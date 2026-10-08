Mad TV News 08.10.2026

«Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους»: Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα στο «Talk to Mad»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα μιλά στο «Talk to Mad» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τον σύζυγό της και την εμπειρία της στο Top Model
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ένα πρόβλημα υγείας στα μάτια ανάγκασε την Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα να αλλάξει το περιεχόμενο που δημιουργούσε.
  • Βρήκε νέα δημιουργική διέξοδο στα viral βίντεο με γρήγορο voice over, που είναι πιο αυθόρμητα και προσωπικά.
  • Η στήριξη του συζύγου της ήταν καθοριστική στις δυσκολίες, ενώ η εμπειρία στο Κατάρ ενίσχυσε τη σχέση τους.
  • Πλέον, δεν επηρεάζεται από αρνητικά σχόλια, δίνοντας προτεραιότητα στην ισορροπία δουλειάς-οικογένειας και στην αυθεντικότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Talk to Mad» και μίλησε για την πορεία της ως content creator, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την αλλαγή που έφερε στη δουλειά της ένα πρόβλημα υγείας. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και την αμεσότητα που τη διακρίνει, μοιράστηκε ιστορίες από την καθημερινότητά της, τη ζωή με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους, αλλά και τις εμπειρίες της από το Next Top Model. Η συζήτηση κινήθηκε από τα viral βίντεο και το γρήγορο voice over της μέχρι τις προσωπικές στιγμές που τη βοήθησαν να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

athina mourkousi skotida_talk to mad (7)

Στην αρχή της συνέντευξης, η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα περιέγραψε την περίοδο που διανύει ως ιδιαίτερα δημιουργική, εξηγώντας πως η δουλειά της πηγαίνει πλέον πολύ καλά. Όπως παραδέχτηκε, η σημερινή της πορεία έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία για την ίδια, καθώς προηγήθηκε ένα διάστημα κατά το οποίο οι επαγγελματικές της δραστηριότητες είχαν περιοριστεί σημαντικά. Η ίδια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στο πώς κατάφερε να ξαναβρεί τη δημιουργικότητά της μέσα από ένα διαφορετικό είδος περιεχομένου.

Διάβασε επίσης: Η Νάντια Κοτσαντή στο «Talk to Mad»: «Έχω φτάσει 26 και το “Καγκουρομάνα” δεν έχει ημερομηνία λήξης»

Η γνωστή content creator αποκάλυψε πως ένα πρόβλημα στα μάτια την ανάγκασε να περιορίσει σημαντικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Μέχρι τότε δημιουργούσε κυρίως beauty περιεχόμενο, το οποίο απαιτούσε μακιγιάζ, skincare και τη χρήση φακών επαφής. Όταν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν ήταν πλέον εφικτές, δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνεργασιών της και είδε τη δουλειά της να υποχωρεί.

athina mourkousi skotida_talk to mad (1)

Η συγκεκριμένη περίοδος την επηρέασε και ψυχολογικά, καθώς ένιωθε πως απομακρυνόταν από κάτι που αγαπούσε. Παράλληλα, συνειδητοποίησε πως το αυστηρά οργανωμένο και πιο στημένο περιεχόμενο που δημιουργούσε μέχρι τότε δεν εξέφραζε απόλυτα την προσωπικότητά της. Όπως εξήγησε, σήμερα αντιλαμβάνεται ότι χρειαζόταν έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης, πιο κοντά στον αυθορμητισμό και στο χιούμορ της.

Πλέον, όπως ανέφερε στη συνέντευξή της στο «Talk to Mad», έχει επιστρέψει στο μακιγιάζ και στη χρήση φακών, ενώ έχει βρει μια νέα δημιουργική κατεύθυνση που την κάνει να αισθάνεται πιο άνετα με τον εαυτό της.

Το viral voice over που έγινε η νέα της δημιουργική διέξοδος

Ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν τα βίντεο με το χαρακτηριστικά γρήγορο voice over της, μέσα από τα οποία παρουσιάζει στιγμές της καθημερινότητάς της με χιούμορ και αυθορμητισμό. Η Αθηνά Κλήμη στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η creator σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω της, αποτυπώνοντας σκέψεις που πολλοί άνθρωποι κάνουν στην καθημερινότητά τους.

athina mourkousi skotida_talk to mad (2)

Η ίδια περιέγραψε πώς ξεκίνησε να δημιουργεί αυτό το περιεχόμενο σε μια περίοδο που δεν ένιωθε καλά επαγγελματικά και προσωπικά. Θυμήθηκε, μάλιστα, την πρώτη φορά που δοκίμασε να ηχογραφήσει ένα voice over στο σπίτι, με τον σύζυγό της, Νίκο, να μένει έκπληκτος από τον ασταμάτητο ρυθμό της. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να πειραματίζεται περισσότερο, αφήνοντας στην άκρη την ανάγκη να ακολουθεί αυστηρά συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πιο προσωπικό ύφος, που της επέτρεψε να εκφράζεται ελεύθερα και να μοιράζεται με το κοινό της μικρές, καθημερινές σκέψεις. Η αυθεντικότητα, η γρήγορη αφήγηση και ο αυτοσαρκασμός έγιναν βασικά στοιχεία της νέας της ταυτότητας στα social media.

Η στήριξη του συζύγου της και τα 8 χρόνια στο Κατάρ

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στον σύζυγό της, Νίκο, ο οποίος στάθηκε δίπλα της στις δύσκολες στιγμές. Η Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα μίλησε με αγάπη για τη στήριξή του, εξηγώντας πως της έδωσε τον χρόνο που χρειαζόταν για να ανακτήσει τις δυνάμεις της, χωρίς να την πιέσει να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά.

athina mourkousi skotida_talk to mad (3)

Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της λειτούργησε ως ένα σταθερό στήριγμα σε μια περίοδο που η ίδια ένιωθε πως είχε χάσει την ισορροπία της. Η κοινή τους πορεία περιλαμβάνει και τα οκτώ χρόνια που έζησαν στο Κατάρ, όπου πήγαν ως ζευγάρι και επέστρεψαν ως τετραμελής οικογένεια. Η εμπειρία αυτή, σύμφωνα με την ίδια, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σχέση τους, καθώς έμαθαν να αντιμετωπίζουν μαζί τόσο τις όμορφες στιγμές όσο και τις δυσκολίες.

Μιλώντας για την οικογενειακή τους καθημερινότητα, περιέγραψε μια ζωή γεμάτη μικρές περιπέτειες, διαφορετικές ανάγκες των παιδιών και στιγμές που συχνά καταλήγουν στα βίντεό της. Για την ίδια, το περιεχόμενο που δημιουργεί δεν χρειάζεται να παρουσιάζει μια τέλεια εικόνα, αλλά να αποτυπώνει όσα συμβαίνουν πραγματικά μέσα σε ένα σπίτι.

Πώς αντιμετωπίζει πλέον τα αρνητικά σχόλια στα social media

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά τη διάρκεια της πορείας της στο διαδίκτυο. Η Αθηνά θυμήθηκε την εποχή που είχε ξεκινήσει να ανεβάζει βίντεο στο YouTube, όταν τα επικριτικά σχόλια την επηρέαζαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε αποφάσισε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα.

athina mourkousi skotida_talk to mad (4)

Και σε αυτή την περίπτωση, η στήριξη του συζύγου της ήταν σημαντική, καθώς την ενθάρρυνε να πάρει τον χρόνο της και να επιστρέψει όταν θα ένιωθε έτοιμη. Σήμερα, όπως εξήγησε, η γνώμη των άλλων δεν την επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο. Η μητρότητα και η ανάγκη να διαχειρίζεται τις προκλήσεις της καθημερινότητας την έκαναν να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στην κριτική.

«Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους», ήταν το νόημα των όσων μοιράστηκε, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να εμπιστεύεσαι τις αποφάσεις σου και να μη διαμορφώνεις τη ζωή σου αποκλειστικά με βάση τις προσδοκίες των άλλων.

Η εμπειρία της στο Next Top Model και το ενδεχόμενο της τηλεόρασης

Από τη συνέντευξη δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στη συμμετοχή της στο Next Top Model, μια εμπειρία που θυμάται με χιούμορ και νοσταλγία. Όπως περιέγραψε, η συμμετοχή της προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα, χωρίς να έχει αρχικά την προσδοκία ότι θα φτάσει μέχρι το σπίτι του διαγωνισμού. Τελικά, έζησε μια περίοδο που τη βοήθησε να γνωρίσει νέους ανθρώπους και να περάσει όμορφες στιγμές.

athina mourkousi skotida_talk to mad (6)

Η ίδια θυμήθηκε, επίσης, πως είχε ασχοληθεί με τον χώρο του styling, μετά τις σπουδές της στο σχέδιο πατρόν, ενώ εργάστηκε για ένα διάστημα ως βοηθός styling στο περιοδικό L’Officiel. Παράλληλα, αποκάλυψε πως είχε κάνει δοκιμαστικό για τον «Τροχό της Τύχης», χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η συνεργασία.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά με την τηλεόραση, η Αθηνά δεν έκρυψε πως θα την ενδιέφερε μια τέτοια προοπτική. Μάλιστα, μοιράστηκε με χιούμορ την ιδέα μιας βραδινής εκπομπής μαγειρικής, αλλά και τη διάθεσή της να δημιουργήσει ένα format μέσα από το οποίο θα μπορούσε να μιλά ανοιχτά με το κοινό της.

Ο μεγαλύτερος στόχος της Αθηνάς Μουρκούση Σκοτίδα

Κλείνοντας τη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, η creator μίλησε για όσα θεωρεί σημαντικά στην παρούσα φάση της ζωής της. Όπως εξήγησε, δεν θέτει ως βασικό στόχο την επαγγελματική ανέλιξη ή την αύξηση των εσόδων της, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την οικογένειά της.

athina mourkousi skotida_talk to mad (5)

Προτεραιότητά της είναι να συνεχίσει να περνά ουσιαστικό χρόνο με τα παιδιά της, να παίζει μαζί τους, να τους διαβάζει ιστορίες και να δημιουργεί αναμνήσεις. Παράλληλα, θέλει να συνεχίσει να κάνει περιεχόμενο που την εκφράζει πραγματικά, χωρίς να χάσει την ελευθερία και τη χαρά που έχει ανακαλύψει στη νέα της δημιουργική πορεία.

Η συνέντευξη της Αθηνάς Μουρκούση Σκοτίδα στο «Talk to Mad» ανέδειξε μια πιο προσωπική πλευρά της γνωστής creator, πίσω από τα γρήγορα voice overs και τις χιουμοριστικές στιγμές που βλέπουμε στα social media. Ολόκληρη η συζήτηση είναι διαθέσιμη στο YouTube, ενώ μπορείς να ακολουθείς το «Talk to Mad» και μέσα από τα social media του MAD TV για περισσότερες συνεντεύξεις και νέα επεισόδια.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Talk To Mad Αθηνά Μουρκούση Σκοτίδα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Prince Harry και Meghan Markle: Οι φήμες για συμφιλίωση με τον Prince William και την Kate Middleton

Prince Harry και Meghan Markle: Οι φήμες για συμφιλίωση με τον Prince William και την Kate Middleton

08.10.2026
Επόμενο
3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

08.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Νάντια Κοτσαντή στο «Talk to Mad»: «Έχω φτάσει 26 και το “Καγκουρομάνα” δεν έχει ημερομηνία λήξης»
Mad TV News

Η Νάντια Κοτσαντή στο «Talk to Mad»: «Έχω φτάσει 26 και το “Καγκουρομάνα” δεν έχει ημερομηνία λήξης»

07.10.2026
«Πέρασα μια διατροφική διαταραχή και βγήκα νικήτρια»: Η εξομολόγηση της Σίας Κυριλή στο «MAD Restart»
Mad TV News

«Πέρασα μια διατροφική διαταραχή και βγήκα νικήτρια»: Η εξομολόγηση της Σίας Κυριλή στο «MAD Restart»

07.10.2026
«Mad Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που «τα ποντάρουν όλα» στον έρωτα
Life

«Mad Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που «τα ποντάρουν όλα» στον έρωτα

07.10.2026
«Δεν θα γίνω μέρος της μαυρίλας»: Η Denisa μιλά χωρίς φίλτρο στο «Talk to Mad»
Mad TV News

«Δεν θα γίνω μέρος της μαυρίλας»: Η Denisa μιλά χωρίς φίλτρο στο «Talk to Mad»

06.10.2026
«Mad Έχεις Άστρο»: Οι προβλέψεις του Astrojason για την εβδομάδα 05-11/10
Life

«Mad Έχεις Άστρο»: Οι προβλέψεις του Astrojason για την εβδομάδα 05-11/10

06.10.2026
«Ένας χρόνος χωρίς έρωτα»: Ο Papazó στο «OK Themis!» και το δίλημμα που τον έβαλε σε σκέψεις
Mad TV News

«Ένας χρόνος χωρίς έρωτα»: Ο Papazó στο «OK Themis!» και το δίλημμα που τον έβαλε σε σκέψεις

05.10.2026
«Φέτος είναι η χρονιά μου»: Ο Tsede The Real μιλά στο «Talk to MAD» για τα μελλοντικά του σχέδια
Mad TV News

«Φέτος είναι η χρονιά μου»: Ο Tsede The Real μιλά στο «Talk to MAD» για τα μελλοντικά του σχέδια

05.10.2026
Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στο OK!: «Το όνειρό μου είναι να πάρω ένα τεράστιο σπίτι για να βάλω πολλά σκυλιά μέσα»
Mad TV News

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στο OK!: «Το όνειρό μου είναι να πάρω ένα τεράστιο σπίτι για να βάλω πολλά σκυλιά μέσα»

02.10.2026
Ο Γεράσιμος Παπικινός στο «Talk to MAD»: «Στα social media δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι όμορφοι και τέλειοι»
Mad TV News

Ο Γεράσιμος Παπικινός στο «Talk to MAD»: «Στα social media δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι όμορφοι και τέλειοι»

02.10.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Πώς να φτιάξεις σπιτική μαρμελάδα με berries χωρίς ζάχαρη – Θα γίνει το νέο σου κόλλημα

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Η πόλη σου δεν είναι βαρετή, απλώς την έχεις συνηθίσει – 4 τρόποι να τη δεις αλλιώς

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

2 «παράξενες» συνήθειες που μπορεί να δείχνουν ότι είσαι πιο έξυπνος απ’ όσο νομίζεις

2 «παράξενες» συνήθειες που μπορεί να δείχνουν ότι είσαι πιο έξυπνος απ’ όσο νομίζεις

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

Μην ξαναφορτίσεις το κινητό σου πριν δεις αυτό – Το λάθος που καταστρέφει την μπαταρία

Μην ξαναφορτίσεις το κινητό σου πριν δεις αυτό – Το λάθος που καταστρέφει την μπαταρία