Μουσικά Νέα 09.10.2026

A$AP Rocky: Σε 2 μέρες η Αθήνα θα ζήσει το απόλυτο hip hop moment!

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Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο A$AP Rocky ανεβαίνει στη σκηνή του Telekom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, και εμείς μετράμε αντίστροφα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο A$AP Rocky θα εμφανιστεί στην Αθήνα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
  • Η συναυλία πραγματοποιείται στο Telekom Center Athens, στο ΟΑΚΑ.
  • Η εμφάνιση εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Don’t Be Dumb World Tour».
  • Ο καλλιτέχνης θεωρείται επιδραστικός στη σύγχρονη hip hop και pop culture.
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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και η μεγάλη στιγμή είναι επιτέλους εδώ! Σε μόλις 2 μέρες, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο A$AP Rocky έρχεται στην Αθήνα για ένα live που περιμένουμε με τεράστια ανυπομονησία. Το «Don’t Be Dumb World Tour» κάνει στάση στο Telekom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, και η ελληνική πρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχτεί έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip hop σκηνής.

Ο A$AP Rocky με επίσημο κοστούμι, παπιγιόν και ροζ σακάκι.
https://www.instagram.com/asaprocky/

Ναι, καλά διάβασες! Σε 2 μέρες από τώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά τον A$AP Rocky, σε μια συναυλία που μετράμε αντίστροφα για να γίνει πραγματικότητα. Τα beats, τα iconic tracks και η μοναδική ενέργεια ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη rap κουλτούρα ετοιμάζονται να κατακλύσουν το Telekom Center Athens. Και, μεταξύ μας, ανυπομονούμε ήδη!

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Από το Harlem της Νέας Υόρκης μέχρι τα μεγαλύτερα stages του κόσμου, ο Rakim Mayers, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το προσωπικό του στιλ. Με tracks που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ένα χαρακτηριστικό aesthetic και μια παρουσία που ξεπερνά τα όρια της hip hop, ο A$AP Rocky είναι πολλά περισσότερα από ένας rapper: είναι ένα από τα πρόσωπα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη pop culture.

Ο A$AP Rocky ποζάρει δίπλα σε βαλίτσες κατά τη διάρκεια του show της AWGE στο Παρίσι, σπάζοντας ένα απίστευτο ρεκόρ.
https://www.instagram.com/asaprocky/

Και τώρα, όλα αυτά έρχονται στην Αθήνα! Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο πλαίσιο της περιοδείας «Don’t Be Dumb» είναι προ των πυλών και το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσει το countdown για τη μεγάλη βραδιά. Είτε περιμένεις να ακούσεις live τα αγαπημένα σου tracks είτε θέλεις να ζήσεις την ατμόσφαιρα ενός show που συνδυάζει μουσική, attitude και αισθητική, αυτή είναι μία από τις συναυλίες που δεν περνούν απαρατήρητες.

Ο A$AP Rocky με κοστούμι και κοσμήματα, σε μια εκδήλωση με πλήθος κόσμου στο παρασκήνιο.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η High Priority έχει ανακοινώσει τη συναυλία για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στο Telekom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, και πλέον βρισκόμαστε μόλις δύο μέρες μακριά από το μεγάλο ραντεβού.

Ο A$AP Rocky ποζάρει μπροστά σε πλήθος φωτογράφων, με την κίνησή του να έχει αλλάξει τη ζωή ενός φοιτητή.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Εμείς έχουμε ήδη μπει σε concert mode και ανυπομονούμε να ζήσουμε αυτή τη βραδιά. Εσύ είσαι έτοιμος;

Κεντρική Εικόνα: @asaprocky

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A$ap Rocky ΟΑΚΑ
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