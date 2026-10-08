«Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους»: Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα στο «Talk to Mad»

Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα μιλά στο «Talk to Mad» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τον σύζυγό της και την εμπειρία της στο Top Model

Με μια ματιά Ένα πρόβλημα υγείας στα μάτια ανάγκασε την Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα να αλλάξει το περιεχόμενο που δημιουργούσε.

Βρήκε νέα δημιουργική διέξοδο στα viral βίντεο με γρήγορο voice over, που είναι πιο αυθόρμητα και προσωπικά.

Η στήριξη του συζύγου της ήταν καθοριστική στις δυσκολίες, ενώ η εμπειρία στο Κατάρ ενίσχυσε τη σχέση τους.

Πλέον, δεν επηρεάζεται από αρνητικά σχόλια, δίνοντας προτεραιότητα στην ισορροπία δουλειάς-οικογένειας και στην αυθεντικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Talk to Mad» και μίλησε για την πορεία της ως content creator, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την αλλαγή που έφερε στη δουλειά της ένα πρόβλημα υγείας. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και την αμεσότητα που τη διακρίνει, μοιράστηκε ιστορίες από την καθημερινότητά της, τη ζωή με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους, αλλά και τις εμπειρίες της από το Next Top Model. Η συζήτηση κινήθηκε από τα viral βίντεο και το γρήγορο voice over της μέχρι τις προσωπικές στιγμές που τη βοήθησαν να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

Στην αρχή της συνέντευξης, η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα περιέγραψε την περίοδο που διανύει ως ιδιαίτερα δημιουργική, εξηγώντας πως η δουλειά της πηγαίνει πλέον πολύ καλά. Όπως παραδέχτηκε, η σημερινή της πορεία έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία για την ίδια, καθώς προηγήθηκε ένα διάστημα κατά το οποίο οι επαγγελματικές της δραστηριότητες είχαν περιοριστεί σημαντικά. Η ίδια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στο πώς κατάφερε να ξαναβρεί τη δημιουργικότητά της μέσα από ένα διαφορετικό είδος περιεχομένου.

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Η γνωστή content creator αποκάλυψε πως ένα πρόβλημα στα μάτια την ανάγκασε να περιορίσει σημαντικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Μέχρι τότε δημιουργούσε κυρίως beauty περιεχόμενο, το οποίο απαιτούσε μακιγιάζ, skincare και τη χρήση φακών επαφής. Όταν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν ήταν πλέον εφικτές, δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνεργασιών της και είδε τη δουλειά της να υποχωρεί.

Η συγκεκριμένη περίοδος την επηρέασε και ψυχολογικά, καθώς ένιωθε πως απομακρυνόταν από κάτι που αγαπούσε. Παράλληλα, συνειδητοποίησε πως το αυστηρά οργανωμένο και πιο στημένο περιεχόμενο που δημιουργούσε μέχρι τότε δεν εξέφραζε απόλυτα την προσωπικότητά της. Όπως εξήγησε, σήμερα αντιλαμβάνεται ότι χρειαζόταν έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης, πιο κοντά στον αυθορμητισμό και στο χιούμορ της.

Πλέον, όπως ανέφερε στη συνέντευξή της στο «Talk to Mad», έχει επιστρέψει στο μακιγιάζ και στη χρήση φακών, ενώ έχει βρει μια νέα δημιουργική κατεύθυνση που την κάνει να αισθάνεται πιο άνετα με τον εαυτό της.

Το viral voice over που έγινε η νέα της δημιουργική διέξοδος

Ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν τα βίντεο με το χαρακτηριστικά γρήγορο voice over της, μέσα από τα οποία παρουσιάζει στιγμές της καθημερινότητάς της με χιούμορ και αυθορμητισμό. Η Αθηνά Κλήμη στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η creator σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω της, αποτυπώνοντας σκέψεις που πολλοί άνθρωποι κάνουν στην καθημερινότητά τους.

Η ίδια περιέγραψε πώς ξεκίνησε να δημιουργεί αυτό το περιεχόμενο σε μια περίοδο που δεν ένιωθε καλά επαγγελματικά και προσωπικά. Θυμήθηκε, μάλιστα, την πρώτη φορά που δοκίμασε να ηχογραφήσει ένα voice over στο σπίτι, με τον σύζυγό της, Νίκο, να μένει έκπληκτος από τον ασταμάτητο ρυθμό της. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να πειραματίζεται περισσότερο, αφήνοντας στην άκρη την ανάγκη να ακολουθεί αυστηρά συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πιο προσωπικό ύφος, που της επέτρεψε να εκφράζεται ελεύθερα και να μοιράζεται με το κοινό της μικρές, καθημερινές σκέψεις. Η αυθεντικότητα, η γρήγορη αφήγηση και ο αυτοσαρκασμός έγιναν βασικά στοιχεία της νέας της ταυτότητας στα social media.

Η στήριξη του συζύγου της και τα 8 χρόνια στο Κατάρ

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στον σύζυγό της, Νίκο, ο οποίος στάθηκε δίπλα της στις δύσκολες στιγμές. Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα μίλησε με αγάπη για τη στήριξή του, εξηγώντας πως της έδωσε τον χρόνο που χρειαζόταν για να ανακτήσει τις δυνάμεις της, χωρίς να την πιέσει να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά.

Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της λειτούργησε ως ένα σταθερό στήριγμα σε μια περίοδο που η ίδια ένιωθε πως είχε χάσει την ισορροπία της. Η κοινή τους πορεία περιλαμβάνει και τα οκτώ χρόνια που έζησαν στο Κατάρ, όπου πήγαν ως ζευγάρι και επέστρεψαν ως τετραμελής οικογένεια. Η εμπειρία αυτή, σύμφωνα με την ίδια, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σχέση τους, καθώς έμαθαν να αντιμετωπίζουν μαζί τόσο τις όμορφες στιγμές όσο και τις δυσκολίες.

Μιλώντας για την οικογενειακή τους καθημερινότητα, περιέγραψε μια ζωή γεμάτη μικρές περιπέτειες, διαφορετικές ανάγκες των παιδιών και στιγμές που συχνά καταλήγουν στα βίντεό της. Για την ίδια, το περιεχόμενο που δημιουργεί δεν χρειάζεται να παρουσιάζει μια τέλεια εικόνα, αλλά να αποτυπώνει όσα συμβαίνουν πραγματικά μέσα σε ένα σπίτι.

Πώς αντιμετωπίζει πλέον τα αρνητικά σχόλια στα social media

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά τη διάρκεια της πορείας της στο διαδίκτυο. Η Αθηνά θυμήθηκε την εποχή που είχε ξεκινήσει να ανεβάζει βίντεο στο YouTube, όταν τα επικριτικά σχόλια την επηρέαζαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε αποφάσισε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα.

Και σε αυτή την περίπτωση, η στήριξη του συζύγου της ήταν σημαντική, καθώς την ενθάρρυνε να πάρει τον χρόνο της και να επιστρέψει όταν θα ένιωθε έτοιμη. Σήμερα, όπως εξήγησε, η γνώμη των άλλων δεν την επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο. Η μητρότητα και η ανάγκη να διαχειρίζεται τις προκλήσεις της καθημερινότητας την έκαναν να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στην κριτική.

«Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους», ήταν το νόημα των όσων μοιράστηκε, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να εμπιστεύεσαι τις αποφάσεις σου και να μη διαμορφώνεις τη ζωή σου αποκλειστικά με βάση τις προσδοκίες των άλλων.

Η εμπειρία της στο Next Top Model και το ενδεχόμενο της τηλεόρασης

Από τη συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στη συμμετοχή της στο Next Top Model, μια εμπειρία που θυμάται με χιούμορ και νοσταλγία. Όπως περιέγραψε, η συμμετοχή της προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα, χωρίς να έχει αρχικά την προσδοκία ότι θα φτάσει μέχρι το σπίτι του διαγωνισμού. Τελικά, έζησε μια περίοδο που τη βοήθησε να γνωρίσει νέους ανθρώπους και να περάσει όμορφες στιγμές.

Η ίδια θυμήθηκε, επίσης, πως είχε ασχοληθεί με τον χώρο του styling, μετά τις σπουδές της στο σχέδιο πατρόν, ενώ εργάστηκε για ένα διάστημα ως βοηθός styling στο περιοδικό L’Officiel. Παράλληλα, αποκάλυψε πως είχε κάνει δοκιμαστικό για τον «Τροχό της Τύχης», χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η συνεργασία.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά με την τηλεόραση, η Αθηνά δεν έκρυψε πως θα την ενδιέφερε μια τέτοια προοπτική. Μάλιστα, μοιράστηκε με χιούμορ την ιδέα μιας βραδινής εκπομπής μαγειρικής, αλλά και τη διάθεσή της να δημιουργήσει ένα format μέσα από το οποίο θα μπορούσε να μιλά ανοιχτά με το κοινό της.

Ο μεγαλύτερος στόχος της Αθηνάς Μουρκούση Σκοτίδα

Κλείνοντας τη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, η creator μίλησε για όσα θεωρεί σημαντικά στην παρούσα φάση της ζωής της. Όπως εξήγησε, δεν θέτει ως βασικό στόχο την επαγγελματική ανέλιξη ή την αύξηση των εσόδων της, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένειά της.

Προτεραιότητά της είναι να συνεχίσει να περνά ουσιαστικό χρόνο με τα παιδιά της, να παίζει μαζί τους, να τους διαβάζει ιστορίες και να δημιουργεί αναμνήσεις. Παράλληλα, θέλει να συνεχίσει να κάνει περιεχόμενο που την εκφράζει πραγματικά, χωρίς να χάσει την ελευθερία και τη χαρά που έχει ανακαλύψει στη νέα της δημιουργική πορεία.

Η συνέντευξη της Αθηνάς Μουρκούση Σκοτίδα στο «Talk to Mad» ανέδειξε μια πιο προσωπική πλευρά της γνωστής creator, πίσω από τα γρήγορα voice overs και τις χιουμοριστικές στιγμές που βλέπουμε στα social media. Ολόκληρη η συζήτηση είναι διαθέσιμη στο YouTube, ενώ μπορείς να ακολουθείς το «Talk to Mad» και μέσα από τα social media του MAD TV για περισσότερες συνεντεύξεις και νέα επεισόδια.

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