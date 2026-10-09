Street List: Μπήκαμε στα ακουστικά των περαστικών και αυτές είναι οι μουσικές επιλογές τους

Από την Άννα Βίσση και την Billie Eilish μέχρι την ελληνική ραπ, το Street List ρωτά τους περαστικούς τι τραγούδι ακούν και ανακαλύπτει το soundtrack της πόλης

Με μια ματιά Η μουσική στα ακουστικά των περαστικών αποκαλύπτει ποικίλες προτιμήσεις, από ελληνικές επιτυχίες έως ξένη pop και rock.

Το Street List καταγράφει διαφορετικά μουσικά είδη, όπως ελληνική ραπ, ιταλική pop και alternative rock.

Οι μουσικές επιλογές ποικίλλουν, περιλαμβάνοντας τραγούδια από Άννα Βίσση, Billie Eilish, Giusy Ferreri και Έλληνες καλλιτέχνες.

Η μουσική που ακούγεται στον δρόμο αντικατοπτρίζει την προσωπική καθημερινότητα και ρυθμό του καθενός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τις διαχρονικές επιτυχίες της Άννας Βίσση και την εκρηκτική pop της Billie Eilish μέχρι την ελληνική ραπ και τον alternative rock ήχο, η μουσική που ακούμε καθημερινά αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Στο Street List, η αγαπημένη συνήθεια του να ακούμε μουσική στα ακουστικά γίνεται αφορμή για μια διαφορετική βόλτα στην πόλη, με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που συναντάμε στον δρόμο.

Η ερώτηση είναι απλή: «Τι τραγούδι ακούς τώρα;». Οι απαντήσεις, όμως, είναι εντελώς διαφορετικές, αποδεικνύοντας πως κάθε ακουστικό κρύβει και ένα διαφορετικό μουσικό σύμπαν.

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Στη λίστα των περαστικών συναντάμε το «Fabulous» της Άννας Βίσση, αλλά και το «All the Good Girls Go to Hell» της Billie Eilish, που φέρνει μια πιο σκοτεινή pop διάθεση. Από την άλλη, το «Non ti scordar mai di me» της Giusy Ferreri ταξιδεύει τη συζήτηση στην ιταλική pop, ενώ οι Above the Hood εκπροσωπούν την ελληνική hip-hop σκηνή με το «Season Finale».

Οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται με το «Desert Man» των Awaking και το «Paloma» του RACK. Στη διαδρομή εμφανίζονται ακόμη οι Kasabian με το «Wasting», ενώ το «Reflections» των The Neighbourhood δίνει μια πιο εσωστρεφή νότα στη λίστα.

Αυτό είναι, άλλωστε, και το ενδιαφέρον του Street List: δεν υπάρχει μία κοινή μουσική ταυτότητα ούτε κάποια συγκεκριμένη playlist που να περιγράφει τους πάντες. Άλλοι επιλέγουν ελληνική ραπ, άλλοι ξένα rock κομμάτια και άλλοι τραγούδια που έχουν συνδεθεί με προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις.

Με αυθόρμητες απαντήσεις, μικρές μουσικές εκπλήξεις και διαφορετικά ακούσματα, το Street List μετατρέπει μια απλή ερώτηση σε ένα μικρό πορτρέτο της πόλης. Γιατί, τελικά, η μουσική που επιλέγει ο καθένας να ακούσει στον δρόμο μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά έχει έναν κοινό παρονομαστή: συνοδεύει τη δική του καθημερινότητα, δίνοντας τον προσωπικό ρυθμό σε κάθε διαδρομή.

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