι το απόλυτο φυσικό αντικαταθλιπτικό;

Γιατί το τραγούδι με άλλους είναι το απόλυτο φυσικό αντικαταθλιπτικό;

Το σωστό χαλί μπορεί να μεταμορφώσει το υπνοδωμάτιό σου – Δες τι να επιλέξεις

Το σωστό χαλί μπορεί να μεταμορφώσει το υπνοδωμάτιό σου – Δες τι να επιλέξεις

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια