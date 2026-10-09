Mad TV News 09.10.2026

Street List: Μπήκαμε στα ακουστικά των περαστικών και αυτές είναι οι μουσικές επιλογές τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από την Άννα Βίσση και την Billie Eilish μέχρι την ελληνική ραπ, το Street List ρωτά τους περαστικούς τι τραγούδι ακούν και ανακαλύπτει το soundtrack της πόλης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η μουσική στα ακουστικά των περαστικών αποκαλύπτει ποικίλες προτιμήσεις, από ελληνικές επιτυχίες έως ξένη pop και rock.
  • Το Street List καταγράφει διαφορετικά μουσικά είδη, όπως ελληνική ραπ, ιταλική pop και alternative rock.
  • Οι μουσικές επιλογές ποικίλλουν, περιλαμβάνοντας τραγούδια από Άννα Βίσση, Billie Eilish, Giusy Ferreri και Έλληνες καλλιτέχνες.
  • Η μουσική που ακούγεται στον δρόμο αντικατοπτρίζει την προσωπική καθημερινότητα και ρυθμό του καθενός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τις διαχρονικές επιτυχίες της  Άννας Βίσση και την εκρηκτική pop της Billie Eilish μέχρι την ελληνική ραπ και τον alternative rock ήχο, η μουσική που ακούμε καθημερινά αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Στο Street List, η αγαπημένη συνήθεια του να ακούμε μουσική στα ακουστικά γίνεται αφορμή για μια διαφορετική βόλτα στην πόλη, με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που συναντάμε στον δρόμο.

Screenshot 2026-10-09 143326

Η ερώτηση είναι απλή: «Τι τραγούδι ακούς τώρα;». Οι απαντήσεις, όμως, είναι εντελώς διαφορετικές, αποδεικνύοντας πως κάθε ακουστικό κρύβει και ένα διαφορετικό μουσικό σύμπαν.

Διάβασε επίσης: Street List: Μπήκαμε στις playlists των περαστικών και βρήκαμε από BTS μέχρι Άννα Βίσση

Στη λίστα των περαστικών συναντάμε το «Fabulous» της Άννας Βίσση, αλλά και το «All the Good Girls Go to Hell» της Billie Eilish, που φέρνει μια πιο σκοτεινή pop διάθεση. Από την άλλη, το «Non ti scordar mai di me» της Giusy Ferreri ταξιδεύει τη συζήτηση στην ιταλική pop, ενώ οι Above the Hood εκπροσωπούν την ελληνική hip-hop σκηνή με το «Season Finale».

Screenshot 2026-10-09 143546

Οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται με το «Desert Man» των Awaking και το «Paloma» του RACK. Στη διαδρομή εμφανίζονται ακόμη οι Kasabian με το «Wasting», ενώ το «Reflections» των The Neighbourhood δίνει μια πιο εσωστρεφή νότα στη λίστα.

Αυτό είναι, άλλωστε, και το ενδιαφέρον του Street List: δεν υπάρχει μία κοινή μουσική ταυτότητα ούτε κάποια συγκεκριμένη playlist που να περιγράφει τους πάντες. Άλλοι επιλέγουν ελληνική ραπ, άλλοι ξένα rock κομμάτια και άλλοι τραγούδια που έχουν συνδεθεί με προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις.

Screenshot 2026-10-09 143611

Με αυθόρμητες απαντήσεις, μικρές μουσικές εκπλήξεις και διαφορετικά ακούσματα, το Street List μετατρέπει μια απλή ερώτηση σε ένα μικρό πορτρέτο της πόλης. Γιατί, τελικά, η μουσική που επιλέγει ο καθένας να ακούσει στον δρόμο μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά έχει έναν κοινό παρονομαστή: συνοδεύει τη δική του καθημερινότητα, δίνοντας τον προσωπικό ρυθμό σε κάθε διαδρομή.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

street list
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η εξομολόγηση του πρίγκιπα Harry για την κατάθλιψη: «Ήταν σαν να γκρεμίζονταν οι τοίχοι»

Η εξομολόγηση του πρίγκιπα Harry για την κατάθλιψη: «Ήταν σαν να γκρεμίζονταν οι τοίχοι»

09.10.2026
Επόμενο
A$AP Rocky: Σε 2 μέρες η Αθήνα θα ζήσει το απόλυτο hip hop moment!

A$AP Rocky: Σε 2 μέρες η Αθήνα θα ζήσει το απόλυτο hip hop moment!

09.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Talk to MAD»: Η Ιωάννα Χυτήρη και η Εύα Μάρκου αποκαλύπτουν όσα δεν ξέρεις για τα social media
Mad TV News

«Talk to MAD»: Η Ιωάννα Χυτήρη και η Εύα Μάρκου αποκαλύπτουν όσα δεν ξέρεις για τα social media

09.10.2026
«Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους»: Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα στο «Talk to Mad»
Mad TV News

«Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους»: Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα στο «Talk to Mad»

08.10.2026
Η Νάντια Κοτσαντή στο «Talk to Mad»: «Έχω φτάσει 26 και το “Καγκουρομάνα” δεν έχει ημερομηνία λήξης»
Mad TV News

Η Νάντια Κοτσαντή στο «Talk to Mad»: «Έχω φτάσει 26 και το “Καγκουρομάνα” δεν έχει ημερομηνία λήξης»

07.10.2026
«Πέρασα μια διατροφική διαταραχή και βγήκα νικήτρια»: Η εξομολόγηση της Σίας Κυριλή στο «MAD Restart»
Mad TV News

«Πέρασα μια διατροφική διαταραχή και βγήκα νικήτρια»: Η εξομολόγηση της Σίας Κυριλή στο «MAD Restart»

07.10.2026
«Mad Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που «τα ποντάρουν όλα» στον έρωτα
Life

«Mad Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που «τα ποντάρουν όλα» στον έρωτα

07.10.2026
«Δεν θα γίνω μέρος της μαυρίλας»: Η Denisa μιλά χωρίς φίλτρο στο «Talk to Mad»
Mad TV News

«Δεν θα γίνω μέρος της μαυρίλας»: Η Denisa μιλά χωρίς φίλτρο στο «Talk to Mad»

06.10.2026
«Mad Έχεις Άστρο»: Οι προβλέψεις του Astrojason για την εβδομάδα 05-11/10
Life

«Mad Έχεις Άστρο»: Οι προβλέψεις του Astrojason για την εβδομάδα 05-11/10

06.10.2026
«Ένας χρόνος χωρίς έρωτα»: Ο Papazó στο «OK Themis!» και το δίλημμα που τον έβαλε σε σκέψεις
Mad TV News

«Ένας χρόνος χωρίς έρωτα»: Ο Papazó στο «OK Themis!» και το δίλημμα που τον έβαλε σε σκέψεις

05.10.2026
«Φέτος είναι η χρονιά μου»: Ο Tsede The Real μιλά στο «Talk to MAD» για τα μελλοντικά του σχέδια
Mad TV News

«Φέτος είναι η χρονιά μου»: Ο Tsede The Real μιλά στο «Talk to MAD» για τα μελλοντικά του σχέδια

05.10.2026
Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

Γιατί το τραγούδι με άλλους είναι το απόλυτο φυσικό αντικαταθλιπτικό;

Γιατί το τραγούδι με άλλους είναι το απόλυτο φυσικό αντικαταθλιπτικό;

Το σωστό χαλί μπορεί να μεταμορφώσει το υπνοδωμάτιό σου – Δες τι να επιλέξεις

Το σωστό χαλί μπορεί να μεταμορφώσει το υπνοδωμάτιό σου – Δες τι να επιλέξεις

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια